Tornillo Vázquez, rap del barrio para el mundo

Tornillo Vázquez estaba enamorado de la música. De niño, las veladas con su familia consistían en que su abuela tocara canciones de antaño con guitarra, pero este chico, que se crió en un barrio humilde de San Luis Potosí, en México, estaba apasionado por otro instrumento más sofisticado.

Cuando tenía 8 o 9 años, le pidió a su mamá que le regalara un acordeón en Navidad. Cuando lo recibió, comenzó a ver videos de Youtube para aprender a tocarlo, y también un amigo lo enseñó. Al poco tiempo, él y unos amigos comenzaron a salir a las calles para tocar y para ganarse unos pesos.

“Tocábamos en los camiones [autobuses] y en los puestos de tacos”, dijo. “Le cantábamos a la banda [gente]”.

Luego, influenciado por el rap de su generación y las cumbias, que son muy populares en San Luis Potosí, Tornillo —cuyo nombre verdadero es Osiel—, comenzó a grabar temas con esta mezcla de estilos y a subirlos a las redes sociales, para luego de hacer su magia pasar de ser un cantante callejero a una de las promesas de la música urbana de México. Actualmente sus seguidores se cuentan por millones y su música se consume en las plataformas de forma masiva.

Hace unos días estrenó “Como es arriba es abajo”, un álbum en el que incluye colaboraciones con Millonario, Tony Aguirre, Yoss Bones, Marcianeke y Víctor Valverde. Se trata de canciones originales que cuentan historias del barrio, de lo que es y fue su vida antes de tener fama.

El título hace alusión a la condición humana, que no importa cuánta riqueza tengas, siempre serás tú.

“Hay mucha gente que está arriba y puede estar triste”, dijo. “Y hay mucha gente que está abajo y puede estar feliz”.

Tornillo había sido parte de la disquera 473, propiedad del también rapero Santa Fe Klan, pero hace unos seis años, cuando tenía 16, el artista se fue a Guadalajara a buscar fortuna, y esa ciudad se convirtió en su plataforma. Ahora busca abrirse paso en países más allá de su natal México.

Ahora está planeando una gira de presentaciones, algo que podría suceder a mediados del 2026.