Paty Navidad reflexiona sobre sus 40 años de carrera y su futuro en la música

Paty Navidad, actriz y cantante mexicana, se prepara para despedirse de un 2025 lleno de éxitos y dar la bienvenida a un nuevo año con varios retos a nivel profesional, así lo dejó saber en una reciente entrevista en la que reflexionó sobre sus casi 4 décadas de trayectoria.

De acuerdo con la ex participante de “La Casa de los Famosos: All- Stars” y “Top Chef VIP”, sus 40 años de trayectoria en el mundo del entretenimiento se dicen fácil, pero han traído consigo retos que no siempre han traído los resultados esperados.



“Saben a mucha gratitud, a esfuerzo, disciplina, a veces mucha tristeza y dolor, lágrimas, sacrificio, pero también a muchas satisfacciones, a momentos de gratitud y abundancia, porque he recibido las cosas más hermosas de Dios, y hablando de las cosas más hermosas, no significa que todas sean bonitas, también algunas son bien difíciles, pero son necesarias para poder convertirse en una mejor persona”, señaló en una entrevista a TvyNovelas.

Uno de los temas que abordó durante la charla fue su nuevo proyecto musical, con el que espera acaparar la atención del público mediante su interpretación de algunos de los temas más aclamados por el público.

“Ahorita estoy retomando la carrera musical, lo que me tiene muy contenta y motivada (…) Con letras fuertes de nuestros grandes autores, como el maestro Juan Gabriel y de grandes intérpretes, rindiéndole homenaje a nuestras reinas que nos han dejado un legado maravilloso como la señora Lucha Villa, Chayito Valdez, Lola Beltrán, Lupita D’Alessio, Daniela Romo, Olga Tañón“, destacó.

Asimismo, Paty Navidad se dijo muy emocionada sobre esta nueva etapa dentro de su faceta como cantante, pues en una época en la que la escena musical enfrenta una saturación de propuestas, la suya promete resaltar por su interpretación.

“Te puedo decir que hay muchas cantantes que cantan hermoso, extraordinario, divino, las nuevas generaciones tienen unas voces preciosas, pero no todo el mundo interpreta (…) Creo que si algo nos ha caracterizado a los mexicanos, no solo es nuestra música en el mundo, sino cómo decimos las cosas cantando”, resaltó.

A todos aquellos que aún cuestionan su talento al cantar, la famosa respondió con un contundente mensaje: “Desde niña siempre he sido amante de nuestra música, pero también de las interpretaciones, un alma vieja (…) Ahorita todo se está acomodando para que la gente pueda conocerme aún más en la música. A pesar de que tengo cinco discos, hay gente que todavía se pregunta si canto, bueno, no solo canto, interpreto“, finalizó.

Seguir leyendo:

• Paty Navidad fue diagnosticada con una enfermedad autoinmune crónica

• Paty Navidad demanda a la periodista Anabel Hernández por daño moral

• Paty Navidad desmiente su participación en “La Granja VIP” de Tv Azteca