Santiago Giménez podría reaparecer con el AC Milan hasta marzo

Santiago Giménez, delantero de la selección de México, sorteó con éxito la intervención quirúrgica del tobillo que lo mantuvo lejos de la actividad con el AC Milan en un procedimiento médico que consistió en limpiarle la articulación para acabar con las molestias y que pueda reaparecer con éxito.

La operación se realizó en la ciudad de Ámsterdam, en donde permanecerá algunos días para después regresar a la ciudad de Milán para iniciar su rehabilitación con la finalidad de que pueda regresar con éxito a la actividad con el AC Milan, en donde los aficionados del cuadro rossoneri esperan mucho de su rendimiento ofensivo.

De acuerdo al reporte desde Países Bajos dado a conocer por la cadena Claro Sport, se estableció que dicha intervención no pudo ser evitada debido a que la dolencia en el tobillo era por algunas fisuras que no dejaban realizar un rendimiento de Santiago sin dolor en la cancha.

Después de conocer la opinión del especialista, se decidió operar al delantero de la selección de México para dejar completamente limpia la zona y que el jugador tenga en su tobillo la suficiente fuerza, movimiento y flexibilidad para poder realizar su actividad deportiva sin ningún problema

Las estimaciones médicas y terapéuticas indican que Giménez deberá tener por lo menos dos meses de rehabilitación con la finalidad de quedar listo para el alto rendimiento y que se descarte cualquier recaída que sería lamentable para los intereses del jugador, del AC Milán y del combinado azteca cuando solo restan seis meses para el próximo Mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

Santiago Giménez empezó a sentir molestias en el tobillo desde el inicio del torneo, pero junto con el servicio médico del Milan consideraron que con una buena rehabilitación el tobillo recuperaría su movimiento motriz normal y sin dolor.

Pero a partir de noviembre el asunto se complicó y el cuadro rossoneri tuvo que salir a informar que el delantero del cuadro azteca tendría que estar inactivo por lo menos tres semanas, pero las cosas no evolucionaron y Santiago Giménez jugó su último partido el pasado 28 de octubre contra el Atalanta

Giménez sumó once juegos con el Milan, con un gol en Copa y dos asistencias, mientras que ha estado ausente en seis partidos con la oncena milanista en la Serie A, así como la eliminación en la Copa Italia con el Lazio y la semifinal de la Supercopa contra el Napoli.

La ausencia de Santiago Giménez ha sido una baja sensible en el armado táctico del técnico Massimiliano Allegri, quien terminó apostando por el mexicano antes del inicio del torneo cuando se manejó la opción de que sería cambiado por el delantero ucraniano Artem Dovbyk, pero la negociación no se llevó a cabo.

Ahora Giménez no estará seguramente en el partido de la fecha FIFA de marzo contra Portugal, por lo que esperar tener mejor actividad en el tiempo que resta para dar a conocer la lista final del seleccionado dirigido por Javier Aguirre y que tiene un duelo pactado antes de la justa mundialista con Argentina.

La baja de Giménez ha generado un sinfín de rumores sobre posibles candidatos a ser contratados para el mercado invernal y que puedan tomar el lugar del delantero de la selección de México.

