San Antonio, Texas: el tiempo para hoy lunes 22 de diciembre

Si eres vecino de San Antonio o te encuentras de visita esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el tiempo este lunes 22 de diciembre. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es vital saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día en San Antonio se esperan más nubes que claros. Se espera una temperatura máxima de 75 grados Fahrenheit (24ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 66 grados Fahrenheit (19ºC) avanzada la noche. También se espera un viento del sudeste, que rondará los 5.59 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 14%.

La presión atmosférica media será de 1020.1 hPa, una medición que irá en descenso. El amanecer será a las 07:25 h y el atardecer será a las 17:40 h, lo que significa un total de 10 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones en San Antonio, Texas son del 25%. La temporada de lluvias en San Antonio comienza de mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más precipitaciones.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que tendremos más nubes que claros con probabilidad de alguna llovizna. Las temperaturas se moverán entre los 61 y los 79 grados Fahrenheit (16 y 26 grados Celsius).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Sigue de cerca una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una ciudad conocida por su clima cálido, con temperaturas de verano que a menudo superan los 90° F. La ciudad cuenta con un clima subtropical húmedo, lo que significa inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio a lo largo del año es de 70° F. Sin embargo, en función del momento del año estas varían de manera significativa.

Durante los meses de verano, los termómetros pueden alcanzar los 100° F, por lo que es importante beber abundantes líquidos y evitar pasar largos períodos de tiempo al aire libre durante las horas más calientes del día. Por el contrario, las temperaturas en San Antonio durante el invierno son mucho más suabes y agradables, con una media de unos 50° F.

