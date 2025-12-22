Horóscopo de hoy de Nana Calistar 22 de diciembre de 2025

ARIES

Si tienes pareja, es muy probable que en estos días se presenten celos provocados por una amistad, ya sea porque alguien anda metiendo cizaña o porque tú no has puesto bien claras las cosas. Antes de armar tormentas donde no llueve, siéntate, habla y aclara, porque a veces por no explicar se cometen errores que después cuestan lágrimas. Tu pareja necesita más tiempo, más atención y menos excusas; recuerda que amor descuidado, amor que se enfría, y cuando uno no riega la plantita, alguien más llega con la manguera.

En el área laboral andarás estresado y algo impaciente, esperando una noticia que no termina de llegar como tú quisieras. Aquí la Nana te dice: no te comas las uñas ni le aceleres al reloj, porque lo que es para ti llegará cuando estés listo para sostenerlo. Te ha costado sudor y desvelos, así que confía en que lo bueno se cuece a fuego lento. Cuida mucho lo que dices y a quién se lo cuentas, porque hay personas cerca que traen más envidia que buenas intenciones y podrían meterte en chismes o problemas innecesarios.

Evita el encierro y el aislamiento, porque cuando te quedas solo con tus pensamientos, la ansiedad te hace inventarte películas que ni al cine llegan, y luego terminas tomando decisiones impulsivas. Este fin de semana y estos últimos días del año son ideales para reflexionar, cerrar ciclos y preguntarte qué necesitas para sentirte en paz. No busques lo que te drena, busca lo que te suma, porque ya viene un año nuevo y no puedes cargar con lo que no te deja avanzar.

TAURO

No permitas que los cambios en tu trabajo o en tu círculo de amistades te muevan el tapete más de la cuenta. La vida se mueve, y tú tienes que aprender a moverte con ella, no a resistirte como burro amarrado. Confía más en ti y en tu capacidad, porque cuando te enfocas, nadie te gana. En este cierre de año, tus energías deben estar puestas en tu trabajo, tu salud y el bienestar de tu familia, que son la base de todo lo demás.

A veces, Tauro, eres bien infiel contigo mismo, porque dices que quieres una cosa y terminas yendo por otra, y luego te preguntas por qué te equivocas. Si no sabes lo que quieres, cualquiera te convence. Podrías verte envuelto en chismes dentro de la familia; no te enganches, que el chisme se muere cuando no se le da de comer. En el amor hay oportunidad de mejorar mucho, pero tienes que ser más inteligente y no repetir errores, porque tú eres de los que se encariñan hasta con la piedra y luego sufren cuando no reciben lo mismo.

Deja de complicarte la vida por personas que solo aparecen cuando necesitan algo de ti y después se hacen humo. Quien quiere estar, está, y quien no, que no estorbe. No cargues culpas que no te corresponden ni problemas ajenos que solo te quitan la paz. Se visualiza la llegada de una nueva amistad, alguien con quien podrás hablar sin máscaras, soltar lo que traes guardado y descansar la cabeza. A veces, una buena plática vale más que mil consejos, y tú ya necesitas desahogarte y sanar para cerrar el año con el corazón más ligero.

GÉMINIS

Es muy posible que la vida te ponga frente a una situación algo incómoda o complicada, pero necesaria, porque te hará ver la verdadera cara de varias personas que te rodean. Ya es momento de que dejes de mendigar atención, cariño o validación de gente que ni te suma ni te quiere ver bien. Hay personas que solo buscan sacarte de tu centro, romper tu armonía y llenarte la cabeza de conflictos que ni tuyos son. Aprende a cerrar la puerta sin hacer tanto ruido, porque no todo mundo merece explicación.

En el amor las cosas mejoran bastante, pero aquí el detalle eres tú: necesitas volver a confiar. Que te hayan traicionado en el pasado no significa que todas las historias se repitan. Hay alguien interesado en ti, alguien que sí vale la pena, pero tú andas más aferrado a lo conocido, aunque ya no te haga feliz, que a darte la oportunidad de algo nuevo. A veces prefieres lo seguro aunque te duela, en lugar de arriesgarte a algo que podría llenarte el corazón.

Este cierre de diciembre viene cargado de reflexión, aprendizajes y mucha conciencia. La vida te enseñará a valorar lo que tienes en casa, lo que sí te acompaña y lo que te da estabilidad. Son los últimos días del año, aprovéchalos, no para pelear ni reclamar, sino para cerrar ciclos con dignidad. Cuida tus gastos, porque podrías andar un poco apretado económicamente si te confías de más o gastas en cosas innecesarias. La vida te compensará con cosas maravillosas y te devolverá lo que antes no te dio, pero primero aprende a recibir sin culpa y a pensar más en ti antes que en los demás.

CÁNCER

Se visualiza un cambio importante en el área de los negocios o del trabajo, y si te aplicas bien antes de que termine el año, podrías cerrar con mejores resultados de los que esperabas. Eso sí, no gastes en nada que no necesites, porque luego vienen los arrepentimientos y el estrés. En cuestiones de salud, pon atención a problemas renales, inflamaciones o retención de líquidos; bájale a las harinas, a los azúcares refinados y a los refrescos, porque ahí está la clave para que te empieces a sentir mejor física y emocionalmente.

Necesitas aprender a tener más paz y tranquilidad, así que deja de hacerte novelas en la cabeza que solo te roban el sueño. Ten mucho cuidado con esperar demasiado de personas que tú mismo sabes que no te van a dar nada más que dolores de cabeza. Amistad cercana sale con su domingo siete y te enteras en próximos días, y aunque no sea tu asunto, te moverá emociones. Se marca un viaje o noticias de familia lejana que te llenarán de alegría; disfrútalo al cien, sin culpas ni preocupaciones.

La vida va a premiar tu esfuerzo, tu paciencia y todo lo que has aguantado en silencio, y te devolverá a manos llenas lo que te debía desde hace tiempo. Grandes cambios se aproximan, entre ellos un compromiso o formalidad importante; si tienes pareja, podrían dar un paso muy serio, pero aquí no hay medias tintas: o le aflojas al miedo o te comprometes de verdad. Hay suerte especial en números que terminen en 12 y 45. Cuida mucho la forma en que te expresas con una amistad, porque una indiscreción podría lastimar a alguien que es muy importante para ti y después no habrá manera fácil de componerlo.

LEO

Si tu pareja se está poniendo demasiado exigente con tu manera de ser, de actuar o de comportarte, es momento de poner un alto con respeto pero con firmeza. Cuando te conoció ya eras así, con esa esencia, ese carácter y esa forma tan tuya de brillar, y no tiene por qué querer cambiarte ahora. Bastante trabajo te costó aceptarte, quererte y reconocerte como eres, así que no permitas que nadie te haga sentir menos o te quiera moldear a su conveniencia. Date la oportunidad de amarte lo suficiente como para no andar pidiendo cariño ni dando lástima por el mundo, porque tú no naciste para mendigar afecto.

Es momento de poner bien claro hacia dónde vas, qué quieres y qué estás haciendo realmente para cumplir tus metas y sueños. Deja que los comentarios de gente tonta se te resbalen, porque hay personas que solo hablan desde la envidia, el coraje o la frustración. Si tienes pareja, este es un buen momento para dar el siguiente paso, para renovar la relación y no permitir que se vuelva rutina o costumbre. Momentos de pasión se aproximan, así que aprovechen para reconectar y avivar la chispa.

Si una persona no quiso apostar todo por ti, no te agüites ni te dejes caer; quien tiene que estar en tu vida estará por las buenas, sin presión ni ruegos. Y quien no, que siga su camino y no estorbe en la entrada. Podrías enterarte de un chisme nada agradable, pero no te estreses ni te alteres de más; recuerda que todo pasa por algo, y esto te servirá para abrir los ojos y confirmar verdades que ya sabías, pero no querías aceptar. Este cierre de año es para quedarte solo con lo que te suma y dejar atrás lo que ya no vibra contigo.

VIRGO

No dejes de luchar por tus metas, aunque a veces te desesperes porque las cosas no salen bien a la primera. Recuerda que la constancia es la base de todo éxito, y tú, aunque lo dudes, tienes más fuerza y capacidad de la que crees. Ten mucho cuidado con una posible traición por parte de una amistad; no todo el que sonríe contigo quiere verte triunfar. Aprende a observar más y a confiar menos en palabras bonitas.

Ya deja de pensar en quien ni te piensa, ni te valora ni te menciona. Esa persona ya no está ni estará, y mientras tú sigas enganchado ahí, te cierras a cosas mejores. Ponte las pilas y centra tus energías en valorarte, quererte y amarte más. Si el amor aún no toca tu puerta, no te desesperes; es mejor esperar al o la indicada que andar coleccionando decepciones. Deja que el mundo gire, suelta el control y date la oportunidad de ser una mejor versión de ti, sin repetir los mismos errores del pasado.

Si tienes pareja, podrían presentarse ciertos roces por celos o por esas “mentiritas piadosas” que ambos se han dicho; aquí el consejo es claro: hablen con la verdad, porque lo que se esconde tarde o temprano sale a la luz. Estos últimos días del año son ideales para reflexionar y darte cuenta de que no necesitas de nadie para ser feliz, el amor debe sumar, no completar vacíos. Ten cuidado con amores de una noche, porque podrías terminar enredándote donde no te conviene. Ya no des segundas oportunidades a quien no las merece ni te dejes manipular por la familia; tus decisiones son tuyas y de nadie más. Comenzarás a visualizar mejor tu futuro y se marca un viaje próximo con pareja o amistades que te ayudará a despejar la mente y renovar energías.

LIBRA

Ese carácter medio explosivo que traes en estos días podría meterte en problemas si no lo sabes controlar, así que bájale dos rayitas y no tomes decisiones en caliente, porque luego uno dice cosas que no siente y hace cosas de las que se arrepiente. Es momento de sentirte más seguro o segura de ti mismo y aventarte con todo hacia esa meta que llevas tiempo visualizando, porque cuando Libra se decide, nadie lo detiene.

Problemas con una persona del pasado que regresa nomás a mover el avispero y a querer desestabilizarte. No caigas en provocaciones ni abras puertas que ya habías cerrado con trabajo. Cuida mucho tu salud, sobre todo piernas y pecho, porque podrías andar bajo de defensas o pescar alguna infección si no te atiendes a tiempo. Escucha a tu cuerpo, que luego avisa y uno no hace caso.

Una amistad andará muy pegada a ti y con más interés del normal, no es casualidad y en próximos días sabrás perfectamente de quién se trata. Es momento de visualizar con claridad el escenario que deseas para tu futuro, porque lo que piensas, atraes, y si alineas tu empeño con la energía correcta, muchas cosas podrían materializarse más rápido de lo que imaginas. No le temas a los cambios, estás en una etapa muy productiva donde todo lo que siembres puede dar buenos frutos.

Se marca la llegada de un dinerito extra que te caerá de lo mejor, pero aquí el consejo es claro: no lo malgastes. Ten cuidado con cambios de última hora en lo económico, vienen gastos sorpresa por regalos, compromisos o salidas repentinas. Adminístrate mejor y no te quedes sin nada por querer quedar bien con todo mundo.

ESCORPIÓN

Siempre fuerte y optimista, eres de esos signos que pueden caerse mil veces, pero siempre se levantan con más carácter y con una sonrisa, aunque por dentro estén hechos pedazos. Esa fortaleza es tu mayor don, pero también aprende a descansar el alma. Se viene una oportunidad de crecimiento en el área laboral, ya sea un cambio de puesto, un aumento o nuevas responsabilidades que te ayudarán a mejorar tu economía.

Diciembre debe ser para ti un mes de cerrar con broche de oro metas y proyectos. No esperes nada de nadie, enfócate en ti, en lo que importa y en lo que sí vale la pena. No te detengas por miedos ni por opiniones ajenas; ya nada debería afectarte ni hacerte daño, porque tienes el poder de transformar tu realidad si sabes enfocar bien tu tiempo y tu energía.

Pon mucha atención a tus sueños, porque te estarán mandando señales claras sobre el camino que debes seguir. Sueños premonitorios y mucha intuición en estos días. Se visualiza una posada, convivio o reunión que te ayudará a distraerte y a liberar tensiones. También recibirás noticias de alguien muy especial que está lejos, lo cual moverá emociones.

Ten cuidado con un familiar que podría hablar mal de ti o poner en duda tu reputación; no entres en chismes, la verdad siempre sale a la luz sola. Si no tienes pareja, se marca un amor exprés por redes sociales o mediante una amistad: será algo intenso, sin compromisos, más de amigos con derechos por un tiempo… y sí, te va a dejar bien movido, así que disfruta, pero no te enganches de más.

SAGITARIO

Es momento de poner las cosas en claro con una persona y hablar sin rodeos, pero también sin dramas. No te hagas ideas absurdas ni te vayas por el camino negativo, porque muchas veces te adelantas a sufrir cosas que ni han pasado. Aprende a deslindarte de responsabilidades que no son tuyas y empieza a resolver primero tus propios asuntos, que bastante carga traes ya. No puedes andar salvando a todo mundo mientras tú te hundes en tus propios pendientes.

Se marcan decepciones amorosas, y al final terminarás dándote cuenta de que esa persona resultó ser igual o peor que las anteriores. Ni modo, así es la vida, pero aquí el consejo es claro: no sigas mendigando cariño ni atención. Si te busca y quiere algo serio, adelante; si no, no te quedes esperando a que cambie de parecer, porque quien quiere estar, lo demuestra con hechos.

Este cierre de año es ideal para organizar tu casa, tus papeles y tus asuntos financieros, para que todo fluya mejor y no andes corriendo a última hora. Cambios de último momento relacionados con un viaje o una salida familiar podrían presentarse, así que mantente flexible. Eres de los signos que disfrutan lo material, porque sabes que con estabilidad económica puedes darte tus gustos y lograr lo que se te antoje; sabes medir distancias con la gente, pero donde sueles fallar es en cuestiones del corazón, porque ahí te entregas sin pensar.

Será importante que saques fortaleza para una situación que se presentará en próximos días con una amistad o un familiar. No te achiques ni te hagas el fuerte por fuera nada más; ponte las pilas, habla claro y defiende tu paz, que de eso se trata crecer.

CAPRICORNIO

Ya no dejes nada para mañana; si puedes hacerlo hoy, hazlo, porque este cierre de diciembre viene cargado de decisiones importantes y de enfocarte solo en lo que realmente te deja provecho. Es momento de organizarte mejor y dejar de postergar lo que sabes que tienes pendiente. Si tu pareja se ha mostrado fría o indiferente, pon mucha atención, porque una amistad podría estarle metiendo ideas en la cabeza. Aquí la clave es la comunicación: hablar a tiempo puede evitar malentendidos y distancias innecesarias.

Ten cuidado con esperar algo que en el fondo sabes que no va a llegar, porque aferrarte solo te quita energía. Momentos importantes se aproximan a tu vida, con grandes cambios y oportunidades de crecimiento en el área laboral. Esa noticia que llevas tiempo esperando podría llegar en cualquier momento; si no resulta como imaginabas, no te desesperes, lo mejor siempre llega cuando uno está preparado para sostenerlo.

Recuerda lo mucho que vales y no te malbarates ni bajes tu precio, porque esta semana podrías verte expuesto a situaciones donde alguien quiera aprovecharse de tu esfuerzo o tu buen corazón. Se marcan movimientos importantes de dinero que te beneficiarán si sabes administrarte bien. También se visualiza la posibilidad de un viaje o salida con la familia que te ayudará a despejar la mente y reconectar.

La llegada de una persona muy especial podría darse a través de una posada, una reunión o por medio de una amistad, y aunque no lo esperes, te moverá emociones. Cierra el año con dignidad, seguridad y los pies bien puestos en la tierra, porque lo que viene para ti en el próximo ciclo promete estabilidad y crecimiento si sigues confiando en ti.

ACUARIO

Se vienen días buenos, de esos que aunque traigan algo de encierro o pausa obligada, te van a servir para conocer mejor a tu familia y a la gente que realmente está a tu lado. Aprende a valorar a quienes sí buscan la paz contigo, a quienes no te meten zancadillas ni dramas innecesarios. No todo mundo merece tu energía, y ya va siendo hora de que distingas quién suma y quién solo estorba.

Aprende también a no maldecir ni desearle el mal a nadie, porque la vida es como boomerang: lo que mandas, regresa. No intentes hacer sentir mal a otros por coraje o frustración, porque tarde o temprano la factura llega y con intereses. En el área laboral se marcan muchos cambios que empezarán a acomodarse como tú esperabas, pero aquí la Nana te aconseja: sé más ahorrativo o ahorrativa, cuida el dinero, porque si te confías podrías enfrentar problemas económicos que sí te moverían el tapete feo.

Es momento de que te la creas, de que reconozcas el poder que tienes para lograr tus metas y objetivos. Nadie va a hacerlo por ti, y cuando tú confías en ti, las cosas empiezan a fluir. Cuídate de una posible traición dentro de la familia, no cuentes de más ni pongas tus planes sobre la mesa antes de tiempo. Aprende a decir que no sin sentir culpa; no todo te toca ni todo te corresponde.

Este cierre de año es para analizar, meditar y darte cuenta de que solo tienes esta vida para estar bien y ser feliz. No permitas que comentarios negativos o venenosos de quienes te rodean te arruinen el día. Y mucho cuidado con esperar demasiado de personas que no están dispuestas a darte nada, porque ahí es donde vienen las decepciones.

PISCIS

No permitas que la mala leche de otras personas te arruine el ánimo ni el día. Aprende a disfrutar la vida y a entender que solo tienes esta oportunidad para ser feliz, así que deja de guardarte corajes que no te pertenecen. Vive como si no existiera un mañana, pero con conciencia y amor propio. Este cierre de año es ideal para reflexionar y arreglar cualquier problema pendiente con tu familia y seres queridos, porque cargar rencores solo cansa el alma.

No intentes cobrar venganza contra quienes te lastimaron en el pasado; el karma trabaja mejor solo. Aprende a decirles adiós y, sobre todo, a no volver a confiar donde ya te fallaron. Se visualiza un viaje que podría cancelarse de último momento; no te preocupes ni te frustres, recuerda que todo pasa por una razón y muchas veces lo que no se da es porque algo mejor viene en camino.

Evita meterte donde no te llaman, porque podrías terminar en problemas que ni tuyos son. Es momento de que veas la vida con otros ojos, más positivo y menos negativo, porque te has llenado de pensamientos tóxicos que no te han dejado crecer ni avanzar como persona. Limpia tu mente, suelta culpas y deja de autosabotearte.

Hay oportunidades favorables en juegos de azar, pero sé inteligente y no te aceleres, apuesta solo lo que puedas perder. No permitas que chismes de vecinos o de gente metiche te dañen la existencia; déjalos ladrar, mientras tú sigues enfocado en lo tuyo. Cierra el año más ligero, con paz mental y con la certeza de que mereces cosas buenas.