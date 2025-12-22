Hombre resulta herido tras dispararse a sí mismo en el aeropuerto de Atlanta

Un hombre de 59 años, identificado como un delincuente convicto, resultó herido luego de dispararse presuntamente de manera intencional dentro del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta. El hecho no dejó otras víctimas ni afectó las operaciones del terminal aéreo.

La policía de Atlanta informó que el incidente ocurrió la tarde del domingo en la zona de recogida de equipajes de la Terminal Sur, antes del control de seguridad. Según las autoridades, Douglas E. Smith ingresó al aeropuerto alrededor de las 3:30 p. m. y, tras subir por una escalera mecánica, sacó un arma de fuego y se disparó en la parte superior izquierda del torso.

El hombre sufrió una herida de bala en el brazo izquierdo. Testigos que se encontraban en el lugar lograron desarmarlo y notificaron de inmediato a la policía.

Antecedentes y cargos

El mayor D. Wilson, del Departamento de Policía de Atlanta (APD), señaló que Smith es un delincuente convicto y tenía prohibido portar armas de fuego. “Su conducta fue de una naturaleza imprudente, con total desprecio por los pasajeros y quienes lo rodeaban”, afirmó durante una rueda de prensa.

Smith fue acusado de posesión de un arma de fuego por un delincuente convicto, posesión de un arma de fuego durante la comisión de un delito grave y conducta imprudente.

Situación controlada y sin impacto operativo

La policía aseguró el área y confirmó que ninguna otra persona resultó herida. El hombre fue trasladado a un hospital cercano, donde se encontraba estable, consciente y respirando al momento de su ingreso. Tras recibir el alta médica, será trasladado a prisión.

Las autoridades aeroportuarias indicaron que el incidente no afectó las operaciones del aeropuerto, que continuaron con normalidad.

