Llaman a tomar precauciones al manejar durante esta temporada de fiestas

Bryan Ceja, un niño de 13 años, encontró la muerte en un choque múltiple el fin de semana en la autopista 210 a la altura de Sylmar, un barrio de Los Ángeles.

El violento encontronazo ocurrido el 14 de diciembre alrededor de las 7:53 de la tarde no solo cobró la vida de Bryan sino que dejó a su madre Araceli y a su tío Erick en estado crítico. Por fortuna no sufrieron lesiones que los ponen en peligro.

De acuerdo a la Patrulla de Caminos de California y la Oficina del Forense del condado de Los Ángeles, en total seis personas resultaron heridas.

La colisión provocó que dos vehículos se volcaran en la autopista 210 en dirección oeste, justo al este de la salida de Sunland Boulevard.

Los testigos declararon a los investigadores que un vehículo todoterreno o una camioneta de color negro circulaba a gran velocidad y zigzagueando entre los carriles momentos antes de la colisión.

“Nuestra familia se ha roto por una tragedia inimaginable causada por un conductor imprudente”, escribió la familia Siordia en In Loving memory of Bryan Ceja and supporting his loved ones, la página del sitio GoFundMe, creada para recaudar donativos para los inesperados gastos funerarios y hospitalarios.

Se desconoce las causas que provocaron esta tragedia. Pero la organización nacional sin fines de lucro que lidera el movimiento para acabar definitivamente con la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas, Mothers Against Drunk Driving (MADD) California anima a todos a tomar medidas proactivas para mantener la seguridad en las carreteras durante estas fiestas.

Y proveen algunos consejos de seguridad importantes:

Planifique con anticipación: Nunca conduzcas bajo los efectos del alcohol. Las carreteras son particularmente peligrosas en diciembre y enero debido a las celebraciones navideñas, los viajes de temporada y las condiciones climáticas invernales, pero conducir bajo los efectos del alcohol es completamente evitable.

Si planea beber durante las fiestas, haga un plan antes de que comience la noche. Use un servicio de transporte compartido, designe a un conductor sobrio o utilice el transporte público. Conducir bajo los efectos del alcohol incluye automóviles, bicicletas, carritos de golf y vehículos todoterreno.

Conviértase en un anfitrión responsable: Si organiza una fiesta navideña, MADD anime a los anfitriones a desempeñar un papel activo para garantizar la seguridad de todos. Al ayudar a los invitados a planificar una forma segura de regresar a casa u ofrecerles un lugar para quedarse, los anfitriones pueden reducir significativamente el riesgo de accidentes por conducir bajo los efectos del alcohol y hacer que estas fiestas sean más seguras para todos.

Conductores sobrios, manténgase alerta: Presten atención a los conductores que puedan estar bajo los efectos del alcohol. Abróchense el cinturón de seguridad, conduzcan despacio y manténganse concentrados.

Hable con los adolescentes sobre comportamientos de riesgo: La temporada navideña es un buen momento para que los padres hablen sobre el consumo de alcohol en menores de edad y las decisiones seguras.

Si ve algo, diga algo: Si sospecha que un conductor está bajo los efectos del alcohol, llame al 911. Una llamada podría salvar una vida o prevenir una lesión grave.

Según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), la conducción bajo los efectos del alcohol cobró 4,931 vidas durante los meses de diciembre entre 2019 y 2023.

Solo en California, 1,355 personas murieron en accidentes relacionados con el alcohol en 2023, una disminución del 4.5% con respecto a 2022, pero casi un 55% más que en 2014.

Así que conducir bajo los efectos del alcohol sigue siendo una de las principales causas de accidentes mortales y con lesiones graves en las carreteras de California.

El concejal Blumenfield,en colaboración con MADD, la AAA del Sur California, funcionarios locales, las fuerzas del orden y víctimas iluminaron varios lugares emblemáticos de la ciudad. (Cortesía Oficina Blumenfield)

Campaña Illuminate MADD

“Las fiestas navideñas son la época más peligrosa del año en nuestras carreteras, y a través de esta campaña, hacemos un llamado a todos los californianos para que planifiquen con anticipación y tomen decisiones seguras”, dijo Patricia Rillera, directora ejecutiva regional de las oficinas de MADD en California y Hawaii al poner en marcha la cuarta edición de Illuminate MADD California, una iniciativa a nivel estatal que busca concienciar sobre la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas durante la época más peligrosa del año en nuestras carreteras.

La campaña marca el inicio de la temporada navideña, un período en el que, lamentablemente, la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas convierte las carreteras de California en las más peligrosas del país, desde el Día de Acción de Gracias hasta el Día de Año Nuevo.

Al iluminar sus edificios de rojo, MADD hace un llamado a las familias, empresas y comunidades para que se unan en solidaridad, honren a las víctimas y promuevan prácticas de conducción seguras.

“Poner fin a la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas requiere un esfuerzo colectivo, en el que cada uno de nosotros debe participar”, dijo Rillera.

Lanzada en 2022 con la ciudad de Los Ángeles como ciudad principal, Illuminate MADD California se ha convertido en un poderoso movimiento a nivel estatal. Ahora, en su cuarto año, la campaña continúa honrando y recordando a las personas afectadas por la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas, iluminando monumentos, edificios y hogares en todo California con luces rojas.