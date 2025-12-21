Pronóstico del tiempo en Miami para este domingo 21 de diciembre

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este domingo 21 de diciembre indica que los termómetros llegarán hasta un máximo de 81 grados Fahrenheit (27ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 84% y se prevén nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 9.32 mph de máxima en el día y los 9.32 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura se quedará en 72 grados Fahrenheit (22ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 25 y tendremos nubes y claros. Las ráfagas de viento serán de 9.32 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 86ºF (30ºC) de máxima y 86ºF (30ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 07:03 h, mientras que se pone en el horizonte a las 17:35 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que tendremos pocas nubes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 72 y los 79 grados Fahrenheit (22 y 26 grados Celsius). ¿Y qué pasa con la lluvia mañana en miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información de AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 4%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te aconsejamos comprobar a diario nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

De acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada con más lluvias en Miami abarca del final de la primabera al verano, siendo el otoño y el invierno los periodos más secos. Como se puede apreciar en la gráfica inferior, los meses de Agosto y Septiembre son los momentos en los que más agua cae en la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

El clima de Miami es envidiado por muchas otras ciudades del continente, con inviernos templados y veranos no muy calurosos, aunque la humedad en los meses más calientes es muy elevada lo que también se incremente la sensación térmica.

El periodo de más calor en Miami abarca alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen rondar los 87.3 °F (30.7 °C). Por su parte, el período más frío del año se produce en el mes de enero, en el que las temperaturas suelen descender hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

No te pierdas las novedades del clima en Miami en https://laopinion.com/tema/clima-en-miami/.