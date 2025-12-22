Presidente de Conmebol dice que mejor fútbol del mundo “nace” en Sudamérica

El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, afirmó este lunes que es una cuestión de “justicia” que Sudamérica cuente con seis plazas directas para el Mundial de 2026 y una más vía repechaje. El dirigente sostuvo que la región es la cuna del mejor fútbol del planeta y defendió el nuevo reparto de cupos aprobado para la próxima Copa del Mundo, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Obtén 20% de descuento en las transmisiones de la UEFA Champions League en español por DAZN.

Durante un acto organizado por la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) en la ciudad de Ypané, Domínguez fue enfático al explicar su postura. “Para mí eso es justicia porque el mejor fútbol del mundo se juega y nace, o en todo caso, nace, se juega y se exporta en Sudamérica”, expresó el titular de la Conmebol ante dirigentes y autoridades locales.

El directivo paraguayo aseguró que desde Europa existen críticas al sistema de clasificación sudamericano, aunque evitó mencionar países en específico. Según Domínguez, algunos “amigos de Europa” están atentos a lo que ocurre en la región y han manifestado su inconformidad por el número de selecciones sudamericanas que accederán al Mundial. “Se quejan porque vamos a tener 6,5 o 7 clasificados”, señaló.

Respuesta a las críticas desde Europa

Lejos de mostrarse preocupado, Domínguez respondió con un mensaje directo a quienes cuestionan el formato. “Yo les recomiendo que no se preocupen tanto de Sudamérica, a esos países les recomiendo que se preocupen más en ellos mismos y que ganen sus partidos, porque solamente clasifican los que ganan, como hizo la selección Albirroja”, afirmó, en referencia al regreso de Paraguay a una Copa del Mundo luego de 16 años de ausencia.

El presidente de la Conmebol fue incluso más allá y sostuvo que sería “justo” que las diez selecciones sudamericanas afiliadas al organismo participen en el Mundial, al considerar que todas ellas elevarían el nivel de la competencia. “Es lindo escuchar que nos critiquen, es lindo escuchar que en el otro lugar del mundo, como era a la inversa antes, se quejen por nuestro sistema clasificatorio”, agregó.

Las declaraciones de Domínguez se dan en un contexto de debate internacional sobre el reparto de cupos tras la ampliación del Mundial a 48 selecciones. El pasado 13 de noviembre, el seleccionador de Italia, Genaro Gattuso, afirmó que se deben “revisar los criterios” de clasificación, al cuestionar que Sudamérica tenga seis boletos directos de un total de diez selecciones, además de un séptimo equipo con opción de repechaje.

Gattuso hizo esas declaraciones antes de la victoria de Italia por 0-2 ante Moldavia en las eliminatorias europeas, un resultado que no fue suficiente para asegurar el pase directo al Mundial de 2026. La Azzurra deberá disputar el repechaje, prolongando la ausencia de la tetracampeona del mundo, que no juega un Mundial desde hace 11 años.

En contraste, Europa contará con 16 plazas para el Mundial de 2026. Un total de 54 selecciones de la UEFA compiten por esos cupos, de los cuales 12 serán directos y cuatro se definirán a través de los playoffs, un escenario que sigue alimentando el debate entre ambas confederaciones.



Sigue leyendo:

· Anselmi reemplaza al hijo de Ancelotti en el Botafogo

· México, en el puesto 15 del ranking FIFA para despedir el 2025

· Malas noticias para el FC Barcelona: Andreas Christensen sufre grave lesión de rodilla