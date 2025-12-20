La Guardia Costera de EE.UU. intercepta otro buque petrolero cerca de la costa venezolana

Cumpliendo con el bloqueo ordenado por el presidente Donald Trump, la Guardia Costera interceptó un segundo buque petrolero que navegaba en aguas internacionales cerca de la costa venezolana, esto de acuerdo a información dada a conocer por algunas agencias de noticias internacionales como Associated Press (AP) y Reuters.

El 10 de diciembre se produjo la primera incautación orientada a presionar a Nicolás Maduro para que deje de apoyar el trasiego de drogas y de paso permita el retorno de la democracia a la nación sudamericana haciéndose a un costado al ceder la presidencia.

Esta semana, el republicano de 79 años ordenó un “bloqueo total y completo” para todos los petroleros que entran y salen de la República Bolivariana.

De acuerdo con Reuters, algunos funcionarios estadounidenses citados bajo condición de mantener en resguardo su identidad coincidieron en señalar que la Guardia Costera estuvo al mando de la operación, pero no precisaron el lugar de la incautación ni las características del buque detenido.

La semana pasada, la armada estadounidense incautó a Skipper, otro buque petrolero que también navegaba frente a las costas venezolanas.

Noticia en desarrollo…

