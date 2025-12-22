Lesión de Luka Doncic: ¿Qué se sabe tras la contusión en la pierna izquierda del astro de Lakers?

La NBA informó a través de su web oficial que Los Angeles Lakers confirmaron que Luka Doncic sufrió una lesión en la pierna izquierda durante el partido del sábado 20 de diciembre frente a Los Ángeles Clippers, una noticia que genera inquietud tanto en la franquicia angelina como en el entorno de la liga.

El base tuvo que abandonar la cancha antes del descanso y no regresó para la segunda mitad, encendiendo las alarmas debido a su rol protagónico en el equipo y su impacto directo en el rendimiento ofensivo.

Luka Doncic, baja sensible para los Lakers

La preocupación es máxima en Los Ángeles. Doncic lidera la NBA en anotación con 34,1 puntos por partido y es el principal referente ofensivo de los Lakers, por lo que cualquier ausencia prolongada podría afectar seriamente las aspiraciones del equipo en la temporada.

Su salida prematura ante los Clippers dejó un vacío evidente en la generación de juego y el liderazgo en la cancha.

¿Qué lesión tiene Luka Doncic?

Doncic sufrió una contusión en la pierna izquierda, un golpe que afecta músculos y tejidos blandos, lo que le impidió continuar en el partido. La lesión se produjo tras una acción durante la primera mitad y le provocó dolor y limitación de movilidad.

El entrenador de los Lakers, JJ Redick, explicó tras el encuentro que lo vio cojeando y que no contaba con mayor información inmediata sobre su evolución, a la espera de estudios médicos más detallados.

"A source familiar with the injury told ESPN it was caused by a collision with Clippers guard Bogdan Bogdanovic" via @mcten



Here is this moment from 1st quarter when Luka got hit in his calf and was hobbling for the rest of the half after that. https://t.co/mSUkm8bKNv pic.twitter.com/qBuCwHp8jv — Iztok Franko (@iztok_franko) December 21, 2025

¿Cuánto tiempo estará de baja Luka Doncic?

Por el momento, no existe un periodo de baja definido. El cuerpo médico de los Lakers evaluará día a día su recuperación para determinar cuándo podrá volver a la cancha.

La prioridad del equipo es actuar con cautela y no acelerar su regreso, con el objetivo de evitar riesgos innecesarios, recaídas o complicaciones mayores en una fase clave del calendario NBA.

¿Cuántos partidos podría perderse con los Lakers?

Todavía no se conoce el número exacto de partidos que se perderá Doncic con Los Angeles Lakers. Su participación dependerá de la evolución de la contusión y de las decisiones médicas del equipo.

En función de cómo responda al tratamiento, el esloveno podría perderse varios encuentros consecutivos, lo que obligaría a los Lakers a ajustar su rotación y esquema ofensivo.

Próximos partidos de Los Angeles Lakers

El calendario inmediato de los Lakers pone a prueba la profundidad del plantel ante la posible ausencia de su máxima estrella:

Los Angeles Lakers vs Phoenix Suns – Martes 23 dic

Los Angeles Lakers vs Houston Rockets – Jueves 25 dic

Los Angeles Lakers vs Sacramento Kings – Domingo 28 dic

Los Angeles Lakers vs Detroit Pistons – Martes 30 dic

La evolución de Luka Doncic será clave para definir el rumbo de los Lakers en esta exigente seguidilla de partidos.

