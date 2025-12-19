Marco Rubio afirmó que “el régimen de Maduro es ilegítimo” y además “coopera con grupos criminales”

El secretario de Estado, Marco Rubio ofreció una conferencia de prensa en donde trató los temas de Venezuela, Nicolás Maduro y el narcotráfico. El jefe de la diplomacia en un momento respondió a un periodista en español y en donde afirmó que “el régimen de Maduro es ilegitimo”.

La conferencia de Marco Rubio es la primera que ofrece desde que asumió el cargo y dedicó dos horas para responder las preguntas de los periodistas y algunas las hizo en español.

“La amenaza más iportante son estos grupos terroristas”

Uno de los temas con los que abrió su conferencia fue Venezuela y en donde fue cuestionado sobre los ataques a embarcaciones que están presuntamente relacionadas con el narcotráfico en que hasta el momento han muerto más de cien personas.

“Our interest in Venezuela and in the region is the national interest of the United States, and in Venezuela we have an illegitimate regime that not only does not cooperate with the United States but openly cooperates with narco-terrorists and others who threaten the national… pic.twitter.com/Px5IgwrP2S — Department of State (@StateDept) December 19, 2025

“La amenaza más importante que existe en la región son estos grupos terroristas criminales, es la amenaza que enfrenta Colombia, la raíz de la violencia en Ecuador, en México, en todo Centroamérica”, expresó Rubio en español.

“Tenemos gobiernos que cooperan en nuestros esfuerzos en contra de eso, Panamá, Cota Rica, Ecuador, El Salvador, República Dominicana, no dejo a nadie fuera, pero son muchos que cooperan”.

El jefe de la diplomacia estadounidense indicó que tienen muy buena relación con varios países latinos entre ellos México, de quien dijo “está haciendo más en este momento en el tema de seguridad que jamás en su historia, queda mucho por hacer, pero tenemos cooperación”.

“Coopera con elementos criminales”

Rubio afirmó que el gobierno de Nicolás Maduro no es legítimo y además declaró que el país sudamericano coopera con grupos criminales.

“Venezuela tiene un régimen ilegítimo, que simplemente no coopera con EE.UU. sino coopera abiertamente con elementos criminales por ejemplo el ELN y la FARC cooperan abiertamente desde territorio venezolano”, aseveró en la conferencia.

"…We are in favor of foreign policies that will make America safer or stronger or more prosperous, hopefully all three, but at least one of those three." — @SecRubio pic.twitter.com/DoCnSsKRlt — Department of State (@StateDept) December 19, 2025

Y confirmó que “entidades del narcotráfico operan abiertamente y con la cooperación del régimen de Maduro para mandar drogas, como cocaína a EE.UU. a través del Caribe creando una situación muy grave de seguridad en muchos países”.

Expresó que la actual relación de EE.UU. con Venezuela “es intolerable” y no solo “cooperan sino participan en actividades que amenazan la seguridad de EE:UU. así que “nada impedirá” a las fuerzas desplegadas en el Caribe aplicar el bloqueo contra petroleros sancionados.

Subrayó que la Operación Lanza del Sur tiene como objetivo la seguridad del hemisferio, “queremos asegurarnos que ya no haya narcolanchas”.

“Los esfuerzos en contra de los barcos narcotraficantes saliendo de Venezuela han recibido mucha atención, lo que estamos haciendo también en el mar Pacífico, donde hay esfuerzos andando, pero la diferencia es que tenemos la cooperación de países amigos”, señaló.

“Venezuela es un régimen ilegítimo”

Asimismo, dijo que no considera “algo serio” el llamado de Maduro a los militares de Colombia para que se unan a Venezuela en caso de un ataque estadounidense. “No, nosotros no lo vemos como algo serio en términos de involucrar a las Fuerzas Armadas de Colombia”, respondió Rubio en español.

Y repitió que, “Venezuela es un régimen ilegítimo”, el cual coopera con “grupos terroristas incluyendo Hezbolá, Irán entre otros”.

Respecto a Cuba, Rubio señaló que a cualquier Gobierno estadounidense le gustaría ver un cambio radical en Cuba y reiteró sus críticas al Gobierno “terrorista” e “incompetente” que ha “destruido” la isla en sus más de 65 años en el poder.

