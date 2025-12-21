Los Ángeles: el tiempo para hoy domingo 21 de diciembre

Los Ángeles se prepara para un domingo donde tendremos nubes y claros. Según la última información del parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura ascenderá hasta los 70 grados Fahrenheit (21ºC) de máxima durante el día, mientras que la temperatura más baja se registrará por la noche 50 grados Fahrenheit (10ºC) de mínima. Los vientos del suroeste soplarán con velocidades de 5.59 mph durante la jornada y de 4.35 durante la noche.

Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” será de 72ºF (22ºC) de máxima y 72ºF (22ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 06:55 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 16:48 h. En total tendremos 10 horas de luz solar durante la jornada.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

En cuanto al clima en Los Ángeles mañana tendremos más nubes que claros. Las temperaturas oscilarán entre los 54 y los 66 grados Fahrenheit (12 y 19ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 1% por la mañana, 2% por la tarde y 1% por la noche.

El clima en Los Ángeles

La enigmática ciudad de Los Ángeles cuenta con un clima muy caluroso durante la mayor parte del año, con la temporada cálida durando desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima promedio diaria es de más de 80 °F, con con agosto como el mes más cálido con una temperatura máxima de media de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otro lado, la temporada fresca de LA abarca los meses de noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria por debajo de 70 °F. Se destaca que el mes más frío del año en Los Ángeles es durante el periodo navideño, en diciembre, con una temperatura mínima de promedio de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo en la zona norte de la costa.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en verano.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se localiza en la zona de costa del la región oeste, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

