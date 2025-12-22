Trump firma acuerdos con nueve compañías farmacéuticas para disminuir tarifas

Recientemente, el mandatario estadounidense Donald Trump anunció desde la Casa Blanca que firmará nuevos acuerdos con nueve compañías farmacéuticas para reducir el costo de algunos medicamentos.

Estos medicamentos forman parte de una lista de fármacos vendidos con recetas a beneficiarios de Medicaid. “A partir del año que viene, los precios de los medicamentos en Estados Unidos bajarán drásticamente y pronto serán los más bajos del mundo desarrollado”, dijo el presidente.

Para lograr este objetivo, Trump mencionó que planea ofrecer exenciones a las tarifas arancelarias durante al menos tres años, siempre y cuando se cumplan con los compromisos de mantener los precios bajos.

Entre la lista de fabricantes farmacéuticas se encuentran Amgen, Boehringer Ingelheim, Bristol Myers Squibb, Genentech, Gilead Science, GSK, Merck, Novartis y Sanofi quienes ofrecerán los medicamentos con descuentos a través de TrumpRx, el sitio web creado para la venta de los fármacos a precios bajos.

Por otra parte, los medicamentos que entrarán dentro de las exenciones son aquellos que forman parte de tratamientos para enfermedades crónicas como: diabetes tipo dos, artritis reumatoide, esclerosis múltiple, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hepatitis B y C, virus de inmunodeficiencia humana y ciertos tipos de cáncer.

Anteriormente, los precios de los medicamentos por medio de Medicaid tenían entre un 30 a 40% más que los costos en otros países. Por lo que, estos acuerdos buscan equidad en la atención médica y dignidad entre los estadounidenses para acceder a los fármacos e innovaciones médicas como los demás países desarrollados.

