‘Avatar: Fire and Ash’ recauda $345 millones en todo el mundo en su primer fin de semana

La magia de Pandora vuelve a cautivar al mundo. ‘Avatar: Fire and Ash’, la tercera entrega de la épica saga planeada por James Cameron, inauguró su recorrido cinematográfico con una explosión en taquilla, confirmando el inquebrantable poder de la franquicia y aportando un salvavidas crucial a la industria en 2025.

El filme recaudó $88 millones en su fin de semana de estreno en Estados Unidos, una cifra que, si bien representa un descenso frente a los $134 millones de ‘Avatar: The Way of Water‘ (2022), supera los $77 millones del estreno de la película original en 2009. Sin embargo, es a nivel global donde la película “se disparó a la luna”, acumulando una asombrosa suma de $345 millones en todo el mundo, según datos de Comscore.

Este impresionante debut se enmarca en un momento de notable reactivación para la taquilla nacional, que tras un verano preocupantemente lento, ha experimentado una quinta gran oleada de éxito en apenas semanas. Fire and Ash se une a los recientes estrenos de Wicked: For Good, Zootopia 2 y Five Nights at Freddy’s 2, películas que en conjunto ya han generado más de $700 millones en EE.UU.

A pesar de su monumental arranque global, la tercera entrega de Avatar no logró superar los récords de estreno internacional establecidos este año por Zootopia 2 ($556 millones) y la épica animada china Ne Zha 2 ($431 millones). No obstante, la saga de Cameron consolida su leyenda como la más rentable de la historia, con ingresos acumulados que ya superan los $5,600 millones en todo el mundo.

Un fin de semana diverso

El dominio de Avatar: Fire and Ash no opacó el brillo de otros estrenos que encontraron su audiencia:

‘David’, el musical animado de Angel Studios, conquistó el segundo puesto nacional con $22 millones, llevando la historia bíblica de David y Goliat a familias de EE.UU., Canadá y Australia.

El thriller erótico ‘The Housemaid’ (Lionsgate), protagonizado por Sydney Sweeney y Amanda Seyfried, sorprendió en el tercer lugar con $19 millones, logrando un sólido promedio por sala.

‘Bob Esponja‘ completó el podio nacional, debutando en cuarto lugar con $16 millones.

Con Avatar, Wicked y Zootopia 2 aún en cartelera, la taquilla vive un momento de efervescencia inusual. La atención ahora se dirige al próximo fin de semana, que aunque no contará con un lanzamiento de mega-franquicia, promete ofrecer una historia de amor con Song Sung Blue, protagonizada por Hugh Jackman y Kate Hudson como una pareja que lucha por mantener vivos su matrimonio y su banda tributo a Neil Diamond.

El mensaje es claro: el cine, en toda su variedad de géneros y escalas, sigue demostrando su poder para emocionar al público y, cuando las historias conectan, para encender la taquilla.

