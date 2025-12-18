Sony y Tencent pactan en privado y el clon de Horizon se esfuma de las tiendas

Sony y Tencent han puesto punto final a su guerra legal por Light of Motiram, el juego que Sony acusaba de ser un clon descarado de la saga Horizon. Tras meses de cruce de demandas, ambas compañías han alcanzado un acuerdo confidencial y el caso ha sido desestimado por el tribunal, lo que significa que la batalla legal se cierra aquí. Lo más jugoso para la prensa y la comunidad, sin embargo, es precisamente lo que no se sabe: los términos del acuerdo extrajudicial no se han hecho públicos y ninguna de las dos partes quiere hablar más del tema.

Sony vs Tencent: fin de la guerra por el “clon” de Horizon

La historia arrancó formalmente en julio de 2025, cuando Sony Interactive Entertainment demandó a Tencent en un tribunal federal de California para bloquear el lanzamiento de Light of Motiram, desarrollado por un estudio asociado a la gigante china. En la demanda, Sony acusaba al juego de infringir sus derechos de autor y marcas registradas al copiar elementos clave de la franquicia Horizon, desde la ambientación hasta la forma en que se presentaban la protagonista y las criaturas mecánicas.

Con el paso de los meses, el conflicto subió de tono: Tencent respondió con su propia estrategia legal y defendió públicamente que las afirmaciones de Sony sobre la originalidad de Horizon eran “sorprendentes”, cuestionando que el parecido justificara una demanda de este calibre.

Sin embargo, nuevos documentos judiciales presentados a mediados de diciembre revelan que ambas partes han notificado al juez que llegaron a un acuerdo confidencial y pidieron desestimar el caso con prejuicio, es decir, de forma definitiva, con cada compañía asumiendo sus propios costes legales. Esa desestimación con prejuicio cierra la puerta a que vuelvan a litigar por los mismos hechos en el futuro, al menos en esta jurisdicción.

Un acuerdo secreto con muchas preguntas abiertas

Lo único claro ahora mismo es el marco legal: el caso está oficialmente cerrado y archivado, y los documentos del tribunal dejan constancia de que no habrá más movimientos procesales porque las partes han resuelto sus diferencias fuera de los juzgados. Ahí se termina la transparencia; a partir de ese punto, todo lo importante queda detrás de un muro de confidencialidad: la cantidad de dinero (si la hay), las posibles concesiones sobre el diseño del juego o cualquier compromiso sobre futuros lanzamientos no se han revelado.

El portavoz de Tencent para América confirmó al medio que ambas compañías están satisfechas de haber alcanzado una resolución confidencial y que no harán más comentarios públicos sobre el asunto, algo que encaja con la típica estrategia corporativa cuando hay acuerdos delicados sobre propiedad intelectual. A la vez, hay señales muy visibles de que el golpe ha sido duro para el proyecto: Light of Motiram ha sido retirado de Steam y de la Epic Games Store, y su presencia oficial online lleva meses congelada, sin nuevas actualizaciones ni señales de vida, lo que apunta a que, como mínimo, el juego no verá la luz en el corto plazo.

¿Era Light of Motiram un “Horizon wannabe”?

La polémica no nació en los tribunales, sino en los tráilers: desde su anuncio, Light of Motiram llamó la atención (para mal) por mostrar un mundo postapocalíptico poblado por enormes criaturas robóticas con forma de animales, amplios paisajes naturales salpicados de ruinas tecnológicas y una protagonista cazadora de estética muy similar a Aloy, la heroína de Horizon. Estas similitudes visuales, sumadas a detalles como la hierba alta para el sigilo, las armas primitivas combinadas con tecnología avanzada y hasta el tono del marketing, llevaron a la comunidad a bautizarlo rápidamente como “el clon chino de Horizon”.

Sony recogió ese sentir en su demanda, donde describía Light of Motiram como una “imitación descarada” o “clon servil” que copiaba los elementos audiovisuales protegidos de Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West e incluso el reciente Lego Horizon Adventures, incluyendo el diseño del mundo, la apariencia de las máquinas y la forma de presentar a la protagonista en materiales promocionales.

Tencent, por su parte, defendía que el juego apostaba más por la supervivencia y por mecánicas propias, y llegó a tildar de exageradas las pretensiones de Sony sobre la originalidad absoluta de su franquicia, aunque nunca consiguió desprenderse del estigma de clon a ojos del público.

Más allá del tira y afloja legal, Tencent intentó rebajar esa percepción modificando la ficha del juego en Steam: cambió descripciones que sonaban casi calcadas a las de Horizon y sustituyó capturas que evidenciaban las similitudes más agresivas, en un intento de poner distancia estética entre ambos títulos. Pero esos ajustes cosméticos no evitaron que el caso acabara en un acuerdo privado, ni han servido para que el juego permanezca en las principales tiendas digitales de PC.

Al final, lo que queda para jugadores y estudios es un mensaje bastante claro, aunque envuelto en secretismo: si te acercas demasiado al ADN visual y narrativo de una gran franquicia como Horizon, el coste reputacional y legal puede ser altísimo, incluso si nunca se llega a una sentencia pública. Y mientras Sony y Tencent cierran filas y miran hacia futuras colaboraciones, Light of Motiram se convierte, al menos por ahora, en el ejemplo perfecto de cómo un “clon” demasiado obvio puede acabar desapareciendo antes de salir al mercado.

