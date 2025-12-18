Ronda Política: Alcaldesa de L.A. lanza campaña de reelección

Este mes de diciembre, la alcaldesa de Los Ángeles Karen Bass lanzó oficialmente su campaña de reelección, rodeada de sus aliados políticos, entre ellos el concejal Hugo Soto-Martínez, la senadora María Elena Durazo, el exlíder de la Asamblea, Fabián Núñez y desde luego Angélica Salas, la líder de CHIRLA.

Entre los líderes afroamericanos estuvieron los concejales Marqueece Harris-Dawson, Curren Price e Yvonne Wheeler de la Federación de Sindicatos del condado de Los Ángeles.

Extrañó la ausencia del exalcalde Antonio Villaraigosa, que ha sido su aliado político más consistente.

Bass presentó como cartas para su reelección, el combate al desamparo según dice, como nunca en décadas, la reducción del crimen y el aceleramiento en la construcción de vivienda a bajo costo.

Y no lo van a creer pero hay 18 aspirantes a alcalde de Los Ángeles. Entre los más conocidos están Austin Beautner, exsuperintendente de educación y Assad Alnajjar, quien trabaja como ingeniero municipal desde los años 80.

Para nadie es un secreto que hay un desencanto de los angelinos en torno a la alcaldesa Bass; y no es solo por el manejo del incendio Pacific Palisades sino porque su prioridad, el desamparo, no ha sido abatido como prometió al inicio de su campaña y ha empeorado a niveles alarmantes en lugares como el Parque MacArthur y en algunos sitios del centro de la ciudad.

Pese a esa frustración, lo más probable es que Bass se reelija por default sencillamente porque no tiene oponentes de peso, y porque los sindicatos y el establishment demócrata con todo el poder que da el dinero la respaldan.

Rick Caruso, quien podría darle la batalla, quizá deba estar pensando si vale la pena tirar a la basura otra millonada de dólares sin ninguna seguridad de ganar, porque es difícil vencer a Bass con el apoyo sindical.

Así que lo más seguro es que tengamos a Bass por otros cuatro años, y porque además ningún otro demócrata se atreve a desafiarla.

Villaraigosa se recupera

Es ampliamente conocido que el exalcalde Villaraigosa no las trae todas consigo en cuanto al dinero que necesita para hacer campaña de gobernador. Sin embargo, recién trascendió que ya ha recaudado $5 millones. El problema fue que le tomó un año y medio recolectarlos. Y para su rival, el multimillonario Tom Steyer, esa suma, es como quitarle un pelo al gato, la saca de su cartera en segundos.

Y Villaraigosa está disparando por todos lados. Recién reprodujo una noticia que exhibe como faltista al desconocido congresista Erick Swalwell quien se acaba a incorporar a la contienda para gobernador y en un caso insólito apareció por arte de magia como líder en las encuestas. Y es que desde que se reabrió el gobierno federal, tras el cierre, Swalwell no se aparece por el Congreso, y ha fallado en votar en cinco ocasiones.

De hecho, ha sido el único miembro de la delegación congresional de California en no votar en una resolución para destituir al presidente Trump.

Dirá Swalwell que si Obama y Harris perdieron gran cantidad de votos importantes cuando andaban en campaña para la presidencia, por qué él no. Pues porque él no es Obama ni Harris.

Se abaratan las campañas

Los perros de raza Corgi del contralor Kenneth Mexia se convirtieron en el personaje central de su campaña de reelección luego de que su oponente el exsenador Isadore Hall lo acusó ante la Comisión de Ética Municipal de usar la imagen de sus mascotas tanto en sus oficinas como para su campaña.

De acuerdo a Isadore, el logotipo de la campaña del contralor y otros elementos de diseño coinciden con la imagen del sitio web oficial del municipio, lo que da la impresión de que la ciudad respalda su reelección.

Se anticipa que aunque la queja podría tener méritos, no irá a ningún lado porque realmente no es algo grave; Mejia respondió que se trata de ataques baratos, y dijo que sus Corgi seguirán en la campaña, así tenga que disfrazarlos.

Este tema canino electoral nos muestra el abaratamiento de las campañas.