Horóscopo de hoy de Nana Calistar 19 de diciembre de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
Pon mucha atención a tu entorno porque andas rodeado de gente bien envidiosa, de esa que sonríe de frente y por detrás anda deseando que te tropieces. ¿La razón? Muy sencilla: tú dices las cosas al chile, sin pelos en la lengua y sin miedo, y eso a muchos les arde porque no tienen los tamaños para hacer lo mismo. Tú sigue siendo como eres, nomás aprende a no contarle tus planes a cualquiera, porque no todos quieren verte brillar.
Se viene un cambio importante en el área de los negocios y del dinero. Vas a mejorar, sí, pero ojo: no te pongas espléndido ni gastes en cosas que no necesitas nomás por aparentar. Ahorra, administra y piensa con la cabeza fría, que diciembre es traicionero y enero cobra facturas. Mucho cuidado con fuego en casa, estufas, veladoras o conexiones eléctricas, porque un descuido podría terminar en un susto grande del cual luego te estarías lamentando.
No te opongas al destino, mejor disfrútalo y fluye con lo que la vida te está poniendo enfrente. Si te sigues guardando lo que sientes por miedo a incomodar, jamás vas a avanzar ni en el amor ni en lo personal. Habla claro, pero con respeto. Si tienes pareja, no permitas que chismes o comentarios de gente metiche se metan en tu relación, recuerda que la cama y el corazón son de dos, no de todo el barrio.
Vienen días donde tendrás que tomar decisiones fuertes y definir hasta dónde quieres llegar con ciertas personas. Hazlo con cabeza y corazón, pero sin lastimar, porque todo se regresa. Mucho cuidado con lo que le pides al universo, porque se te puede cumplir y luego andarás diciendo “mejor no hubiera pedido nada”. Hay oportunidades de viaje y señales claras de que ese trabajo o proyecto que deseas comienza a consolidarse. Cuídate de accidentes, bajones emocionales y no te encierres; habla, descansa y apóyate en quien sí te quiere bien.
VIRGO
Tú eres una persona trabajadora, responsable y bien intencionada, siempre luchando por estar estable tanto en lo económico como en lo sentimental. No te voy a mentir: los últimos meses te han golpeado duro y te han hecho dudar de ti, pero esa racha pesada ya se va acabando. Estás entrando a una etapa mucho más favorable, llena de oportunidades y pequeños triunfos que poco a poco te devolverán la sonrisa.
Ese negocio o proyecto que traes en la cabeza y que nomás no se ha concretado sigue ahí, esperando que te pongas bien las pilas. Estás en una etapa muy perra para emprender, crecer y hacer algo que sí te deje ganancias, pero tienes que creer más en ti y dejar de autosabotearte. No te martirices por lo que no fue en el pasado; si no se dio, fue porque algo mejor venía en camino, aunque en su momento no lo entendieras.
En el amor, deja que las cosas fluyan a su tiempo. No forces situaciones ni personas, porque cuando uno quiere apurar al destino, termina equivocándose sin darse cuenta. Mucho ojo con noticias relacionadas con dinero: un pago o dinero que esperabas podría retrasarse o no llegar como pensabas, así que administra bien y no te confíes de más.
La mitad de la semana viene movidita, pero para bien, con cambios positivos en lo sentimental que te harán sentir más tranquilo y querido. Descansa lo que tengas que descansar, duerme, bájale al estrés y luego levántate con todo para demostrarle al mundo de qué estás hecho. No guardes rencores tontos, porque solo te hacen daño a ti.
Una noticia inesperada te va a poner de buenas y te dará un empujón anímico. Es momento de aplicarte en serio en tus sueños y metas; ya no pienses tanto las cosas. La gente va a hablar hagas o no hagas, así que mejor haz lo que te haga feliz. La vida es bella, aunque a veces se ponga dura, así que ponte las pilas, cree en ti y ve con todo tras lo que deseas.
LIBRA
No des nada por hecho y abre bien los ojos, porque en estos días más vale pecar de desconfiado que de inocente. Duda hasta de tu propia sombra, no porque el mundo sea malo, sino porque ya te demostraron en el pasado que la traición existe y duele. Amor con amor se paga, olvido con olvido y desprecio con desprecio, así que deja de andar dando de más esperando migajas. Si das, que sea parejo, no una patada en tus partes nobles. Ya es hora de que se te quite lo tonto o tonta y no des paso sin huarache.
Mucho cuidado con una amistad de piel blanca que anda muy habladora, porque podría meterte en conflictos innecesarios. Esa persona anda ladrando información que tú contaste en confianza, así que mide lo que dices y a quién se lo dices, que no todo el mundo sabe guardar secretos. Ponte las pilas y enfócate, porque solo así lograrás concretar tus metas; no esperes que el universo haga todo si tú no mueves un dedo.
Andarás pensativo por alguien que un día te muestra interés y al siguiente se hace el o la desaparecida. No te rompas la cabeza ni te culpes por errores que no cometiste; no todo es tu responsabilidad. Se te da mucho eso de flagelarte y hacerte daño solo, así que date la oportunidad de meditar, perdonarte y soltar culpas que no te corresponden. La vida, cuando menos lo esperes, te va a compensar con cosas maravillosas y te devolverá lo que antes no te dio.
Ten cuidado con separaciones, divorcios o pleitos fuertes, porque no son buenos tiempos para decisiones impulsivas. Un viaje que traías en mente se cancela por falta de presupuesto o porque otras personas no muestran el mismo interés que tú, ni modo, no fuerces lo que no fluye. No te detengas por nada ni por nadie, ya nada debe afectarte ni hacerte daño. Tienes el poder en ti, pero úsalo con inteligencia. Ya no te permitas caer ni cedas por quien no vale la pena. Cuida mucho con quién te relacionas, porque viene una persona que podría hacerte la vida de cuadritos si le das demasiada entrada.
ESCORPIÓN
Una persona del pasado regresa a tocar tu puerta, pero no trae nada nuevo ni bueno, solo dolores de cabeza y recuerdos que ya deberías haber superado. No caigas en la nostalgia ni en el “tal vez ahora sí”, porque cuando algo no funcionó una vez, rara vez funciona a la segunda. Al mismo tiempo, una amistad anda muy pegada a ti con claras intenciones amorosas; pronto sabrás perfectamente de quién se trata, no te hagas el o la distraída.
Muchos sueños comienzan a hacerse realidad, ya que las energías del universo están en movimiento y esta vez giran a tu favor. No busques pretextos para no hacer lo que te toca; pon la mirada en tu objetivo y ve tras él sin miedo. Te desespera que las cosas no se den rápido, pero recuerda que toda vela tiene su hora y todo proceso necesita paciencia.
Cuida mucho tu salud, sobre todo riñones, inflamaciones y excesos en la comida. Bájale a las harinas y azúcares refinados, ahí está la clave para sentirte mejor. No seas tan duro o dura con quienes te rodean, porque podrías herir con palabras y luego te costará mucho trabajo arreglar las cosas cuando te hagan mala cara. Se marca noticia de una amistad con “domingo siete”, así que prepárate para el chisme y el susto.
No temas a los cambios y empieza a materializar cada uno de tus sueños, estás en una etapa muy fértil donde todo puede rendir frutos si sabes aprovecharla. Cuida tus cambios de humor, porque podrías lastimar a un familiar sin darte cuenta. Te llega un dinerito extra que te va a caer de lo mejor, pero aprende a no malgastarlo, no todo es gusto inmediato.
Una nueva amistad llega para quedarse y se llevarán de maravilla; será alguien con quien podrás soltar el buche y descansar de tantos problemas que traes guardados en la cabeza. Es momento de poner las cosas en claro con una persona, sin dramas ni ideas absurdas. No pienses tan negativo, porque la vida está a punto de darte una sorpresa muy grande, de esas que no imaginabas y que te sacan una sonrisa sincera.
ARIES
Pon mucha atención y cuida cada paso que des, sobre todo al salir de casa, porque se marca riesgo de accidentes, golpes o caídas por andar distraído o de prisa. No andes a las carreras ni jugando al valiente, que luego vienen los lamentos. Y hablando de lamentos, ya suelta de una vez los amores del pasado; eso ya fue, ya pasó y no tiene por qué seguir doliendo. Nadie merece que te quedes atorado en recuerdos que no te dejan avanzar.
Se vienen cambios de última hora que, aunque al principio te saquen de onda, terminarán beneficiándote en lo económico. Eso sí, mantén los ojos bien abiertos porque habrá oportunidades laborales, pero no todo lo que brilla es oro. Usa la cabeza antes que el corazón, porque podrían ofrecerte algo que suena bonito pero que no te conviene a largo plazo.
Andarás algo melancólico en estos días y es normal, pero piensa bien si realmente vale la pena estar mal por personas o situaciones que no lo valen ni el coraje ni el riesgo. No te dejes caer por amores, tú no naciste para mendigar cariño ni atención de nadie. Aprende a amarte tanto que no necesites depender emocionalmente de nadie más para sentirte completo.
Vienen momentos intensos, de esos que sacan lo mejor y lo peor de ti, pero es necesario que cierres ese ciclo inconcluso que no te deja avanzar. Manda a la fregada a quien te dañó, suelta rencores y perdona, no por ellos, sino por tu propia paz. La vida te va a compensar por tus buenas acciones, pero primero tienes que soltar el peso que cargas. Mucho cuidado con problemas en riñones o hígado, cuida lo que comes y bebes. Y ojo con amores de una noche, porque podrías terminar más clavado de lo que imaginas o metido en problemas innecesarios.
TAURO
Nuevos amores comienzan a consolidarse y uno de ellos podría llegar por medio de redes sociales, como Facebook, o a través de una amistad que ya te traía el ojo echado desde hace rato. Date la oportunidad, pero sin idealizar de más. Cuídate de robos o pérdidas de objetos, sobre todo el próximo fin de semana; no andes dejando cosas valiosas por todos lados ni confiando en cualquiera.
Estás por encontrar un propósito importante en tu vida que te ayudará a valorar más lo que tienes y a amar más tu entorno y tu propia existencia. En la medida en que mandes al chorizo a gente pesimista que solo deprime y ensucia tu energía, en esa misma medida dejarás de caer en depresiones tontas y sin sentido. Rodéate de quien suma, no de quien resta.
Podrías enterarte de un chisme nada agradable, pero no te estreses de más. Recuerda que todo pasa por algo y esta situación te servirá para confirmar verdades que ya sabías, pero no querías aceptar. Mucho ojo con cambios repentinos en tu economía, porque podrías estar gastando dinero en cosas que no te dejan ningún provecho. Adminístrate mejor y piensa antes de sacar la cartera.
En el amor, relájate. Si esa persona no quiere dar el siguiente paso, ya no estás para perder el tiempo esperando a quien no se decide ni entra ni deja entrar. Si tienes pareja, pon las cartas sobre la mesa y exige lo que mereces, pero también cumple con lo que pides; el amor es parejo o no es. Vienen momentos muy buenos en el área del dinero, aprovéchalos para pagar deudas pendientes y acomodar tus finanzas.
No te lamentes por lo que no tienes ni por lo que te falta. Mejor enfócate en trabajar por eso que mueve tu vida y tu mundo, porque estás más cerca de conseguirlo de lo que imaginas. No te des por vencido y enfrenta cada situación con tu mejor cara, que entre tanto problema llegará alguien que te hará cambiar por completo tu manera de pensar respecto al amor.
GÉMINIS
Ponte serio con tus deudas y paga lo que debes, porque si sigues pateando el bote te puedes meter en problemas con el buró de crédito o empezar a pagar intereses que luego andan ahorcando. No seas de los que dicen “luego veo”, porque ese luego siempre sale caro. Necesitas un cambio de rutina urgente; hacer siempre lo mismo es uno de los motivos por los que andas tan cambiante de humor, hoy de buenas y mañana queriendo mandar todo a la fregada.
Es momento de cambiar el chip y empezar a ver la vida con más positivismo, porque lo que piensas y dices, eso atraes. Mucho cuidado con amores de una noche muy intensos, porque sí, al principio se sienten deliciosos, pero después solo te dejan tristezas, vacíos emocionales y desestabilidad en muchos sentidos. No todo lo que prende rápido conviene mantenerlo encendido.
Se marcan noticias importantes en el área familiar, así que mantente atento y disponible para apoyar si es necesario. Vienen cambios fuertes en tu vida y es el momento ideal para poner ese negocio que tanto has deseado; esta vez se te puede dar de la mejor manera si te organizas y confías en tu capacidad. Ojo con un amor del pasado que intenta regresar, porque podría meterte en conflictos y revolverte emociones que ya tenías medio controladas.
No ocultes lo que sientes frente a quien sí te demuestra cariño; aprende a abrir el corazón y a expresarte sin miedo. Si tienes pareja, se visualizan cambios importantes que podrían generar distancia por cuestiones de trabajo o familia, pero si hay comunicación, todo se puede acomodar. Es normal que te invada la tristeza al recordar a alguien que ya no está, permítete sentir, pero no te quedes ahí atorado. Acepta lo que viene, cambia tu actitud y deja de quejarte tanto; si no luchas por lo que quieres, nadie va a llegar a ponértelo en las manos.
CÁNCER
Se vienen cambios de última hora en el dinero, sobre todo por pérdidas o gastos imprevistos, así que administra mejor y no te confíes. Aprende de una vez a no ir corriendo detrás de quien no da ni un paso por ti; el amor y el interés se notan, no se ruegan. Cuídate mucho de exparejas, porque se ve un escenario de venganzas o chismes; aléjate y no des derecho de réplica, porque eso solo se puede convertir en un cuento de nunca acabar.
Recuerda que ahorita no estás para desperdiciar energía a lo tonto, y menos con gente que no te suma nada. Ya deja de vivir cargando errores del pasado y culpas que no te corresponden. Una amistad desde hace tiempo quiere decirte comentarios negativos que ha escuchado sobre ti, pero no se había animado; en estos días podría hacerlo. Escucha, analiza y decide, no todo lo que se dice es verdad.
Si tu pareja ha estado misteriosa, pon mucha atención, porque ese misterio podría tener nombre y apellido; se marca una persona de piel blanca rondando por ahí. No cambies tu forma de ser ni de pensar para agradar a nadie, quien te quiere de verdad te acepta tal cual eres. Tampoco te esfuerces tanto por personas que no valoran tu atención ni tu cariño.
Viene una discusión familiar que podría sacarte de quicio; respira hondo y si no tienes nada bueno que decir, mejor guarda silencio. Es momento de visualizar claramente el escenario que deseas para tu futuro, porque cuando algo pasa por tu mente y le pones empeño, el universo conspira para ayudarte a materializarlo más rápido de lo que imaginas. Mucho cuidado con compras impulsivas, podrías gastar de más y luego andar apretado. También se marcan noticias de una expareja que podrían desestabilizarte o ponerte de malas; toma distancia y cuida tu paz.
PISCIS
Si tienes una relación, se viene una discusión por malos entendidos y asuntos del pasado que no se han cerrado como deben. No le sigas barriendo debajo del tapete, mejor habla de frente y aclara todo, porque tú tienes la lengua bien floja y cuando explotas, dices verdades que luego duelen. Cuídate también de caídas o choques, anda con más cuidado al manejar y no te distraigas, que estos días traes la cabeza en todos lados menos donde debe estar.
Ya no te aflijas tanto ni le des importancia a lo que ya fue y no está presente. Lo que se fue, se fue, y aferrarte solo te desgasta. Mucho ojo con un chisme dentro de la familia, porque podría perjudicarte si no mides tus palabras o si te metes en problemas que no son tuyos. Aprende a escuchar más y hablar solo cuando sea necesario.
Deja de vivir arrastrando el ánimo y ponte las pilas para lograr lo que quieres y deseas. Levántate, sacúdete y camina, porque tienes todo para lograr lo que te propongas si dejas de dudar de ti. Es momento de cambios fuertes en el amor; aléjate de personas que solo han estado contigo por interés o conveniencia, ya no estás para cargar gente que no aporta nada bueno.
Se aproxima una noticia relacionada con amores del pasado que podría mover emociones, pero no significa que tengas que regresar ahí. Recuerda que vida solo hay una y debes aprovecharla al máximo, no te quedes con ganas de nada y que te valgan madre los comentarios de los demás. Visualiza bien hacia dónde te diriges antes de cometer más errores por impulso o por necesidad de afecto.
Podrían darse pleitos o discusiones en la familia; no te alteres ni tomes partido si no conoces bien la situación. En lo económico, se marcan movimientos importantes que te dejarán buenas ganancias si sabes administrarte. Ya no te culpes por errores que no te pertenecen, aprende a perdonarte y a vivir más ligero. Traerás la lengua bien suelta y pondrás en su lugar a dos que tres personas que ya te tenían hasta la coronilla, y la verdad, ya era justo y necesario.
ACUARIO
Mucha suerte en números con terminación en 3, 6 y 8, así que si juegas o haces trámites importantes, toma nota. Ten mucho cuidado con viajes, sobre todo a lugares de playa, porque no se ven buenos tiempos para trasladarte; si no es urgente, mejor espérate. Ya deja de culparte por errores que no son tuyos, cada quien que se haga cargo de su mugrero, tú ya no estás para andar rescatando gente.
Andarás bien en modo perra, fuerte y decidido, y la verdad no es casualidad. La vida te curtió y por eso ya no te dejas de nadie ni pretendes caerle bien a todo el mundo. Traes colmillo, carácter y mucha intuición, pero no vivas anclado en la desconfianza ni dependas de esa dureza; aprende a equilibrarte y a seguir tu camino sin rencores.
Si aparece alguien nuevo en tu vida, date la oportunidad, pero sin perder el tiempo. Ya no estás para esperar a que a alguien se le hinche y decida dar el primer paso. Quien te quiera, que se ponga las pilas y le jale bonito, porque tú no eres opción de ratos. Habrá días en los que extrañes a exparejas, pero sé honesto contigo: no extrañas a la persona, extrañas los arrumacos y la costumbre. Reconoce todo lo que has logrado y ten claro que lo mejor aún está por venir.
Se marca un posible reencuentro con familia que tenías tiempo de no ver; te darás cuenta de lo importantes que son y del lugar que ocupan en tu vida. Dedícales más tiempo, porque ese cariño es real y sincero. Si tienes pareja, podrías enfrentar una situación algo compleja por celos fuertes relacionados con una persona de piel blanca; habla claro, pon límites y no permitas que los malos entendidos crezcan. Cuida tu paz, tu energía y tu tiempo, porque eso ya no se lo regalas a cualquiera.
CAPRICORNIO
Vienen momentos importantes para ti, de esos que te ponen a prueba y también te abren los ojos. Ya no seas tan desconfiado con las personas que han estado contigo desde siempre y que te han brindado apoyo moral y hasta económico cuando más lo has necesitado. No todos quieren verte caer, aprende a diferenciar entre quien te cuida y quien solo te observa.
No dejes que los malos comentarios te chinguen la paz; que te valga madres lo que diga la gente. Tú preocúpate por ser feliz y por avanzar, porque al final nadie vive tu vida más que tú. Se marcan cambios laborales importantes, así que aprende a exigir lo que por derecho te corresponde, ya no trabajes de más por menos ni permitas abusos “por buena onda”.
Podrías caer en errores si permites que cierta persona se inmiscuya demasiado en tu vida y en tus decisiones. Recuerda que a nadie le corresponde decidir por ti, ni decirte qué hacer con tu dinero, tu tiempo o tu corazón. Es momento de ver la vida desde otra perspectiva y dejar un poco el negativismo; en la medida en que despiertes pensando positivo, en esa misma medida empezarás a ver la luz al final del día.
Tu centro de atención debe ser tu familia y no personas externas que solo generan ruido y confusión. A veces sueles ser muy distraído o distraída y eso te lleva a caer en situaciones tontas donde otros terminan viéndote la cara. Abre bien los ojos y no te confíes de más. Ya no te compliques la existencia por problemas del pasado; eso ya fue. Viene un camino nuevo que recorrer, lleno de oportunidades y ganancias si sabes aprovecharlo.
Mucho cuidado con envidias en el trabajo, porque esas podrían generarte conflictos innecesarios. No está de más una limpia con tres limones y un huevo para sacudirte toda la carga negativa que has estado acumulando. Créelo o no, a veces el cuerpo y el ánimo también necesitan limpieza.
SAGITARIO
Se aproxima una invitación a un nuevo proyecto y también la posibilidad de realizar un viaje que te va a mover el tapete. Aprovecha, pero cuida tu salud, porque se marcan problemas gástricos e insomnio; bájale al estrés, come mejor y duerme lo que tengas que dormir. Y ojo: no aflojes sin protección, y menos con personas que no conoces bien. Cuídate, que no estás para andar recogiendo infecciones por andar de aventado o aventada, acuérdate de protegerte cuando vayas a embarrar la brocha.
Se ve un encuentro amoroso con una amistad que podría cambiar la dinámica entre ustedes, y también la llegada de un dinerito extra por una deuda que tenían contigo. Viene un evento social muy perro donde lucirás espectacular y te sentirás en tu mero mole. Además, hay señales de un posible ascenso laboral o un viaje relacionado con el trabajo que te beneficiará bastante.
Se vienen movimientos importantes en tu economía que te ayudarán a poner ese negocio que traes en mente o a darle un giro positivo a tus finanzas. Tu forma de ver la vida ha cambiado mucho; ya no eres el o la ingenua que confiaba en medio mundo. Has madurado y aprendido a golpes, y esa experiencia es la clave para no volver a caer en los mismos errores de antes.
Una persona de tierras lejanas aparecerá en estos días; te dará paz aun a la distancia y poco a poco podría ganarse tu corazón sin que te des cuenta. No te pongas mal si la persona que te interesa no te busca o no hace nada por estar contigo. Aprende a no depender de nadie y a sacar adelante tu vida, porque esa responsabilidad es solo tuya.
Se marca término de una relación; al principio sentirás alivio, pero al poco tiempo podrías lamentarlo. No te adelantes ni tomes decisiones impulsivas. Analiza bien antes de cortar de tajo, porque no todo lo que duele se debe soltar, pero tampoco todo lo que se queda conviene.