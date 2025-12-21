Horóscopo de hoy de Nana Calistar 21 de diciembres de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario
ARIES
Ya es momento de sacar los rencores como basura vieja, porque si sigues cargando con eso no te va a dejar avanzar ni tantito. Enfócate bien en las metas que te pusiste para este año, porque solo te queda este último jalón de diciembre y estás en una etapa muy buena para cerrar ciclos, cumplir pendientes y demostrarte que cuando quieres, sí puedes. No te distraigas ni te sabotees tú solo, que ese es tu peor enemigo.
Bájale al estrés antes de que tu cuerpo te pase factura, porque ya vienen dolores de cabeza y molestias en articulaciones que te van a traer de un humor del demonio. No todo es tan grave como lo estás imaginando; hay cosas que sí tienen solución, pero tú solito te ahogas en un vaso con agua. Aprende a respirar, a soltar y a no querer controlar todo.
En cuestión de físico, ponte las pilas ya, porque andas en un ciclo donde subes de peso con facilidad. No es regaño, es consejo de señora: cuida lo que comes y muévete, ya sea en el gym o en casa. Si empiezas ahorita, antes de que termine el año vas a notar cambios importantes y eso te va a subir el ánimo y la autoestima.
En el amor, aguas, porque vienen decepciones. Te vas a enterar de mentiras de la persona que quieres y eso te va a doler más por la traición que por el amor. Aquí no se trata de pelear, sino de abrir bien los ojos y no taparlos por miedo a quedarte solo o sola. A veces la verdad duele, pero libera.
Comenzarás a planear un viaje que te va a caer como anillo al dedo, solo ajusta bien tus gastos y no despilfarres en cosas innecesarias. En el dinero se vienen oportunidades y cambios importantes, pero dependen de que dejes la flojera. Y sí, Aries, te lo digo con cariño: dices que quieres muchas cosas, pero te cuesta arrancar. No lo hagas para callarle la boca a nadie, hazlo para demostrarte hasta dónde puedes llegar cuando sí te aplicas. Hay gente que te quiere ver en el suelo, no les des ese gusto.
TAURO
Un amor del pasado vuelve a tocar tu puerta, y no precisamente con buenas intenciones. Si le abres, prepárate para revivir exactamente las mismas historias, los mismos pleitos y los mismos dolores que tanto trabajo te costaron superar. Luego no andes llorando ni quejándote si te vuelven a ver la cara, porque ya sabes perfectamente cómo termina esa película.
Es momento de aprender a decir NO, así, con mayúsculas y sin culpa. No tienes que estar disponible para todo mundo ni resolverle la vida a nadie. Les das la mano y te quieren agarrar el pie completo. Tu buena voluntad muchas veces te mete en problemas, haces algo por ayudar y todavía salen ofendidos o te desconocen. Que te valga, haz lo que te nazca y disfruta sin estar explicando ni pidiendo permiso.
Ten mucho cuidado con amores de una noche, porque pueden complicarte la vida más de lo que imaginas, y también con los cambios de último momento en el dinero. Andas gastando más de la cuenta y luego te andas tronando los dedos. Ajusta tus finanzas y no compres cosas solo por impulso o por llenar vacíos emocionales.
No le tengas miedo a una nueva oportunidad en el amor, porque estás en un ciclo donde llegan personas nuevas y buenas, incluso tendrás para escoger, pero primero aprende a soltar lo que ya no sirve. Una persona desaparecerá de tu vida en poco tiempo y aunque al inicio te saque de onda, con el tiempo vas a entender que fue lo mejor.
En estos días sentirás miedo por situaciones que pasan a tu alrededor, pero no todo es tan grave como parece. Cuida mucho lo que dices y a quién le cuentas tus sueños, porque estás rodeado de gente envidiosa que no soporta verte avanzar y va a buscar la manera de meterte el pie. Mantén tus planes en silencio y deja que tus resultados hablen por ti.
GÉMINIS
Una expareja sigue fregando y dándote lata, y mientras tú sigas permitiendo eso, no va a llegar nada bueno a tu vida. Ya cierra ese ciclo de una vez por todas, porque no puedes atraer amor bonito si sigues aferrado o aferrada a lo que ya te lastimó. El pasado ya fue, deja de rascarle donde todavía duele y enfócate en el ahora, que es lo único que tienes para ser feliz.
En el área profesional y de negocios se abren oportunidades de crecimiento, pero solo si te atreves a salir de tu zona de confort. No tengas miedo de intentar algo nuevo, de aprender o de arriesgarte tantito, porque el dinero y el avance no llegan tocando la puerta, hay que salir por ellos.
Se aproxima un evento social donde podría haber faje con una amistad, y aunque suene tentador, piensa bien hasta dónde quieres llegar. No confundas calentura con cariño, porque luego el corazón paga lo que el cuerpo disfruta. Un familiar se enfermará, pero nada grave, así que no te adelantes ni te angusties de más.
Aguas, porque vienen caídas y golpes, y uno de ellos podría mandarte directo al hospital si andas distraído o distraída. Cuida tus pasos, no andes a las carreras ni creyéndote inmortal. También estarás extrañando mucho a un ser que ya no está físicamente contigo, pero tranquila o tranquilo, su energía sigue acompañándote y cuidándote, aunque tú no lo notes.
Es momento de aprender a decir NO, sin culpa y sin explicaciones. Enfoca tu energía en lo que te da paz y no en personas que solo llegan a desordenarte la vida. Ten cuidado con amores baratos, de esos que prometen mucho y no cumplen nada, porque podrías caer en sus redes si andas con el corazón abierto de más.
Vienen días de chismes y habladas, así que no sueltes información personal y deja que la gente hable sola. Aprende a soltar, a no aferrarte a quien no te pertenece ni te corresponde. Confía en que tú puedes tener a alguien que valga la pena y no a cualquier hijo o hija de la tiznada que te maneja como títere. No temas a los cambios, Géminis, porque solo cambiando se logran resultados distintos.
CÁNCER
Pon mucha atención a tus cosas, porque se marcan pérdidas de objetos materiales y documentos importantes. No andes distraído ni confiado, revisa bien bolsos, papeles y pendientes. Si tienes una relación, viene una situación que los hará discutir fuerte, pero solo cambiando mentiras por verdades se podrá recuperar la confianza. Hablen claro, aunque incomode.
No permitas que cambios de última hora te arruinen el día, aprende a fluir y a no engancharte con cosas que no puedes controlar. Una amistad del pasado regresa, pero no con buenas intenciones, solo busca fregarte la existencia. No le abras la puerta ni el corazón, porque ya sabes cómo termina esa historia.
No descuides tu vida ni tus planes por personas que ni te mascan ni hacen nada por estar contigo. En estos días vas a conocer quién es realmente tu amigo o amiga, y sí, la decepción será grande al descubrir mentiras y traiciones. Aprende esta lección: no esperes nada de nadie, así te evitarás muchos corajes.
En el terreno íntimo, hay sexo en puerta y bastante bueno, así que disfrútalo sin culpas, porque no necesitas estar en una relación formal para pasarla rico o para que te gratinen la concha, como diría la abuela sin pelos en la lengua. Eso sí, cuídate y no entregues sentimientos donde solo hay calentura.
Ya deja de tonterías y atiende tu vida, no permitas que comentarios de gente sin qué hacer te arruinen los días. Aprende a que todo se te resbale y sigue tu camino. Vienen días muy buenos, con oportunidades que no debes dejar pasar. Agradece lo que la vida te ponga enfrente y aprovéchalo, porque cuando agradeces, llega más.
LEO
Gente tonta y convenenciera sobra en este mundo, así que ya va siendo hora de quitarte del camino a quien nomás te usa, te desgasta y solo te busca cuando tiene una necesidad. Tú no estás para ser banco emocional ni salvavidas de nadie. Aprende a quererte y valorarte de verdad, porque cuando uno se da su lugar, la gente equivocada solita se va.
Una amistad te va a confesar un secreto que te dejará bien sacado o sacada de onda. No te espantes, esta información te va a servir para abrir los ojos y entender muchas cosas que antes no cuadraban. En la familia se viene una situación que los va a unir más, puede tratarse de un embarazo o de la solución de un problema que traían cargando desde hace tiempo y que por fin se acomoda.
Ten mucho cuidado con gastar dinero en tonterías, porque andas medio impulsivo y luego te arrepientes. Adminístrate mejor, que se vienen cosas más importantes en las que sí vale la pena invertir. Fiesta en puerta con amistades, y recibirás un mensaje que te va a alegrar el alma y hasta el ego, porque te hará sentir querido y tomado en cuenta.
Si tienes pareja, ojo, porque se marca embarazo en estas fechas. Cuídate más si no quieres hijos por el momento, porque todo anda pegando. Y si andas soltero o soltera, ni se te ocurra meterte en relaciones de tres, tú no estás para andar rogando migajas de tiempo ni atención. Tú mereces ser el platillo principal, no el acompañamiento, mi chulis.
Un proyecto que traes en mente está por concretarse, pero depende de que pongas todo de tu parte y no te confíes. También una vieja amistad querrá volver a entrar a tu círculo; analiza bien si vale la pena abrir esa puerta o si ya aprendiste la lección. Recuerda: no todo lo que regresa es porque conviene.
VIRGO
Las decepciones vienen por esperar más de lo que debes de personas que apenas estás conociendo o, peor aún, de quienes ya te habían demostrado antes que no eran de fiar. Aprende a no idealizar y a ver a la gente tal cual es, no como tú quisieras que fuera.
Un amor de tierras lejanas empezará a necesitarte más que nunca, y eso te va a mover emociones que creías bien guardadas. Eso sí, no cambies tu forma de ser para complacer a nadie, porque solo tienes esta vida y es para vivirla en paz y a tu manera, no para quedar bien con medio mundo.
Deja de jugar con tus sentimientos y pon en claro qué es lo que quieres, porque podrías enamorarte bien cañón de una amistad. Esa persona te está tratando bonito, con atención y detalles, y eso te tiene pensando de más. Antes de dar el paso, asegúrate de que no solo seas tú quien siente.
Estás pensando mucho en tu futuro y haces bien, pero recuerda que los sueños no se cumplen solos, hay que trabajar duro en el presente. Confía más en ti y en esa capacidad que tienes de lograr lo que te propones. Estás en una etapa muy buena, todo lo que hagas con disciplina y ganas te va a dar resultados positivos.
Empieza ya a moverte por ese sueño que tanto has deseado, porque vienen grandes cambios donde comenzarás a ver tus metas concretarse. Muchas oportunidades laborales, un viaje que disfrutarás muchísimo y dinero que llega de repente. Eso sí, inviértelo con cabeza, no lo malgastes, porque ese dinerito puede ser la base de algo muy bueno para tu futuro.
LIBRA
Vas a ver ciertas fotos o mensajes que te van a prender los celos, y no es paranoia tuya, si una vez desconfiaste de esa persona fue por algo. Las corazonadas no se equivocan, y en estos días podrías enterarte de una traición o de chismes donde te traen de lengua larga. No te enganches de más, recuerda que quien habla de ti es porque no tiene vida propia.
Dentro de la familia hay mucha envidia y competencia disfrazada de cariño, por eso a veces se distancian o dejan de hablarse. No te cargues culpas que no te corresponden, tú sigue en lo tuyo y no te metas en pleitos que no son tuyos. Cambios en casa, limpieza profunda o hasta mudanza se marcan, y en ese movimiento encontrarás objetos que creías perdidos, como si el pasado te guiñara el ojo.
Un amor a distancia se está enamorando cañón de ti, pero ojo, no idealices de más. También hay una persona nueva rondándote que no es tan de fiar, se acerca más por interés que por cariño, así que observa acciones, no palabras bonitas. Si tienes pareja, cuidado, porque amistades andan tirándole el pex y queriendo meter cizaña entre ustedes; no prestes oídos a quien solo quiere sembrar dudas.
Se marca pasión fuerte en la semana, pero aguas a quién le aflojas la torta, porque tú eres muy de clavarte después del contacto físico y luego terminas sufriendo. Cuida bien con quién te relacionas, porque podrías terminar envuelto o envuelta en chismes de colonia que no te dejan nada bueno. No abras puertas que te regresen al pasado y te hagan perder todo lo que has avanzado. Tus sueños se cumplirán, Libra, pero solo si les dedicas tiempo, constancia y amor propio.
ESCORPIO
Cuida mucho lo que comes, porque se marcan infecciones estomacales, malestares y hasta unos kilitos de más por andar comiendo lo primero que se atraviesa. No descuides tu cuerpo, que es el único que tienes. Es momento de aprender de errores pasados para no volver a tropezar con la misma piedra, que tú eres bien intenso y cuando te equivocas, te equivocas bonito.
Ten cuidado con lo que se diga de ti, porque podrías tomar comentarios muy a pecho y desquitarte con quien no tiene la culpa. Respira antes de explotar. Un familiar te va a necesitar más que nunca, así que saca ese lado protector y demuestra que estás ahí cuando realmente importa.
Prepárate para esta semana con todas las ganas, porque si te enfocas, lograrás todo lo que te propongas. Conforme pasen los días podrías entrar en momentos de tristeza, sentir un vacío o darte cuenta de que algo te falta. Recuerda, Escorpio, la felicidad no está en otras personas, ni en relaciones, ni en promesas; está dentro de ti, aunque a veces se te olvide.
Si alguna vez prometiste no volver a amar y juraste que el amor no era para ti, en estos días la vida te va a callar la boca. Llega alguien con gustos muy parecidos a los tuyos, que te hará sentir especial, valorado o valorada, y te moverá el piso. No tengas miedo de enamorarte otra vez, dale hacia adelante, pero sin perder la cabeza.
Si tienes pareja, cuidado con la monotonía, porque eso enfría hasta el corazón más apasionado. Muévanle, hablen, salgan de la rutina. Amores a distancia también se marcan como apoyo emocional, recordándote que hay alguien, en algún lugar, que piensa en ti y te espera con cariño.
SAGITARIO
Por fin comenzarás a sanar heridas del pasado que no te habían dejado avanzar ni disfrutar lo que hoy tienes. Muchas cosas que antes dolían ahora empiezan a perder fuerza, y eso te permitirá ver la vida con otros ojos. Si tienes pareja, ten mucho cuidado con los celos y la desconfianza, porque por querer llamar la atención podrías terminar lastimando a quien sí te quiere. No hagas dramas innecesarios ni jueguitos tontos, que luego salen caros.
Aprende a no juzgar a las personas, cada quien carga su propia historia y sus propias batallas. En lugar de criticar, trata de entender por qué han llevado esa vida. Se vienen cambios importantes, pero enfócate solo en los que te beneficien y te ayuden a crecer como persona, no en cambios impulsivos que luego te hagan arrepentirte.
Una situación familiar va a fortalecer los lazos de sangre y te hará sentir más unido o unida a los tuyos. No te ausentes tanto del ser amado esperando que te busque o te extrañe, porque lejos de lograr eso, podrías provocar decepción o desinterés. Hay personas bien hijas de la tostada que, si tú no las buscas, no mueven ni un dedo por buscarte, así que ojo ahí.
Mucho cuidado con mendigar cariño, amor o atención de quien no debería importarte ni tantito. Recuerda tu valor y date tu lugar. Vienen proyectos muy buenos que te ayudarán a crecer y a madurar; escucha los consejos de tus amistades más cercanas, pero no olvides que la última palabra siempre es tuya.
Entrarás en un ciclo donde andarás de lengua suelta, dirás lo que piensas y sientes sin miedo, y aunque a muchos no les guste, a ti te va a valer gorro. Y qué bueno, porque ya era hora de que hablaras con el corazón y no por quedar bien.
CAPRICORNIO
Si en estos días hubo celos y desconfianza, comenzarán a desaparecer en cuanto dejen de decir mentiras piadosas y hablen con la verdad. La sinceridad, aunque duela, siempre acomoda todo. Se visualiza un viaje corto o salida cerca de la ciudad, ideal para despejar la mente y cambiar de aire.
Si esa persona no te busca, a la fregada, empieza a ver más por ti, por tus sueños y deseos. Deja de esperar de los demás lo mismo que tú das, porque no todo el mundo tiene tu mismo corazón. Estás entrando en una etapa de sueños premonitorios, así que pon mucha atención a lo que sueñas, porque ahí podrías recibir mensajes importantes sobre cosas que están por suceder.
Cuida mucho tu carácter, porque andas sensible y podrías lastimar a quien no lo merece. En lo físico, tiendes a subir de peso, pero también a bajarlo rápido; no descuides tu alimentación ni el ejercicio, que además de ayudarte a verte bien, te sirven para controlar el estrés.
Se marcan días de insomnio y cansancio emocional, al final del día podrías sentirte triste o confundido porque no sabes qué sigue ni cómo avanzar. Tranquilo o tranquila, es solo una etapa de acomodo. Si tienes pareja, se visualiza una relación tranquila y estable, aunque tú eres bien celoso o celosa, y con justa razón, porque a tu pareja le encanta que le echen los perros. Confía más, pero no bajes la guardia del todo.
ACUARIO
No le tengas miedo a lo que la vida te ponga enfrente, al contrario, agradece a Dios cada oportunidad que llegue, porque si tú no la tomas, habrá alguien más vivo o viva que sí lo hará sin pensarlo dos veces. Este cierre de año te pide decisión y valentía. Las relaciones familiares van a mejorar muchísimo, sobre todo si hubo distanciamientos o malos entendidos; poco a poco volverá la armonía al hogar.
Comenzarás a sentir mucha paz en tu corazón, y eso será gracias a una persona que llegará para hacerte sentir especial, querido o querida, como hace tiempo no te sentías. No te cierres, deja que te quieran bonito. Eso sí, se viene un evento o posada donde no serás requerido o requerida, y eso te va a decepcionar, pero también te va a abrir los ojos sobre quién sí está y quién solo está por compromiso.
No temas a nuevas oportunidades laborales, porque podría llegar una propuesta muy buena y tentadora. Solo hazlo con cabeza: no sueltes un trabajo sin tener el otro bien amarrado. Ya deja de martirizarte por errores ajenos, tú no eres responsable de lo que otros hacen o dejan de hacer, así que no cargues culpas que no te corresponden.
Se visualiza un accidente leve de un familiar, nada grave, pero sí es importante tomar precauciones al viajar. Atiende más a tu familia y no permitas que el trabajo o las ocupaciones enfríen la relación con ellos, porque el tiempo no regresa. Y si tienes pareja, una noche de pasión fuera de casa podría ayudar a fortalecer la relación y volverla más excitante. A veces salir de la rutina también salva amores.
PISCIS
No permitas que nadie cruce la línea del respeto, porque cuando eso pasa una vez, luego es imposible frenarlo. Date a respetar y verás cómo te respetan. Traes la lengua muy suelta y eso podría meterte en problemas, así que piensa antes de hablar y no digas cosas que luego no puedas sostener.
Diciembre es un mes perfecto para cambiar todo lo que no te gusta de ti o te hace sentir inseguro. Aprende a quererte tanto que nadie pueda bajarte el nivel ni hacerte sentir menos. No te limites en ir por eso que mueve tu mundo, y no permitas que nadie te quite las ganas de ser tú mismo ni de luchar por lo que quieres para tu vida.
Vienen días buenos donde aprenderás a soltar lo que te ha hecho daño, eso que no te dejaba avanzar y que ya no tiene lugar en tu presente. Se aproximan noticias dentro de la familia, algunas no serán del todo agradables, pero te servirán para madurar y entender mejor ciertas situaciones.
Ten mucho cuidado con compras importantes, porque hay riesgo de estafa y podrías perder una buena cantidad de dinero si no revisas bien. También se marca una entrada de dinero muy buena, con grandes ganancias, pero ojo, así como llega, se puede ir si no lo administras con inteligencia. No despilfarres ni prestes a lo tonto.
Cuida mucho tu estómago, porque gastritis y colitis se visualizan fuertes si sigues cargando estrés y comiendo mal. Baja el ritmo, aliméntate mejor y escucha a tu cuerpo, que ya te está avisando. Recuerda, Piscis, cuando tú estás bien, todo lo demás empieza a acomodarse.