Un Scrooge nos desgobierna

El presidente Trump evoca al personaje Ebenezer Scrooge al arruinar la Navidad de individuos y familias y no únicamente de los indocumentados que persigue sin piedad, sino de residentes autorizados y ciudadanos en una guerra sin cuartel que lejos de remover criminales ha desterrado a quienes contribuyen a nuestra economía y ha separado familias.

Una guerra que tampoco se limita al tema migratorio. Millones recibirán durante estas fiestas un alza en sus primas de seguro médico gracias a la eliminación de subsidios que Trump y los republicanos defienden y que supone que muchas personas optarán por no comprar cobertura de salud.

Trump todavía no cumple un año en el poder y su lista de medidas adversas es interminable.

El pasado viernes anunció el ataque más reciente al cancelar el programa ‘parole’ de reunificación familiar para inmigrantes de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras. El mismo otorgaba residencia temporal a inmigrantes de esos países que querían reunirse en Estados Unidos con sus familiares.

Y es que su cruzada antiinmigrante no se limita a detener y deportar indocumentados. Su doctrina es deslegalizar a quienes tienen algún tipo de estatus para hacerlos vulnerables a la detención y la deportación y cumplir con las cuotas de arrestos que se han impuesto.

Por eso canceló el Estatus de Protección Temporal (TPS) para 72 mil hondureños y 4 mil nicaragüenses que tenían protección de la deportación y permisos de trabajo desde 1999. Eliminó además el TPS para 348 mil venezolanos y 521 mil haitianos. Igualmente, canceló el ‘parole’ humanitario para medio millón de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.

Hace un par de semanas, tras la muerte de una guardia nacional en una emboscada en Washington, DC a manos de un ciudadano afgano, congeló las peticiones de asilo de ciudadanos de 19 países, incluidos Cuba y Venezuela. Y abarca todos los ajustes migratorios, desde tarjetas de residencia, hasta la naturalización. Acaba de sumar otros 20 países a la lista para un total de 39.

Está cancelando ceremonias de naturalización de quienes llenaron todos los requisitos únicamente por haber nacido en países que están en su lista negra. Quiere revocar la ciudadanía de individuos, y quiere eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento.

Y es que la guerra de Trump no es en realidad contra los indocumentados sino contra las personas de color, así sean residentes autorizados o ciudadanos estadounidenses de quinta generación.

La persecución de indocumentados en violentas redadas es un extra en su enfermiza visión del mundo. Del mismo modo que vuelan en pedazos a personas en supuestas narcolanchas en el Mar Caribe como si fuera un juego de video, la crueldad de los operativos migratorios evidencia que infligir terror y daño es su norte.

Como el daño a millones de personas, muchas de las cuales apoyaron a Trump en las elecciones, que se verán afectadas por los severos recortes a programas de asistencia nutricional (SNAP), al Medicaid, y por la eliminación de subsidios para costear las primas mensuales del seguro médico asequible mejor conocido como Obamacare.

Los precios de los alimentos se han disparado y Trump ya no puede culpar a su antecesor, Joe Biden de ello. En las elecciones especiales de los pasados meses los electores, muchos de ellos sus electores, le han enviado un mensaje de descontento por el rumbo del país que también se refleja en las encuestas desfavorables. Pero Trump permanece desafiante aunque es probable que en los comicios intermedios del 2026, los votantes le pasen factura al Partido Republicano.

La semana pasada reconoció que su guerra arancelaria ha subido los precios de productos y sugirió a los estadounidenses que hagan ajustes, por ejemplo, comprando menos muñecas para sus hijas. “No necesitas 37 muñecas para tu hija. Dos o tres está bien, pero no necesitas 37 muñecas. Así que estamos haciendo las cosas bien”, dijo Trump en un mítin en Pennsylvania.

En el ‘Cuento de Navidad’ de Charles Dickens, Scrooge es visitado por tres espíritus y finalmente transforma su vida, aprende a ser generoso, a disfrutar de la Navidad y a dejar que otros la disfruten.

Pero lamentablemente ese no es el caso del Scrooge que nos desgobierna.

