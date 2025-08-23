Cynthia Klitbo denuncia segundo fraude en un banco de Miami

Cynthia Klitbo, reconocida por su participación en melodramas como “El Privilegio de Amar” e “Hijas de la Luna”, dio a conocer que nuevamente protagoniza una disputa con un banco en Estados Unidos por un presunto fraude a una de sus cuentas bancarias. ¡Aquí te contamos lo que se sabe hasta el momento!

Por medio de sus redes sociales, la actriz mexicana transmitió en vivo la llamada telefónica que sostuvo con la institución bancaria. Allí, expuso su molestia por un segundo fraude en medio del proceso que inició con Citi Bank desde finales de 2024, cuando fue víctima de un engaño cibernético en el que le vaciaron la cuenta donde tenía los ahorros de su vida.

Y es que, según su relato, la investigación que el banco realizó tras su denuncia el año pasado terminó con la recuperación de $1,700 dólares. Sin embargo, el avance del proceso y la suma recuperada se habrían “perdido” luego de hacerle saber que la tarjeta asociada a esa cuenta fue bloqueada.

“Resulta que cerraron por equivocación mi cuenta porque yo reclamaba que tenía $1,700 dólares y el gerente la cerró porque había 900 dólares y mi caso se fue a la basura“, explicó visiblemente molesta ante sus seguidores.

Pero, ¿cuál fue la razón de dicha cancelación? De acuerdo con la información brindada a la histrionisa, la notificación de la cuenta recuperada había sido enviada su antiguo domicilio en Miami, por lo que nunca se enteró de los avances en su proceso y se hizo acreedora a una multa mensual de $40 dólares.

Después de casi medio año, la cuenta con $1,700 dólares ahora contaba con $900: “Y el gerente decidió cerrar esa cuenta y cerrar mi caso… y como no hay cuenta, ya no hay dinero“, informó la estrella de la pantalla chica.

Para finalizar, Cynthia Klitbo lamentó la atención recibida por parte de Citi Bank: “Tuve que viajar desde Perú, hagan cuentas de boletos de avión, comida, renta. Y todo para que el gerente del banco se burle de mí porque se burló de mi y me dijo: ‘ya sólo falta que me grite‘”, indicó.

Seguir leyendo:

• Cynthia Klitbo destapa que le vaciaron sus cuentas bancarias en EE. UU.

• Cynthia Klitbo no aprueba al novio de su hija y así lo grita: “No es el chavo indicado”

• Cynthia Klitbo fue hospitalizada de emergencia por una picadura de araña venenosa