Tres policías heridos de bala tras violenta confrontación por disputa doméstica en Nueva York

Tres agentes de policía resultaron heridos de bala la noche del viernes luego de que una disputa doméstica escalara hasta convertirse en una confrontación armada en distintas calles de Rochester, Nueva York, informó el jefe de policía David Smith.

El funcionario detalló en una conferencia de prensa que uno de los oficiales permanece en estado crítico, otro en condición grave y un tercero se recupera de heridas menos severas. El presunto agresor murió tras un intercambio de disparos con la policía.

Llamada al 911 alertó sobre posible hombre armado

Los hechos comenzaron alrededor de las 10:15 de la noche, cuando un hombre llamó al 911 para denunciar que el exnovio de su pareja intentaba ingresar por la fuerza a su vivienda y que posiblemente estaba armado. El denunciante también informó a las autoridades que él mismo tenía un arma de fuego.

Al llegar al lugar, los agentes localizaron al sospechoso cerca de la residencia. Según Smith, sin previo aviso, el hombre abrió fuego contra los oficiales, hiriendo a dos de ellos de inmediato.

Huida, persecución y muerte del sospechoso

Durante el tiroteo posterior —en el que también intervino el hombre que realizó la llamada de emergencia—, este último recibió múltiples impactos de bala y fue trasladado a un hospital en estado grave.

El sospechoso logró huir del lugar, pero fue localizado minutos después a varias cuadras de distancia. Allí volvió a disparar contra un agente, quien respondió al ataque junto a otros oficiales. El agresor murió en el lugar como consecuencia del enfrentamiento.

Vecinos relatan momentos de caos

Residentes de la zona describieron una escena de alta tensión. Kenneth Jackson, vecino del sector, dijo a medios locales que escuchó disparos casi al mismo tiempo que el ruido de motores y, poco después, el paso constante de patrullas policiales.

“Fue una escena bastante agitada”, relató.

Investigación en curso

Hasta el momento, la policía no ha divulgado los nombres de las personas involucradas. Las autoridades continúan investigando el caso para esclarecer completamente la secuencia de los hechos y determinar responsabilidades.

