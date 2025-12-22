Rusia ratifica “apoyo total” a Venezuela ante bloqueo de EE.UU.

Rusia ofreció “toda su cooperación” y apoyo a Venezuela contra el bloqueo de buques por parte de Estados Unidos, aseguró este lunes el canciller venezolano, Yván Gil, en un contexto en el que el Gobierno de Donald Trump mantiene un despliegue militar en aguas del mar Caribe y ha confiscado dos petroleros, acciones que Venezuela califica como actos de piratería y un “robo descarado”.

En su canal de Telegram, Gil indicó que sostuvo una llamada telefónica con su homólogo ruso, Serguei Lavrov, con quien repasó las que denominó como “agresiones” y “violaciones” al derecho internacional, al referirse a los ataques contra embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico y a las que calificó como “ejecuciones extrajudiciales” en el Caribe, así como a los “actos ilícitos de piratería” de Estados Unidos.

“Lavrov expresó de manera firme la solidaridad de Rusia con el pueblo de Venezuela y con el presidente Nicolás Maduro Moros, y ratificó su pleno respaldo frente a las hostilidades contra nuestro país“, indicó el canciller venezolano, quien anticipó que Rusia manifestará su “total respaldo” a Venezuela en la reunión del próximo martes del Consejo de Seguridad de la ONU.

Estrecha cooperación

Por medio de un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia señaló que “los ministros expresaron su profunda preocupación ante la escalada de las acciones de Washington en el mar Caribe, que podrían tener graves consecuencias para la región y amenazar la navegación internacional”. El documento confirma que Lavrov “reafirmó su apoyo total y su solidaridad con los dirigentes y el pueblo venezolano”.

Los ministros acordaron continuar su estrecha cooperación bilateral y coordinar sus acciones en la escena internacional, en particular en la ONU, para “garantizar el respeto a la soberanía de los Estados y la no injerencia en sus asuntos internos”, indicó Moscú. Rusia y Venezuela suman 26 años de cooperación que alcanza el ámbito del equipamiento militar.

El apoyo ruso al gobierno de Maduro no es preocupante para Estados Unidos porque Moscú tiene “las manos ocupadas” con la guerra en Ucrania, aseguró la semana pasada el secretario de Estado, Marco Rubio, en una rueda de prensa en el Departamento de Estado.