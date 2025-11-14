Paty Navidad demanda a la periodista Anabel Hernández por daño moral

La actriz y cantante Paty Navidad confirmó que recurrió a la vía legal e interpuso una demanda por daño moral contra la periodista Anabel Hernández y la editorial Penguin Random House. Esto luego de que su nombre fuera mencionado en el libro “Las señoras del narco: amar en el infierno”, vinculándola de forma directa con el crimen organizado.

Y es que dentro de sus líneas, la comunicadora plantea que la histrionisa habría sido una de las figuras del espectáculo que habrían asistido a encuentros privados con Arturo Beltrán Leyva, líder criminal mexicano.

En un encuentro reciente con la prensa, la ex participante de “La Casa de los Famosos: All-Stars” detalló que si bien el proceso legal ya dio inicio, hasta el momento las autoridades no han podido notificar personalmente a la periodista mexicana.

“Ya puse una demanda a la editorial y a Anabel hace aproximadamente dos meses. No la habían podido notificar porque la señora no tiene domicilio donde la puedan contactar“, dijo ante las cámaras.

No obstante, la estrella de la pantalla chica indicó que su equipo ya se encuentra manejando la situación: “Mis abogados se estaban haciendo cargo de ello y, si no la localizaban, pues se la van a hacer llegar públicamente“, explicó.

Asimismo, Paty Navidad aclaró que a diferencia de su idea inicial, la querella tuvo que ser presentada por daño moral y no por difamación, ya que este último dejó de considerarse un delito en México desde el año 2007.

“Tuve que demandar por daño moral, porque sí me causó muchos problemas y me ha causado problemas durante dos años, donde he recibido muchos juicios y señalamientos y me han desprestigiado en base a su libro y a la gente que cree en ella”, reiteró.

