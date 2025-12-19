Pronóstico del tiempo en Miami para este viernes 19 de diciembre

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este viernes 19 de diciembre indica que los termómetros alcanzarán un máximo de 82 grados Fahrenheit (28ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 25% y se esperan nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 6.84 mph de máxima en el día y los 4.35 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura se quedará en 70 grados Fahrenheit (21ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 8 y habrá pocas nubes. Las ráfagas de viento serán de 4.35 millas por hora.

Asimismo, la sensación térmica o “temperatura real” que se espera para esta jornada rondará los 90ºF (32ºC) de máxima y 90ºF (32ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 07:02 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 17:34 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que habrá nubes y claros con probabilidad de lloviznas generalizadas e intermitentes. Las temperaturas variarán entre los 68 y los 81 grados Fahrenheit (20 y 27 grados Celsius). ¿Y qué pasa con la lluvia mañana en miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información que proporciona AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 55%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te aconsejamos visitar diariamente nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada más lluviosa en Miami abarca desde el final de la primavera hasta el verano, siendo el otoño y el invierno los periodos más secos. Como se puede visualizar en la gráfica de abajo, los meses de Agosto y Septiembre son los meses más lluviosos.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Miami tiene un clima que es la envidia de muchas otras ciudades, con inviernos templados y veranos no muy calurosos, eso sí, la humedad en los meses más calientes es muy elevada y hace que también suba la sensación térmica.

El periodo de más calor en Miami abarca alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen alcanzar los 87.3 °F (30.7 °C). Por su parte, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, en el que las temperaturas suelen disminuir hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

