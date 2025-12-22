Houston: el tiempo para hoy lunes 22 de diciembre

El clima en Houston, Texas, para este lunes 22 de diciembre vendrá con los cielos totalmente cubiertos. De acuerdo al parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura ascenderá hasta los 79 grados Fahrenheit (26ºC) de máxima durante el día, mientras que la temperatura más baja se registrará por la noche 66 grados Fahrenheit (19ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 55 y 2 por ciento. Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” será de 81ºF (27ºC) de máxima y 81ºF (27ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer tendrá lugar a las 07:13 h, mientras que el crepúsculo se podrá observar a las 17:27 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 6.84 mph de máxima en el día y los 5.59 mph por la noche.

¿Cómo es el clima en Houston?

El clima de Houston, Texas, es realmente especial y tiene aspectos que no podemos pasar por alto. Por ejemplo, sus veranos son realmente calurosos pero sus inviernos son suaves. Brilla el sol casi todo el año, así que el clima de la ciudad es habitualmente placentero. Pero también es una ciudad propensa a sufrir catástrofes naturales, especialmente durante la época de huracanes.

La media de temperatura en Houston se encuentra entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses más calurosos que comentábamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Además, la ciudad suele tener unas precipitaciones que alcanzan las 39 pulgadas al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

Debido a la cercanía al Golfo de México, la humedad de Houston suele ser considerablemente alta. Concretamente, su humedad relativa oscila entre el 50 y el 90%, lo que afecta a nuestra percepción de la temperatura, sintiéndola más alta de lo que es en verdad.

La calidad del aire de Houston suele ser buena, aunque tal vez podría verse afectada por la contaminación de las numerosas fábricas y refinerías de la ciudad. Desgraciadamente, la ciudad también tiene valores altos de ozono durante los meses más cálidos, lo que sabemos puede dañar a las personas con ‘patologías respiratorias.

Catástrofes naturales en Houston

Ya sabemos que Houston es propensa a experimentar catástrofes naturales, como huracanes e inundaciones. Los huracanes son una potencial amenaza para la ciudad y y éstos pueden provocar importantes daños y pérdidas de vidas humanas. La ciudad también es propensa a las inundaciones debido a su proximidad al Golfo de México y a sus zonas bajas.

Para finalizar, Houston también está en riesgo de sufrir tornados, aunque son menos probables que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar daños materiales e incluso provocar víctimas mortales. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudad, para lo cual los organismos cuentan con los planes de acción necesarios.

