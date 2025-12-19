Algunos delineadores contienen niveles potencialmente dañinos de plomo





Un estudio reciente de la organización ambiental Pure Earth ha identificado problemas en productos kohl, kajal y surma.

Los delineadores se usan tradicionalmente en las culturas del sur de Asia, Medio Oriente y África como cosméticos, productos de salud y en prácticas religiosas.

By Catherine Roberts

No suelo usar maquillaje a diario. Quizá por eso, cuando pruebo alguna técnica interesante que veo en Instagram o TikTok, casi siempre me sale mal. A veces prefiero culpar a mis herramientas y me tienta comprar cualquier producto que la creadora de contenido esté vendiendo junto con su truco de maquillaje.

Si eres como yo, podrías pensar que lo peor que te podría pasar si haces clic para comprar ese producto, es descubrir que después de todo, el problema está en tus habilidades.

Sin embargo, un nuevo informe refuerza la creciente evidencia de que usar ciertos tipos de delineador, cada vez más presentes en redes sociales, puede suponer un riesgo para la salud.

Pure Earth, una organización internacional sin fines de lucro dedicada a la salud ambiental, analizó 56 muestras de delineadores de ojos kohl, kajal y surma y descubrió que más de la mitad contenían niveles preocupantes de plomo. (La organización se centra en reducir la exposición al plomo y al mercurio a nivel mundial). En otras investigaciones, científicos han documentado casos de intoxicación por plomo por exposición a este tipo de delineadores.

Los llamados delineadores de ojos tradicionales, han sido productos utilizados por personas del sur de Asia, Medio Oriente y África durante miles de años, no solo como cosmético, sino también como producto de salud y práctica religiosa. Suelen ser utilizados tanto por mujeres como por hombres, y en algunas culturas es común aplicarlos a bebés y niños por su salud o protección espiritual.

Las redes sociales han impulsado un resurgimiento en el uso de estos productos entre personas de estos orígenes culturales, afirma Zahra Hankir, escritora cultural y autora de “Eyeliner: A Cultural History” (Penguin Random House, 2023). “Está relacionado con el interés por la identidad y con el retorno a la idea de que las tradiciones de belleza y embellecimiento están ligadas a nuestros ancestros, especialmente para quienes provenimos del Sur Global”, dice.

El efecto dramático que crean también los ha popularizado entre un público más amplio. “Con la disponibilidad de estos delineadores en tiendas en línea, nos interesó investigar los niveles de plomo que se encuentran en Estados Unidos y ver si estos productos representan riesgos para los consumidores estadounidenses”, afirma el doctor Chris Kinally, PhD, investigador de Pure Earth y uno de los autores del informe.

Aquí te mostramos lo que necesitas saber sobre la contaminación por plomo en estos productos y cómo puedes protegerte tú y proteger a tu familia.

¿Qué es el kohl?

El kohl y otros delineadores tradicionales pueden elaborarse con una amplia variedad de ingredientes, como plantas o aceites que se queman para producir hollín, o minerales molidos hasta convertirlos en polvo. Algunos de estos pueden contener plomo, en particular el mineral galena, también conocido como sulfuro de plomo.

Debido al riesgo del plomo, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha designado al kohl, al kajal y al surma (así como al tiro, al al-kahal, al tozali y al kwalli) como colorantes ilegales y ha prohibido su uso en cosméticos en Estados Unidos. Sin embargo, estos productos fabricados en otros países se pueden comprar fácilmente en línea o se pueden importar a Estados Unidos cuando se viaja al extranjero.

La situación puede ser confusa, ya que muchas marcas de maquillaje venden delineadores no tradicionales, pero aún usan kohl, kajal u otros nombres tradicionales para sus productos. Sin embargo, en estos casos, se trata de términos de marketing, no descripciones de productos ni indicadores de ingredientes específicos. Estos delineadores son completamente diferentes de los tradicionales, dice Hankir, porque están hechos de materiales diferentes y, por lo general, están altamente procesados.

Los resultados de las pruebas de Pure Earth

Pure Earth realizó un pequeño estudio piloto con delineadores de ojos kohl, kajal y surma de empresas de belleza que etiquetaban o comercializaban sus productos con estos términos. El informe no identificó las marcas.

El grupo envió 56 muestras de delineadores de ojos, que representaban 39 productos diferentes, a un laboratorio independiente para realizar análisis de plomo. En la mayoría de los productos, solo se analizó una muestra.

Aunque no todos los productos estaban destinados a la venta en Estados Unidos, se adquirieron fácilmente a través de proveedores en línea, como Amazon, eBay, Etsy y TikTok Shop, y se enviaron a las oficinas de Pure Earth en Estados Unidos o se recogieron en persona en tiendas de la ciudad de Nueva York.

“No podemos afirmar que nuestro estudio sea representativo de todo el mercado”, afirma Kinally de Pure Earth. Sin embargo, “podemos afirmar con total seguridad que nuestros datos muestran que existen delineadores de ojos peligrosos disponibles en Estados Unidos”. (Pure Earth consultó con científicos de CR durante sus pruebas y análisis de datos).

La FDA ha recomendado a las empresas de cosméticos que limiten el plomo en sus productos a 10 partes por millón. En las pruebas de Pure Earth, más de la mitad de las 56 muestras analizadas superaron ese límite.

Nueve muestras superaron las 100,000 ppm, lo que significa que contenían más del 10% de plomo. El delineador de ojos con el mayor contenido de plomo presentó 380,000 ppm (38%) de plomo. (Puedes descargar una copia del informe completo en el sitio web de Pure Earth).

Resulta preocupante que 17 muestras en total afirmaran estar libres de plomo, pero el plomo era detectable en todas menos en dos. El resto con esta etiqueta tenía entre 7.4 y 380.000 ppm, incluyendo dos productos dirigidos a bebés.

Esta es una conclusión clave para los consumidores de esta investigación, afirma Drew McCartor, presidente de Pure Earth. “Una etiqueta de ‘sin plomo’ no garantiza la seguridad, por eso es tan importante una mayor protección del consumidor en Estados Unidos y en el extranjero”.

Las investigaciones sobre la contaminación por plomo en delineadores de ojos tradicionales (incluido el estudio de Pure Earth) no siempre están diseñadas para identificar las fuentes de plomo presentes en los productos. Sin embargo, los expertos con los que hablamos afirmaron que es probable que los productos con niveles extremadamente altos de plomo (100,000 ppm o más) estén elaborados con galena de plomo. En productos con cantidades mucho menores (hasta aproximadamente 100 ppm), la contaminación accidental en algún momento del proceso de fabricación probablemente fue la causa.

Cómo el plomo en los delineadores de ojos puede perjudicar la salud

El plomo presente en los delineadores de ojos puede absorberse a través de las membranas mucosas de los ojos. También es probable que entre al torrente sanguíneo a través de lo que los científicos llaman la vía de contacto mano-boca. En otras palabras, quedan restos del producto en las manos al aplicarlo o al tocarse los ojos al usarlo. Posteriormente, el delineador puede transferirse a los alimentos que se consume o ingerirse al tocarse la boca a lo largo del día.

Ningún nivel de plomo es seguro, especialmente en niños. Los niveles elevados de plomo en sangre pueden tener consecuencias devastadoras para la salud, dañando el cerebro y el sistema nervioso de los niños, retrasando su crecimiento y desarrollo, y causando problemas de aprendizaje y comportamiento, entre otros.

Existe una gran evidencia que vincula el uso del delineador tradicional con niveles altos de plomo en la sangre. Estudios de caso en Nuevo México y Boston, por ejemplo, reportaron niveles altos de plomo en la sangre en niños cuyos padres usaban delineador tradicional. Los investigadores descartaron otras posibles fuentes de exposición al plomo, como alimentos o pintura con plomo, y pruebas de seguimiento revelaron que los niveles de plomo en sangre de los niños disminuyeron significativamente después de que sus padres dejaron de aplicarles el delineador.

Estudios más amplios han demostrado resultados similares. En un análisis de 2024 publicado en la revista Pediatrics, investigadores de la ciudad de Nueva York encontraron altos niveles de plomo en algunos productos recolectados en tiendas físicas y hogares durante investigaciones de intoxicación por plomo realizadas entre 2013 y 2022. También descubrieron que, entre los niños con niveles elevados de plomo en la sangre, quienes usaban cosméticos tradicionales para los ojos tendían a presentar concentraciones más altas de plomo en la sangre que quienes no los usaban.

Si bien los riesgos parecen ser mayores en los niños, los adultos no son inmunes a los posibles efectos del plomo en los delineadores de ojos. “Pequeñas cantidades de exposición provenientes de diversas fuentes, como alimentos, agua y cosméticos, pueden acumularse hasta alcanzar niveles potencialmente dañinos en el cuerpo con el tiempo”, afirma el doctor James E. Rogers, PhD, y director de pruebas e investigación de seguridad alimentaria y de productos en Consumer Reports.

Se necesitan más protecciones para el consumidor

Pure Earth afirma que fabricantes, proveedores y organismos reguladores deben tomar medidas más contundentes para garantizar la seguridad de los delineadores de ojos tradicionales y otros cosméticos que se venden en Estados Unidos y en todo el mundo.

CR solicitó a la FDA comentarios sobre sus esfuerzos para aplicar el límite recomendado de 10 ppm de plomo en los cosméticos y proteger a los consumidores estadounidenses de los cosméticos potencialmente dañinos que se venden en línea.

“Las empresas y personas que comercializan cosméticos tienen la responsabilidad legal de garantizar la seguridad de sus productos”, declaró un vocero de la FDA a CR. Los cosméticos y sus ingredientes no necesitan la aprobación de la FDA antes de su comercialización. Sin embargo, el kohl y otros delineadores tradicionales son una excepción. La agencia sí tiene en cuenta estos aditivos de color, que deben ser aprobados por la FDA para su uso previsto. (Y estos delineadores tradicionales han sido prohibidos por la FDA).

El portavoz de la agencia también destacó la facultad de la FDA para emitir alertas de importación sobre productos que infringen la ley, incluyendo cosméticos que contienen colorantes ilegales o cantidades excesivas de plomo. Una vez que un producto se añade a la lista de alertas de importación, se puede rechazar la entrada del envío y se puede bloquear la entrada a Estados Unidos de futuros envíos.

La FDA tiene una alerta de importación vigente para varios productos con infracciones relacionadas con aditivos de color, pero parece que la última vez que se detectaron delineadores de ojos tradicionales bajo esta alerta fue en 2018. La agencia también nos indicó una alerta de importación emitida para cosméticos adulterados con metales pesados, pero ningún delineador de ojos tradicional aparece en esa lista.

La agencia asimismo informó a CR que la “FDA compra cosméticos periódicamente para analizarlos, especialmente si tenemos conocimiento de un posible problema”. La FDA puede entonces someterlos a análisis y notificar a los consumidores y fabricantes si detecta un problema. Sin embargo, el vocero no indicó si la agencia tiene previsto tomar medidas similares con respecto a los delineadores de ojos contaminados con plomo.

Cómo usar el delineador de ojos de forma segura

La mejor manera de protegerse del plomo presente en los delineadores de ojos tradicionales es evitarlos. Sin embargo, para quienes provienen de comunidades donde se usan ampliamente, esta no es una solución sencilla. “Son productos muy arraigados culturalmente”, afirma la doctora Paromita Hore, PhD, MPH y directora de evaluación y educación sobre exposición ambiental del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York y autora principal del estudio publicado por Pediatrics.

La educación culturalmente informada puede marcar la diferencia. En un estudio de 2025, publicado en PLOS Global Public Health, los investigadores analizaron delineadores de ojos tradicionales adquiridos en el condado de King, Washington, o recogidos de hogares de personas que los usaban, y descubrieron que algunos contenían niveles muy altos de plomo. Los investigadores también entrevistaron a miembros de comunidades que usan estos productos con frecuencia. Descubrieron que más del 90% de quienes usan delineadores de ojos tradicionales afirmaron no saber que estos productos podrían contener plomo, y muchos se mostraron dispuestos a cambiar a productos más seguros y similares.

“No es que usaran estos delineadores a pesar de saber que no eran seguros”, afirma la Aesha Mokashi, MS, y una de las autoras del estudio e investigadora de salud y medio ambiente del Programa de Gestión de Residuos Peligrosos del Condado de King. “Simplemente no lo sabían”. (Mokashi consultó con Pure Earth para su estudio, pero no participó en la investigación).

Los delineadores no tradicionales podrían tener menos probabilidades de contener altos niveles de plomo. En el estudio del Condado de King, la mediana del nivel de plomo en los delineadores no tradicionales analizados por los investigadores fue de tan solo 0.06 ppm, siendo el nivel más alto de 1,800 ppm. Sin embargo, para los delineadores tradicionales, la mediana del nivel de plomo fue de 10 ppm, y la muestra con la concentración más alta presentó 840,000 ppm, es decir, un 84% de plomo.

En definitiva, el problema no es el uso de delineadores tradicionales, afirma Hankir. “Creo que sería terrible abandonar estas tradiciones debido a estas composiciones impuras en el mercado”, afirma. Quienes no quieran renunciar a esta importante práctica cultural o religiosa (u otras personas que deseen usar delineadores tradicionales) pueden seguir estos consejos para reducir el riesgo.

Lávate las manos. Siempre es recomendable antes y después de maquillarte, pero es especialmente importante si usas delineadores de ojos tradicionales. Ayuda a reducir el riesgo de ingestión accidental si te tocas la cara o la comida.

Sé inteligente con la terminología. En las pruebas de Pure Earth, se incluyeron muestras etiquetadas como kohl, surma y kajal en productos con más de 100,000 ppm de plomo. Sin embargo, otras investigaciones han descubierto que el kajal, si bien no está totalmente exento de riesgos, es menos probable que contenga altos niveles de plomo que el kohl o la surma.

Por ejemplo, Paromita Hore, del Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York, afirma que, en su estudio pediátrico, los productos con niveles altísimos de plomo se etiquetaban como “kohl” o “surma”, mientras que los etiquetados como “kajal” tenían niveles mucho más bajos. Hore, quien creció en el sur de Asia, afirma que el kajal que conocía de su infancia solía estar elaborado con hollín, no con galena de plomo.

El estudio del condado de King arrojó resultados similares. Si bien algunas muestras de kajal sí presentaron niveles de plomo superiores a 100,000 ppm, la mayoría no, y los niveles promedio fueron mucho más bajos para los productos de kajal que para el kohl o la surma.

Da prioridad a la transparencia de los ingredientes. Hankir recomienda precaución con los productos que no incluyen listas claras de sus ingredientes. “Desconfía de un producto importado que no incluya envase, etiquetas de ingredientes ni información regulatoria”, aconseja.

Incluso en productos con listas de ingredientes, el uso de términos imprecisos, como “kohl en polvo” o “piedra surma negra”, es otra señal de alerta, según Mokashi. Dice que, en su investigación, los delineadores de ojos con nombres de ingredientes poco específicos tendían a tener un contenido muy alto de plomo.

No confíes en una etiqueta que indique “sin plomo”. El estudio de Pure Earth no fue el único que encontró que los productos anunciados específicamente como “sin plomo” a veces contenían niveles muy altos de plomo. El estudio del condado de King también encontró niveles extremadamente altos de plomo en dichos productos. Un producto contenía 610,000 ppm de plomo, o el 61%.

Ten cuidado con los delineadores de ojos en polvo. Los productos con las mayores concentraciones de plomo en las pruebas de Pure Earth fueron los polvos. Solo dos de las 18 muestras de polvo contenían menos de 10 ppm de plomo. Las demás tenían entre 11 y 380,000 ppm. En cambio, las 38 muestras de delineadores de ojos en crema tenían niveles de plomo desde indetectables hasta 68 ppm; más de la mitad contenían 10 ppm o menos.

Haz el tuyo propio. El Departamento de Ecología del estado de Washington, como parte de sus esfuerzos para ayudar a las personas a evitar los delineadores de ojos tradicionales contaminados con plomo, ha compartido algunas recetas sencillas con carbón activado de grado alimenticio, aceite y, a veces, cera. Consulta la hoja informativa (PDF) y el videotutorial para obtener más detalles.

