Las mejores brochas de maquillaje

Me tomó más tiempo del que quiero admitir darme cuenta de que gastar $40 en un corrector y aplicarlo con los dedos era como tirar el dinero a la basura. Mi maquillaje se veía bien en el baño, pero con la luz natural, el resultado era un desastre irregular. Mi estilo de maquillaje cambió el día que invertí en brochas.

Un set de brochas de maquillaje de calidad puede marcar la diferencia entre un maquillaje impecable y uno que se vea pastoso, con vetas y separado; así de vitales son las brochas para la aplicación.

Si has comprado brochas de maquillaje, no te sorprenderá saber que los precios varían mucho: una marca vende una brocha para base por $8; otra, una brocha para base por $80. Pero puedes encontrar buenas brochas para todos los bolsillos, siempre que las que elijas sean suaves y densas, no se desprendan ni irriten la piel, y tengan mangos de calidad, resistentes y cómodos de sostener.

Ya sea que tengas curiosidad por saber si un set de brochas de maquillaje menos costoso puede mezclar de manera experta la base, el corrector, el polvo y la sombra de ojos tan bien como su contraparte más cara, o estés ansiosa por saber si ese juego de brochas de $200 que sigues viendo en TikTok vale la pena, CR llegó al fondo del asunto.

Sigma Essential Brush Set

CR probó inicialmente el set de brochas Sigma Signature Pro y estábamos dispuestos a considerarlo nuestra “selección del editor”. Sin embargo, entre la prueba y la publicación, nos enteramos de que el set estaba agotado y que Sigma no lo repondría. Pedimos el set de brochas Sigma Essential y lo probamos de forma similar. Nos complace informar que este set nos gusta aún más.

El set de brochas incluye: brocha grande para polvos, brocha cónica para difuminar, brocha de fibra doble, brocha angular grande para contorno, brocha para sombras de ojos, brocha grande para sombras, brocha para corrector, brocha angular mediana para sombras, brocha para lápiz, brocha para base, brocha angular pequeña y brocha para delineador.

Este es un ejemplo de cómo la fama que genera esta marca se confirma: las brochas de maquillaje Sigma son realmente buenas. Las cerdas sintéticas se sienten tan suaves como el visón y son uniformes (sin cerdas sueltas), resistentes y densas (excepto la brocha para polvos/rubor, pero explicaremos por qué esto es una ventaja). Probamos todas las brochas de maquillaje con diversas formulaciones de corrector, base, rubor, sombras de ojos y polvos sueltos fijadores.

Al comparar sus brochas con las brochas de maquillaje de BK Beauty de precio similar (ver más abajo), descubrimos que sus brochas para base de maquillaje (el set incluye dos) eran superiores a las del set de BK y a las de otros sets de brochas de maquillaje que probamos. Su brocha para base de maquillaje F60 difuminaba la base líquida, en crema y en polvo de forma que apenas se notaba en la piel, y su brocha de doble fibra, más suave y ligera, creaba un acabado de base radiante. Es genial tener ambas opciones de base en un mismo set.

La brocha para polvos/rubor no estaba tan compacta como la de BK Beauty, lo que la hacía menos rígida y difuminaba mejor al distribuir el rubor en crema y en polvo, así como los polvos fijadores translúcidos. Sus brochas para maquillaje de ojos difuminaban bien las sombras en crema, líquidas y en polvo, pero eran demasiado grandes para ofrecer precisión, especialmente en mis párpados caídos (un aspecto en el que BK Beauty destacaba).

Esta es la mejor opción para aplicar corrector en pequeños detalles (como granitos). Sin embargo, como las cerdas de su brocha para corrector son más estrechas y puntiagudas, tardó más en cubrir las ojeras que con una brocha más grande y plana, como las de los sets Morphe y Sonia Kashuk. No obstante, sus cerdas densas aplicaron el corrector sobre la piel con pequeños toques y lo difuminaron para aplicarlo bien.

Gracias a sus suaves mangos metálicos y su diseño cónico, estas brochas me resultaron cómodas de sujetar. Sin embargo, también son más pesadas que las demás, lo que las hace parecer de mayor calidad, resistentes y robustas. Ten esto en cuenta si tienes dolor o molestias en las muñecas o las manos. Cada brocha está etiquetada con una elegante fuente dorada sobre un mango negro clásico.

En resumen

• Las mejores brochas para base de maquillaje

• Las más cómodas de sostener

• La peor brocha para sombras de ojos

E.L.F. Professional Set of 12 Makeup Brushes

El set de brochas incluye: esponja para difuminar ojos, brocha para definir labios, brocha para sombras de ojos, brocha para difuminar ojos, brocha para definir ojos, aplicador para pestañas y cejas, peine y brocha para cejas, brocha para base de maquillaje, brocha para bronceador, brocha para rostro completo, brocha para corrector y brocha para delineador.

Cerdas suaves y uniformes que no se deshilachan, mangos ligeros con extremos cónicos y cómodos de sostener (aunque más cortos que la mayoría de las brochas), y un set de 12 brochas que te hará sentir como si hubieras encontrado oro. Comparamos las brochas de E.L.F. con las del set de brochas de maquillaje Real Techniques (más abajo), porque sus precios son similares, aunque E.L.F. cuesta casi la mitad y su calidad es superior.

Si normalmente usas brochas de base más grandes, puede que te cueste acostumbrarte a la brocha de base más pequeña y cónica de E.L.F., pero después de darme cuenta de lo bien que aplica el maquillaje en las comisuras de la nariz y a lo largo de la mandíbula, me convertí en una adepta. La brocha para corrector es pequeña y cubre mejor los granitos y otros pequeños detalles que las ojeras, así que difuminé el corrector con la brocha “blending eye”. La brocha para sombras de ojos tiene cerdas densas que aplican una cantidad pigmentada de sombra en crema, líquida o en polvo, y agradezco que el set venga con tres brochas de maquillaje de ojos adicionales, incluyendo una para difuminar el delineador, que difuminó maravillosamente mi maquillaje de ojos. El set gana puntos extra por el etiquetado claro en cada brocha en fuente negra fácil de leer sobre un mango blanco (es un set bonito, además).

En resumen

• La mejor relación calidad-precio

• La brocha para base es un poco pequeña

Morphe Best of Blends 8-Piece Face & Eye Brush Set

El set de brochas incluye: brochas para base y para corrector con punta redondeada, brocha redonda grande para polvos, brocha redonda para rubor en crema y líquido, brocha grande tipo paleta para sombras de ojos, brocha redonda mediana para difuminar sombras de ojos, brocha puntiaguda para detalles de ojos, y brocha angular de doble punta para cejas y brocha con aplicador.

Aunque este set de brochas de maquillaje de Morphe es casi $10 más barato que el de Sonia Kashuk (ver más abajo), este solo incluye ocho brochas (el set de Sonia Kashuk contiene 10). Sin embargo, seguía siendo uno de mis favoritos por varias razones. Sus cerdas son suaves como la seda, uniformes y densas. Sus mangos son más suaves, cómodos de sostener y afilados en los extremos (las brochas de Sonia Kashuk son más voluminosas y no se afinan). Además, su aplicación de maquillaje fue impecable, lo que nos permitió no echar de menos otras brochas adicionales.

Entre las características más destacadas de este set se encuentra su brocha para polvos, con cerdas grandes y cónicas que permiten aplicar y difuminar fácilmente el producto en zonas más pequeñas, como el interior del ojo, para fijar el corrector. Su brocha para rubor fue una de las mejores que probamos para difuminar rubor en polvo y en crema (la brocha Sonia Kashuk no fue tan efectiva con las fórmulas de rubor en crema). Las brochas para corrector y base de maquillaje tienen una forma y densidad de cerdas similares a las del set Sonia Kashuk. Aun así, los mangos Morphe nos parecieron más cómodos de sujetar y manejar, y las cerdas son un poco más suaves. Al igual que el set E.L.F., este se lleva un reconocimiento por su etiqueta legible en letra negra en cada brocha: incluso las aficionadas al maquillaje sabrán qué brocha usar para cada tipo de maquillaje.

En resumen

• La mejor brocha para polvos

• Excelente brocha para rubor, tanto en polvo como en crema

BK Beauty Core Line Extension

El set de brochas incluye: brocha mini contorneada para base, brocha grande para corrector, brocha densa para bronceador, brocha pequeña angular para el rostro, brocha plana pequeña para polvos, brocha mini para sombras, brocha mini tipo lápiz, esponja detallada para difuminar y brocha mediana para difuminar.

Tengo los ojos con el párpado caído, así que me cuesta encontrar brochas que no sean tan grandes que ocupen demasiado espacio en el párpado. Este set cuenta con cuatro brochas de maquillaje para ojos, incluyendo dos más pequeñas con cerdas densas. Me permitieron aplicar sombras de ojos en polvo, líquidas y en crema con precisión, mientras que las dos brochas difuminadoras hicieron que mi maquillaje luciera natural (y, me atrevería a decir, profesional).

Esta marca, popular en TikTok, no se queda atrás en cuanto a brochas faciales. Son buenas, pero las cerdas de Sigma son más suaves, y la brocha para corrector de BK es demasiado grande para lograr la misma precisión que la de Sigma al aplicar el producto en zonas más pequeñas del rostro. La brocha para rubor de BK Beauty tiene cerdas densas, demasiado anchas para difuminar el rubor fácilmente en los pómulos; requiere un poco más de esfuerzo. Preferimos ligeramente la brocha para base de BK Beauty a la de Sigma por su forma, ideal para zonas más pequeñas del rostro.

Los mangos de BK son más ligeros y levemente más cónicos que los de Sigma. Son cómodos de sostener, pero las brochas de Sigma parecen más caras. Los mangos solo están etiquetados con un número como 110 o 113 y no con el nombre de cada brocha. Para el ojo inexperto, no es evidente qué brocha hace qué inmediatamente, y mirar la caja para averiguarlo cada vez que te maquillas no es útil.

En resumen

• Las mejores brochas para sombras de ojos

• Buena brocha para base

• Los mangos no están etiquetados

Real Techniques Insta Artist Brush Kit

El set de brochas incluye: brocha para detalles, brocha para el pliegue de los ojos, brocha para difuminar el pliegue, brocha para difuminar, brocha para polvos, brocha de abanico de precisión, brocha para sombras pop, brocha delineadora angular y brocha delineadora fina.

Si solo juzgara estas cerdas por sí mismas, diría que son suaves. Sin embargo, se sienten un poco más abrasivas al compararlas con otras brochas, incluyendo el set de brochas de maquillaje E.L.F. más económico. Las cerdas tampoco están tan densas como las de los demás, y esto se hizo evidente al aplicar el maquillaje (hablaremos más sobre esto en un minuto). Las cerdas no se desprendieron en nuestras pruebas, pero algunas estaban dispersas y desiguales, lo que podría ser un mal presagio.

Las cerdas densas son clave: al aplicar base de maquillaje en crema, líquida o en polvo, o rubor, con sus brochas pulidoras o para polvos, las brochas de Real Techniques arrastraban el maquillaje por la piel sin pulirlo ni difuminarlo bien. Su brocha para corrector era similar a la de E.L.F. (pequeña y mejor para los detalles que para la ojera), así que tuve que difuminar la zona debajo de los ojos con la brocha pulidora para que el corrector se integrara y luciera natural. Las brochas para maquillaje de ojos no estaban mal, pero les faltaba la densidad de cerdas necesaria para lograr el tipo de color pigmentado que conseguía con brochas similares de diferentes marcas, incluyendo E.L.F.

El colmó para mí fueron los mangos de Real Techniques. Son ligeros y suaves, y tienen bonitos tonos rosas y morados si te gusta darle un toque de color a tu tocador, pero no son cónicos, y algunas brochas, incluida la de polvos, se sienten voluminosas e incómodas en la mano. Los nombres de cada brocha están escritos en los mangos, pero están en el mismo color de fuente que la brocha, lo que dificulta su lectura.

En resumen

• Cerdas sueltas e irregulares

• Mangos voluminosos e incómodos

Sonia Kashuk Essential Collection Complete Makeup Brush Set

El set de brochas incluye: brocha para polvos, brocha puntiaguda para rubor, brocha plana para base de maquillaje, brocha plana para corrector, brocha de abanico, brocha grande para sombras de ojos, brocha para difuminar pliegues, brocha para difuminar, brocha plana para delineador, y brocha y peine para ojos.

Este set de brochas de maquillaje de Sonia Kashuk tiene muchos puntos positivos. Sus cerdas son suaves pero imperfectas (algunas brochas, incluida la de base de maquillaje, tenían cerdas sueltas que sobresalían). Su brocha grande y plana para polvos es ideal para zonas como la frente y las mejillas, aunque demasiado generosa para zonas más pequeñas del rostro. El set incluye excelentes brochas para base de maquillaje y corrector; ambas tienen cabezales planos que pulen y difuminan el producto en la piel. Sin embargo, las brochas para maquillaje de ojos se sintieron menos densas que las de Morphe (que tienen un precio similar) y aplicaron una capa de sombra más ligera, que requirió más capas y difuminado para que quedara bien.

El set Sonia Kashuk también perdió ante Morphe porque sus mangos, aunque lisos y de metal, no eran cónicos, lo que los hacía menos cómodos de sostener. Sin embargo, el set de brochas doradas es bonito; cada brocha está etiquetada en letra negra legible. Es un set de brochas de maquillaje realmente bueno, pero si buscas uno de un precio similar que se vea y se sienta de mayor calidad, te recomendamos Morphe.

En resumen

• Excelentes brochas para base y corrector

• Pésimas brochas para sombras de ojos

• Los mangos sin punta son menos cómodos de sostener

Cómo probamos las brochas de maquillaje

Tomamos nota de la suavidad de cada brocha, la uniformidad de las puntas, la facilidad con la que se sueltan sus cerdas al tirar de ellas y si se sueltan o pierde su forma al lavarlas y secarlas. Probamos el rendimiento de cada set de brochas al aplicar los siguientes productos de maquillaje: base en polvo, líquida y en crema; corrector en crema y líquido; rubor en crema y en polvo; polvos fijadores translúcidos; y sombras de ojos en polvo, en crema y líquidas. Observamos el mango de cada brocha, comprobando su comodidad al sostenerla, si se siente equilibrada en la mano y cómo esto afecta la aplicación del maquillaje. Lavamos cada brocha con agua tibia y un limpiador suave y buscamos signos de pérdida de cerdas, pérdida de color y retención de forma.

