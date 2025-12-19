Cynthia Klitbo comparte cuál es su estado de salud tras ser dada de alta del hospital

La actriz Cynthia Klitbo reapareció ante los medios de comunicación a solo unos días de ser dada de alta del hospital. De acuerdo con sus primeras declaraciones, su ingreso al nosocomio se debió a un desgaste físico y emocional derivado del estrés que ha experimentado durante los últimos meses.

Su arribo a la sala de emergencias se vio seguido por una serie de estudios que pusieron en perspectiva su manera de vivir: “Cuando vi el electrocardiograma y vi que me estaban haciendo una resonancia magnética del cerebro para ver si no iba a tener un aneurisma, casi me muero”, dijo en una entrevista retomada por TvyNovelas.

Al ser cuestionada sobre el detonante de esta crisis en su salud, Klitbo reiteró: “Fue estrés. No ha sido un año fácil. Ha sido un año que lo empecé muerta de miedo. Ando súper vulnerable”.

Por esta razón, la estrella de la pantalla chica ha optado por buscar ayuda psicológica que la ayude a navegar este nuevo capítulo en su vida y encontrar un balance para cada una de sus facetas.

“También acordarme que Cynthia no es solo la mamá, no es sólo la actriz, no es la hermana, sino que Cynthia es mujer y que Cynthia también necesita tiempo con Cynthia (…) Traigo una crisis medio existencial de ¿qué onda conmigo?”, reconoció con la personalidad frontal que la caracteriza.

Sobre su papel como madre, Cynthia Klitbo explicó: “A lo mejor no soy la mejor mamá, pero me he esforzado mucho por ser la mamá que soy y por tener la hija tan bien portada y tan sana que tengo. Está con honores en la universidad (…) Si no he estado todo el tiempo con ella ha sido porque me he dedicado a tener lo que tiene”.

Sin embargo, su mayor soporte durante este duro episodio en su vida ha sido la espiritualidad, así lo dio a conocer ante las cámaras. “Estoy guiada por Dios. Me he acercado muchísimo a Dios, y Dios me ha puesto personas y proyectos mágicos que han estado alrededor de mí“, finalizó.

Seguir leyendo:

• Cynthia Klitbo denuncia segundo fraude en un banco de Miami

• Cynthia Klitbo no aprueba al novio de su hija y así lo grita: “No es el chavo indicado”

• Cynthia Klitbo fue hospitalizada de emergencia por una picadura de araña venenosa