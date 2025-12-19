Dos sospechosos de asesinato de futbolista ecuatoriano Pineida ingresados a prisión preventiva

La justicia de Ecuador ha dado el primer paso firme tras el sangriento ataque que conmocionó al deporte sudamericano esta semana. Este viernes, la Fiscalía General del Estado informó que un juez ordenó la prisión preventiva para dos hombres presuntamente involucrados en el asesinato de Mario Pineida, el experimentado defensor del Barcelona de Guayaquil, quien fue acribillado el pasado miércoles en una zona comercial de la ciudad.

Obtén 20% de descuento en las transmisiones de la UEFA Champions League en español por DAZN.

Los procesados, identificados formalmente como Cristian P. G. y Jimnery P. B., enfrentan cargos por su supuesta participación en el doble crimen, ya que en el mismo evento perdió la vida una mujer. Según detalló el organismo a través de sus canales oficiales, el magistrado a cargo del caso acogió los elementos de convicción expuestos por los fiscales, determinando que ambos sujetos permanezcan bajo custodia mientras se desarrolla la instrucción fiscal.

El crimen, que ha dado la vuelta al mundo por su crudeza, quedó registrado en videos de seguridad que circulan en redes sociales. En las imágenes se observa el momento exacto en que dos individuos —uno portando una gorra y otro con un casco de motociclista— irrumpen en el establecimiento donde se encontraba el jugador.

Siempre tendrás un lugar especial en el barcelonismo, Marito, te lo ganaste por todo ese 💛 que diste.



Gracias por todo, te extrañamos.



Por siempre Mario 🙏🏻 pic.twitter.com/c4009hHMaQ — BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) December 18, 2025

Al verse frente al cañón del arma, Pineida alzó las manos en un gesto de rendición, una súplica silenciosa que no detuvo al atacante. El sicario disparó en repetidas ocasiones contra el deportista, mientras su cómplice hacía lo mismo contra la mujer que lo acompañaba. La frialdad del ataque, ejecutado a plena luz del día en una de las zonas más concurridas de Guayaquil, refleja la grave situación de inseguridad que atraviesa el país andino.

Un fútbol bajo la sombra del crimen organizado

La muerte de “El Pitbull”, como era conocido cariñosamente por la afición, no es un hecho aislado. Pineida se ha convertido en el quinto futbolista asesinado en Ecuador en lo que va de 2025, una estadística que hiela la sangre de directivos y jugadores por igual. Sin embargo, su caso tiene un peso específico mayor en la opinión pública: es el primer jugador de la primera división y de uno de los clubes más grandes del país en ser víctima del sicariato en esta reciente ola de violencia.

Ecuador, y particularmente Guayaquil, se encuentra sumido en una crisis de violencia sin precedentes. Los tentáculos del crimen organizado han permeado diversas capas de la sociedad, y las autoridades investigan si estos ataques contra deportistas tienen vínculos con las redes de apuestas deportivas que han comenzado a expandirse en la región.

Mario Pineida, a sus 33 años, poseía una trayectoria envidiable. Tras formarse en Independiente del Valle, su talento lo llevó al fútbol brasileño con el Fluminense, antes de consolidarse como un referente histórico en Barcelona SC, club con el que competía habitualmente en la Copa Libertadores. Su asesinato deja un vacío imposible de llenar en el vestuario de los “toreros” y pone en duda las garantías de seguridad para los atletas profesionales en un país donde el balón, trágicamente, se ha manchado de sangre.

Con información de EFE.



Sigue leyendo:

· Mario Pineida, un futbolista más a la lista de jugadores asesinados en Ecuador

· Luis Diaz cree que enfrentar a Cristiano Ronaldo y Portugal en el Mundial “va a ser increíble”

· Santiago Giménez podría reaparecer con el AC Milan hasta marzo