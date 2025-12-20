Quién es “Delta 1”, el jefe de sicarios del CJNG capturado mientras conducía un Lamborghini

Armando Gómez Núñez, conocido como “Delta 1”, uno de los operadores armados de mayor peso del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido por tercera ocasión en la zona metropolitana de Guadalajara mientras se desplazaba en un Lamborghini Urus, un vehículo de alta gama que contrastaba con el perfil criminal que desde hace años le atribuyen las autoridades.

La captura ocurrió la mañana del jueves, alrededor de las 9:40 horas, según el Registro Nacional de Detenciones. Aunque el informe oficial no precisó el punto exacto, versiones coinciden en que el hecho se registró en los límites con el municipio de Zapopan.

De acuerdo con el sitio El Occidental, el arresto se dio tras labores de seguimiento que permitieron ubicar a “Delta 1” cuando circulaba por calles de Zapopan. La escena llamó la atención por el uso de un automóvil de lujo, poco común incluso entre figuras relevantes del crimen organizado en Jalisco.

Se llevaron a cabo dos operaciones conjuntas de @Defensamx1 @FGRMexico y @SSPCMexico, en Jalisco donde se detuvo a Armando “N”, alias “Delta 1”, se le relaciona con homicidios, secuestros, extorsiones y trasiego de drogas sintéticas a Estados Unidos.

En otra acción en Durango,… pic.twitter.com/34MPoC1YQ6 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) December 19, 2025

La trayectoria de Armando Gómez dentro del CJNG se remonta, al menos, a 2018, cuando su nombre comenzó a aparecer en investigaciones por ataques armados de alto impacto en Guadalajara. Fuentes federales lo ubican como jefe de la célula conocida como “Los Deltas”, un grupo señalado por operar como fuerza de choque del cártel en la zona metropolitana y municipios colindantes.

Según Infobae, esta no es la primera vez que el presunto líder había sido capturado. La primera detención ocurrió en junio de 2020, en Guadalajara. A pesar de la relevancia del arresto, poco tiempo después recuperó su libertad, sin que se aclararan públicamente las razones.

El segundo arresto se registró el 28 de octubre de 2024 en una zona cercana a donde había sido capturado años antes. En aquella ocasión, autoridades informaron del decomiso de un arma larga, cartuchos y más de un kilogramo de metanfetamina. Meses después, obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria, una decisión que generó críticas por el perfil del detenido.

Otorgan prisión domiciliaria a Armando "N", el “Delta 1”, operador del CJNG 😡🤬



El presunto criminal fue detenido el 28 de octubre del 2024 en un domicilio ubicado en Jalisco, donde fueron aseguradas armas de fuego y cartuchos , así como metanfetamina pic.twitter.com/TWZtxS3nPn — Foro Militar México (@foro_militar) May 2, 2025

Investigaciones citadas por el diario Milenio colocan a “Delta 1” como uno de los hombres de confianza en la estructura regional del CJNG y lo relacionan con el atentado contra el exfiscal Luis Carlos Nájera, ocurrido en mayo de 2018 en la zona de Chapultepec, así como con otras agresiones que marcaron episodios de violencia en Jalisco.

Además, su nombre ha sido mencionado de forma recurrente en líneas de investigación sobre el asesinato del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, perpetrado en diciembre de 2020 en Puerto Vallarta. Aunque no existe una acusación formal en su contra por ese caso, las autoridades lo han señalado como un posible operador clave.

Con esta tercera detención, Gómez Núñez vuelve a quedar bajo resguardo federal. Su historial, marcado por capturas previas y liberaciones posteriores, lo ha convertido en un símbolo de los desafíos que enfrentan las autoridades frente a las figuras de alto rango del crimen organizado.

