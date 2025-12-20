‘Avatar: Fire and Ash’ domina la taquilla en su esperado regreso a Pandora

La tercera entrega de la saga de James Cameron, ‘Avatar: Fire and Ash’, llegó a los cines con un impresionante despliegue comercial, recaudando 12 millones de dólares en preestrenos nacionales y 43,1 millones en mercados internacionales durante su lanzamiento inicial en 43 territorios, esto de acuerdo a los números de Box Mojo Office.

Las proyecciones para su fin de semana de estreno apuntan a una recaudación de entre 90 y 105 millones de dólares en Estados Unidos, posicionándose como el líder indiscutible de la taquilla prenavideña.

A nivel global, se estima que la película podría alcanzar entre 340 y 365 millones de dólares en su debut, con perspectivas de unirse a sus predecesoras en el exclusivo club de las películas que superan los mil millones de dólares en recaudación mundial.

¿De qué va Avatar 3?

En esta nueva aventura, los protagonistas Jake Sully (Sam Worthington) y Neytiri (Zoe Saldaña) regresan junto a su familia Na’vi para enfrentarse a la malvada tribu Mangkwan, asaltantes que residen en un volcán. Este conflicto sigue al encuentro con el clan acuático Metkayina presentado en ‘Avatar: The Way of Water’ (2022).

Las dos primeras películas de la franquicia establecieron un precedente notable:

Avatar (2009): Estrenada con 77 millones de dólares, se mantuvo siete semanas como líder taquillera, recaudando 760 millones en Norteamérica y 2.920 millones a nivel mundial, manteniéndose como la película más taquillera de todos los tiempos.

Avatar: The Way of Water (2022): Debutó con 134 millones de dólares, acumulando 688 millones en Norteamérica y 2.300 millones globalmente, convirtiéndose en la tercera película más exitosa de la historia.

Para que ‘Fire and Ash’ alcance niveles similares, los analistas señalan, según lo reseñado por Variety, que necesitará demostrar la misma permanencia en cartelera durante la temporada navideña y mantener costosas proyecciones en formatos Imax y 3D que caracterizaron el éxito de sus predecesoras.

Competencia en taquilla

Mientras “Avatar” domina las predicciones, otros estrenos buscan su espacio:

‘The Housemaid’ (Lionsgate), protagonizada por Sydney Sweeney y Amanda Seyfried, proyecta una recaudación de 20-25 millones de dólares tras obtener 2,2 millones en preestrenas.

‘David’ (Angel Studios), película bíblica animada sobre David y Goliat, espera un debut similar.

‘The SpongeBob Movie: Search for SquarePants’ (Paramount) apunta al cuarto puesto con 15-20 millones de dólares, tras recaudar 1,4 millones en preestrenas.

Con estos números iniciales, ‘Avatar: Fire and Ash’ se perfila no solo como el éxito de la temporada, sino como posible candidato a engrosar la lista de las películas más taquilleras de la historia del cine, continuando el legado de innovación tecnológica y narrativa que James Cameron estableció hace más de una década.

Seguir leyendo: