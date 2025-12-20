Pronóstico del tiempo en San Antonio para este sábado 20 de diciembre

Si vives en San Antonio o te encuentras de turismo esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el tiempo este sábado 20 de diciembre. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es necesario saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día en San Antonio habrá pocas nubes. Se espera una temperatura máxima de 77 grados Fahrenheit (25ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 54 grados Fahrenheit (12ºC) durante la madrugada. También se espera un viento del suroeste, que alcanzará los 8.08 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 12%.

La presión atmosférica media será de 1014.7 hPa, una medición que irá constante. El Sol aparecerá por primera vez en el día a las 07:24 h y el atardecer será a las 17:39 h, lo que significa un total de 10 horas de luz.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que habrá cielos despejados. Las temperaturas variarán entre los 54 y los 72 grados Fahrenheit (12 y 22ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Sigue de cerca una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es conocida por su clima cálido, con temperaturas por encima de los 90º F en las épocas más veraniegas. La Ciudad del Río tiene un clima subtropical húmedo, es decir, inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura media en San Antonio a lo largo del año es de 70° F. Sin embargo, la temperatura puede variar significativamente según la estación.

Durante los meses de verano, los termómetros pueden alcanzar los 100° F, por lo que es importante protegerse de la deshidratación y no salir a la calle durante las horas más calurosas del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son suaves y más confortables, con una media de unos 50° F.

