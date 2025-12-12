Clair Obscur: Expedition 33 arrasa y se lleva el GOTY 2025 en The Game Awards

Clair Obscur: Expedition 33 se coronó como el gran ganador de The Game Awards 2025, llevándose el codiciado premio a Juego del Año (GOTY) y firmando una de las noches más históricas que se recuerdan en la gala.

El RPG independiente del estudio francés Sandfall Interactive no solo se impuso a pesos pesados como Death Stranding 2 o Hades II, sino que además rompió récords con 13 nominaciones y 9 estatuillas, la cifra más alta en la historia del evento. Si te perdiste la ceremonia desde el Peacock Theater de Los Ángeles, aquí va un repaso rápido —y muy digerible— de todos los premios clave, empezando por la hazaña de Expedition 33.

Clair Obscur: el indie que arrasó en los GOTY 2025

Lo que hace tan llamativo este triunfo es que Clair Obscur: Expedition 33 es, técnicamente, un juego independiente publicado por Kepler Interactive que llega desde un estudio relativamente pequeño, Sandfall Interactive, con un equipo de unas pocas decenas de desarrolladores y una fuerte inspiración en una Francia surrealista y oscura.

En una gala tradicionalmente dominada por producciones AAA, ver a un título así subirse una y otra vez al escenario mandó un mensaje clarísimo: en 2025, la gran conversación del gaming pasa por las apuestas creativas, narrativas y arriesgadas, no solo por el tamaño del presupuesto.

La organización de The Game Awards ya había adelantado que Expedition 33 era el juego más nominado de la historia del show, con 13 menciones, incluyendo todas las grandes categorías de “oficio” (dirección, narrativa, arte y música) y hasta tres nominaciones distintas a Mejor Actuación. Al final de la noche, el juego se fue a casa con 9 premios, superando el récord previo que ostentaba The Last of Us Part II y consolidándose como el fenómeno absoluto de 2025.

Todos los premios que ganó Clair Obscur: Expedition 33

Si lo que quieres es saber exactamente en qué categorías triunfó Clair Obscur: Expedition 33, la lista es tan contundente como impresionante. El juego se llevó el premio a Juego del Año (Game of the Year), superando a candidatos como Death Stranding 2: On the Beach, Hades II, Hollow Knight: Silksong, Donkey Kong Bananza y Kingdom Come: Deliverance II.

Además del GOTY, Expedition 33 se impuso en casi todos los apartados clave creativos y en el terreno indie:

Mejor Dirección de Juego (Best Game Direction) : reconocimiento directo a la visión de Sandfall y a cómo todo el diseño, ritmo y tono del juego encajan como un reloj.

: reconocimiento directo a la visión de Sandfall y a cómo todo el diseño, ritmo y tono del juego encajan como un reloj. Mejor Narrativa (Best Narrative) : premio a su historia de corte dramático y existencialista, uno de los grandes argumentos de por qué tanta gente lo está llamando “el juego del año” incluso más allá de los premios.

: premio a su historia de corte dramático y existencialista, uno de los grandes argumentos de por qué tanta gente lo está llamando “el juego del año” incluso más allá de los premios. Mejor Dirección de Arte (Best Art Direction) : galardón a su estética pictórica y al uso del claroscuro que define la identidad visual del título.

: galardón a su estética pictórica y al uso del claroscuro que define la identidad visual del título. Mejor Banda Sonora y Música (Best Score & Music) : el compositor Lorien Testard se llevó la estatuilla gracias a una partitura que fue protagonista absoluta también en el medley orquestal de la gala.

: el compositor Lorien Testard se llevó la estatuilla gracias a una partitura que fue protagonista absoluta también en el medley orquestal de la gala. Mejor Actuación (Best Performance) : Jennifer English ganó por su papel como Maelle, imponiéndose en una categoría donde también estaban nominados sus compañeros Ben Starr y Charlie Cox por otros personajes del propio juego.

: Jennifer English ganó por su papel como Maelle, imponiéndose en una categoría donde también estaban nominados sus compañeros Ben Starr y Charlie Cox por otros personajes del propio juego. Mejor Juego de Rol (Best Role Playing Game) : Expedition 33 derrotó a propuestas tan potentes como Avowed, Monster Hunter Wilds o The Outer Worlds 2.

: Expedition 33 derrotó a propuestas tan potentes como Avowed, Monster Hunter Wilds o The Outer Worlds 2. Mejor Juego Independiente (Best Independent Game) y Mejor Debut Indie (Best Debut Indie Game): doblete que remarca su condición de proyecto “indie” que, aun así, compite y gana en la primera división del videojuego.

El único gran premio de “oficio” donde se quedó a las puertas fue Mejor Diseño de Audio (Best Audio Design), que terminó en manos de Battlefield 6, algo bastante lógico si se piensa en la escala sonora de un shooter bélico masivo frente a un RPG más íntimo.

Los otros grandes ganadores de The Game Awards 2025

Aunque Clair Obscur se llevó los focos, la noche dejó un mapa bastante claro de cómo quedó el año en videojuegos. En las categorías principales, los premios quedaron muy repartidos entre secuelas muy esperadas, indies de culto y nuevas entregas de sagas históricas, lo que ayuda a pintar el 2025 como un año muy variado en géneros y estilos.

Entre los ganadores más relevantes de la gala destacan:

Mejor Juego en Curso (Best Ongoing Game) : No Man’s Sky, que vuelve a ser premiado años después de su lanzamiento, consolidando su redención como uno de los mejores ejemplos de juego vivo y en constante actualización.

: No Man’s Sky, que vuelve a ser premiado años después de su lanzamiento, consolidando su redención como uno de los mejores ejemplos de juego vivo y en constante actualización. Mejor Soporte a la Comunidad (Best Community Support) : Baldur’s Gate 3, sumando otro reconocimiento más a su palmarés y manteniéndose vigente incluso dos años después de su lanzamiento inicial.

: Baldur’s Gate 3, sumando otro reconocimiento más a su palmarés y manteniéndose vigente incluso dos años después de su lanzamiento inicial. Mejor Juego de Acción (Best Action Game) : Hades II, confirmando que Supergiant domina como pocos el género con su mezcla de combate explosivo y diseño roguelike.

: Hades II, confirmando que Supergiant domina como pocos el género con su mezcla de combate explosivo y diseño roguelike. Mejor Juego de Acción/Aventura (Best Action/Adventure) : Hollow Knight: Silksong, uno de los títulos más esperados de la década, que por fin llegó y cumplió las expectativas.

: Hollow Knight: Silksong, uno de los títulos más esperados de la década, que por fin llegó y cumplió las expectativas. Mejor Juego de Peleas (Best Fighting Game) : Fatal Fury: City of the Wolves, que marca el regreso por la puerta grande de una saga clásica de SNK.

: Fatal Fury: City of the Wolves, que marca el regreso por la puerta grande de una saga clásica de SNK. Mejor Juego Familiar (Best Family Game) : Donkey Kong Bananza, la gran apuesta de Nintendo para jugar en casa con amigos y familia.

: Donkey Kong Bananza, la gran apuesta de Nintendo para jugar en casa con amigos y familia. Mejor Juego de Simulación/Estrategia (Best Sim/Strategy) : Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, que devuelve este universo táctico a primera línea.

: Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, que devuelve este universo táctico a primera línea. Mejor Juego de Deportes/Carreras (Best Sports/Racing) : Mario Kart World, nuevo paso de la saga en su dominio absoluto de la conducción arcade.

: Mario Kart World, nuevo paso de la saga en su dominio absoluto de la conducción arcade. Mejor Multijugador (Best Multiplayer Game) : ARC Raiders, imponiéndose incluso a gigantes como Battlefield 6 o la expansión Elden Ring Nightreign.

: ARC Raiders, imponiéndose incluso a gigantes como Battlefield 6 o la expansión Elden Ring Nightreign. Mejor Juego para Móviles (Best Mobile Game) : Umamusume: Pretty Derby, demostrando la fuerza del mercado móvil en Asia y a nivel global.

: Umamusume: Pretty Derby, demostrando la fuerza del mercado móvil en Asia y a nivel global. Mejor Juego VR/AR (Best VR/AR Game) : The Midnight Walk, una experiencia inmersiva que se llevó el premio en el terreno de la realidad virtual.

: The Midnight Walk, una experiencia inmersiva que se llevó el premio en el terreno de la realidad virtual. Innovación en Accesibilidad (Innovation in Accessibility) : Doom: The Dark Ages, destacando por su trabajo en opciones de accesibilidad dentro de un shooter de alto ritmo.

: Doom: The Dark Ages, destacando por su trabajo en opciones de accesibilidad dentro de un shooter de alto ritmo. Mejor Adaptación (Best Adaptation) : la temporada 2 de The Last of Us , que repite victoria en esta categoría y confirma que las adaptaciones de videojuegos siguen siendo terreno muy caliente en TV y cine.

: la , que repite victoria en esta categoría y confirma que las adaptaciones de videojuegos siguen siendo terreno muy caliente en TV y cine. Juego Más Esperado (Most Anticipated Game) : Grand Theft Auto VI, que revalida el hype a pesar de no estar todavía en el mercado.

: Grand Theft Auto VI, que revalida el hype a pesar de no estar todavía en el mercado. Content Creator of the Year : MoistCr1TiKaL , uno de los rostros más reconocibles del ecosistema de creadores.

: , uno de los rostros más reconocibles del ecosistema de creadores. En esports, Counter-Strike 2 se quedó con el premio a Mejor Juego de Esports , mientras que Chovy fue elegido Mejor Atleta de Esports y Team Vitality se llevó el galardón a Mejor Equipo de Esports .

se quedó con el premio a , mientras que fue elegido y se llevó el galardón a . El premio Game Changer fue para Girls Make Games, organización que impulsa a niñas y jóvenes a entrar en la industria del videojuego, uno de los momentos más emotivos de la noche.

Con este reparto, The Game Awards 2025 se recordará como la edición en la que un “indie grande” como Clair Obscur: Expedition 33 no solo ganó el GOTY, sino que reescribió el libro de récords del evento y puso el foco en la fuerza creativa de los estudios medianos y pequeños. Para quienes siguen de cerca las tendencias del sector, la señal es clara: en 2025, los juegos que más marcan conversación no son necesariamente los más caros, sino los que se atreven a hacer algo distinto y lo ejecutan con personalidad.

