La republicana Cynthia Lummis renuncia a la posibilidad de reelegirse como senadora

Después de fungir como senadora por Wyoming desde 2021, Cynthia Marie Lummis Wiederspahn dio a conocer que no se postulará para reelegirse y, al concluir el periodo de su gestión, le dará oportunidad a otra persona para contender por su escaño.

A través de una declaración, la primera mujer en representar el estado de Wyoming en el Senado afirmó no tener la fuerza suficiente para cumplir otro mandato.

“Decidir no postularme a la reelección representa un cambio de actitud para mí, pero en las difíciles y agotadoras semanas de sesiones de este otoño he llegado a aceptar que no me quedan seis años más.

Soy una legisladora devota, pero me siento como una corredora de maratón. La energía que necesito no está a la altura”, escribió.

En espera de cederle la estafeta a otro miembro de su partido llegado el momento, la abogada de 71 años se comprometió a continuar impulsando los proyectos de ley que considere benéficos para quienes la respaldaron con su voto.

“Me siento honrada de haberme ganado el apoyo del presidente Trump y de tener la oportunidad de trabajar codo a codo con él para luchar por el pueblo de Wyoming.

Espero continuar esta colaboración y dedicar toda mi energía a presentarle importantes proyectos de ley en 2026 y a mantener el control republicano, con sentido común, del Senado de Estados Unidos”, subrayó.

Cynthia Lummis tenía amplias posibilidades de reelegirse en el Senado. (Crédito: J. Scott Applewhite / AP)

No es la primera ocasión en que Cynthia Lummis decide pausar su carrera política, pues cuando cumplió cuatro mandatos en la Cámara de Representantes se tomó un descanso para luego postularse al Senado.

Ante el anuncio de su retiro, Harriet Hageman, representante por Wyoming, se proyecta como una opción para reemplazarla en un estado donde los demócratas no han ocupado un escaño en el Senado desde 1977.

Cabe señalar que la baja de Lummis se suma a la de otros cuatro republicanos quienes en su momento optaron por no buscar su reelección: Joni Ernst, Mitch McConnell, Thom Tillis y Tommy Tuberville.

Mientras tanto, está previsto celebrar las primarias a mediados de agosto del próximo año.

