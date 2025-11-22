Paty Navidad fue diagnosticada con una enfermedad autoinmune crónica

Paty Navidad, actriz y estrella de reality, encendió las alarmas entre sus seguidores más fieles luego de dar a conocer que fue diagnosticada con tiroides de Hashimoto, una enfermedad autoinmune crónica para la que ya recibe un tratamiento. ¿Cómo ha evolucionado su salud? Aquí te lo contamos.

En un encuentro reciente con la prensa, la ex participante de “La Casa de los Famosos: All-Stars” compartió cuáles fueron los síntomas que la llevaron a buscar ayuda profesional para conocer su origen.

“Soy una persona diagnosticada tres veces con estrés postraumático (…) Pasé a tener ataques de ansiedad, insomnio, dolores de cabeza, cansancio… son muchos síntomas y generalmente tenemos que estar siempre pendientes de la salud porque no siempre cuando uno sube de peso se debe a comida“, dijo sobre el primer indicio de su padecimiento.

Tras obtener la ayuda profesional necesaria, Paty Navidad finalmente obtuvo la respuesta a sus dudas: “Me diagnosticaron tiroides de Hashimoto; me hizo subir mucho de peso e hincharme. No sabía de qué se trataba hasta que los doctores me dijeron que era tiroides de Hashimoto debido al estrés“, detalló.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales, se trata de un padecimiento en el que el sistema inmunitario produce anticuerpos que atacan la glándula tiroidea, haciendo que esta se lesione y no produzca suficientes hormonas para el suministro de energía en el cuerpo, el funcionamiento en los órganos e incluso en la forma como late el corazón.

Una vez identificada la afección, la estrella de la pantalla chica dio inicio a un tratamiento que además de disminuir algunos de sus síntomas, la ayudó a perder el peso que ganó en los meses previos: “He recuperado mi figura”, enfatizó.

