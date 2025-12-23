Clima de hoy en Houston para este martes 23 de diciembre

El clima en Houston, Texas, para este martes 23 de diciembre tendrá nubes y claros durante toda la jornada. Según la última información del parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura se incrementará hasta un total de 79 grados Fahrenheit (26ºC) de máxima durante el día, mientras que la temperatura más baja se registrará por la noche 64 grados Fahrenheit (18ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 2 y 7 por ciento. Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” será de 79ºF (26ºC) de máxima y 79ºF (26ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer tendrá lugar a las 07:14 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 17:28 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 9.32 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche.

¿Cómo es el clima en Houston?

El clima de Houston, Texas, es realmente especial y tiene aspectos que no podemos pasar por alto. Con veranos calurosos e inviernos suaves y sol casi todo el año, por lo que el clima de la ciudad es habitualmente confortable. No obstante, todo hay que decirlo es una ciudad en riesgo de sufrir catástrofes naturales, principalmente en la temporada de huracanes.

La temperatura media en Houston oscila entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses más calurosos que comentábamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Houston suele recibir unas 39 pulgadas de lluvia al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

Debido a la cercanía al Golfo de México, la humedad de Houston suele ser considerablemente alta. Concretamente, su humedad relativa varía entre el 50 y el 90%, lo que hace percibir la temperatura como más alta de lo que es en realidad.

La calidad del aire de Houston suele ser buena, aunque tal vez podría verse afectada por la contaminación de las fábricas e industrias de refinería de la ciudad. Por desgracia, la ciudad también experimenta altos niveles de ozono durante los meses más cálidos, lo que sabemos puede dañar a las personas con ‘patologías respiratorias.

Catástrofes naturales en Houston

Ya sabemos que Houston es una ciudad en riesgo de vivir catástrofes naturales, principalmente huracanes e inundaciones. Los huracanes son una potencial amenaza para la ciudad y y éstos pueden provocar importantes daños y pérdidas de vidas humanas. La ciudad también tiene riesgo de inundaciones debido a su proximidad al Golfo de México y a sus zonas bajas.

Finalmente, Houston también puede sufrir tornados, aunque son menos frecuentes que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar pérdidas materiales importantes e incluso provocar víctimas mortales. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudadpara lo cual se diseñaron planes de actuación en caso de ser necesario.

