Mujer es acusada de matar a tiros a sus dos exesposos en distintos condados de Florida el mismo día

Una mujer de Florida fue arrestada y acusada de asesinar a tiros a sus dos exesposos en incidentes separados ocurridos el mismo día y en distintos puntos del estado, informaron autoridades locales. La sospechosa, Susan Avalon, de 48 años, fue detenida el miércoles y enfrenta cargos por homicidio, mientras continúa la investigación.

Según el sheriff del condado de Manatee, Rick Wells, los hechos se produjeron primero en Tampa y, horas después, a más de 50 millas de distancia, en el condado de Manatee, alrededor de las 3:00 p. m. Las autoridades consideran que los ataques habrían sido premeditados.

Conflictos de custodia bajo la lupa

Los investigadores indicaron que Avalon mantenía disputas por la custodia con ambos exesposos, un elemento que podría haber motivado los crímenes. “Creemos que fue planeado. Sabía lo que hacía”, afirmó Wells en una conferencia de prensa.

En el caso de Manatee, la policía sostiene que la mujer habría atraído a su exesposo hasta la puerta de su vivienda y le disparó en al menos dos ocasiones. La víctima, un hombre de 54 años, fue trasladada a un hospital, donde falleció horas después.

Evidencia y detención

Imágenes de vigilancia captaron a la sospechosa entrando a una panadería cercana antes del ataque. Tras el primer tiroteo, las autoridades rastrearon el vehículo de Avalon hasta su residencia en el condado de Citrus, donde fue localizada limpiando el interior con productos de limpieza, según el reporte policial.

Al ampliar la investigación, los agentes alertaron a las autoridades de Tampa para realizar una verificación de bienestar en la vivienda del otro exesposo. Allí fue encontrado sin vida, con múltiples heridas de bala.

Cargos en evaluación

Avalon enfrenta actualmente un cargo de homicidio en segundo grado en el condado de Manatee. La Fiscalía evalúa elevar la imputación a homicidio en primer grado por presunta premeditación. Aún no se han presentado cargos formales por el caso de Tampa.

La acusada permanece detenida en el Centro de Detención del Condado de Citrus, mientras continúan las diligencias judiciales.

