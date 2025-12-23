Horóscopo de hoy de Nana Calistar 23 de diciembre de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
Es momento de verte primero a ti y de mandar derechito a la shingada las esperas eternas, las migajas emocionales y las faltas de amor propio. Ya no estás para andar rogando atención ni explicando tu valor, quien te quiera bien sabrá cómo tratarte. Cuida mucho tu imagen y tu forma de comportarte frente a la persona que te interesa, porque podrías decepcionarla si te ve demasiado confianzudo o jugando a quedar bien con todo mundo. Recuerda que una cosa es ser carismático y otra andar coqueteando de más.
Traes los ánimos algo revolcados, así que ojo con los cambios de humor, porque una mala reacción puede echar a perder algo que iba bonito. Aquí el consejo de señora es claro: respira, cuenta hasta diez y piensa antes de hablar, porque lo que digas enojado luego no tiene reversa. Es tiempo de cambiar tu forma de ser y ponerte más perra, pero no agresivo, sino firme, seguro y bien plantado, para que nadie se pase de listo contigo ni juegue con tus emociones.
Si quieres lograr metas y proyectos, no te hagas chiquito, porque estás en una etapa muy buena para que las cosas se acomoden a tu favor, siempre y cuando actúes con decisión. Eso sí, vienen situaciones medio complicadas que podrían hacerte sentir estancado, pero no es castigo, es prueba para que veas qué tan fuerte eres y qué tan claro tienes lo que quieres. No todo lo difícil es malo, a veces solo viene a sacarte de la zona cómoda.
En el amor, amores intensos y que te van a marcar están muy próximos, así que prepárate para sentir bonito, pero también para aprender. Es momento de cerrar ciclos, soltar historias que ya no suman y comenzar de cero en todas las áreas de tu vida, sin cargar fantasmas ajenos.
Si tienes pareja, una noche de pasión fuera de casa podría fortalecer la relación y ponerle más chispa al asunto, pero cuidado con los celos y la desconfianza, porque por querer llamar la atención podrías herir susceptibilidades. No juegues a provocar si no estás listo para las consecuencias.
En el terreno económico, ojo con movimientos inesperados, gastos hormiga y decisiones impulsivas, porque no todos los cambios te beneficiarán de inmediato. Adminístrate mejor, guarda un guardadito y no presumas lo que todavía no es seguro. Más cabeza fría y menos impulso, mi León.
VIRGO
Vienen propuestas muy buenas y bastante tentadoras en el área laboral, de esas que te hacen pensar y repensar las cosas, pero aquí va el consejo de oro: no sueltes una rama sin tener bien agarrada la otra, porque podrías quedarte como el perro de las dos tortas, ni aquí ni allá. Analiza, pregunta y asegúrate antes de tomar decisiones importantes, sobre todo si hay dinero de por medio.
Se marca fiesta o reunión con amistades, donde podrías recibir un mensaje o noticia que te va a alegrar el alma y levantarte el ánimo más de lo esperado. Últimamente andas cayendo mucho en el aburrimiento y en sentir que no sabes ni qué fregados hacer con tu tiempo; si tienes pareja, cuidado, porque la monotonía puede estarles pasando factura. Aquí no se trata de drama, sino de meterle creatividad, detalles y ganas, antes de que todo termine de la tostada.
Cuida mucho tu carácter, porque traes la lengua filosa y podrías lastimar a quien no lo merece. No todos aguantan tus cambios de humor ni tu necesidad de controlarlo todo. Aprende a soltar tantito, no todo tiene que ser perfecto para funcionar. En temas familiares, vienen días de incertidumbre que necesitarán de tu atención inmediata; no lo dejes para después, porque entre más rápido enfrentes el asunto, mejores resultados tendrás.
Noticias que llegan del extranjero te ayudarán muchísimo a destrabar problemas que ya te tenían hasta el copete, así que mantente atento a llamadas, mensajes o correos. Eso sí, aléjate de juegos de azar, apuestas y riesgos innecesarios, porque la suerte ahorita no está de tu lado y podrías perder más de lo que ganas.
Ten especial cuidado con una noticia inesperada que llegará por medio de una amistad; no todo lo que te digan será verdad ni tendrá buenas intenciones. No vuelvas a permitir engaños o traiciones, y si no pones un alto desde ahora, luego será más difícil hacerlo. Más colmillo, más amor propio y menos ingenuidad, que ya no estás para aprender a golpes.
LIBRA
Se marca la posibilidad de un encuentro casual con una ex amistad, de esas que removieron cosas en su momento. Aquí el consejo de señora es clarito: no busques la manera de fregar ni de sacar cuentas pendientes, mejor observa, escucha y saca tus propias conclusiones. No todo lo que vuelve merece quedarse, a veces solo regresa para que confirmes que ya no encaja en tu vida.
Noticias relacionadas con trámites que hiciste o que estás por hacer saldrán a tu favor, así que respira tranquilo, porque todo empezará a acomodarse mejor de lo que imaginas. Vienen días en los que deberás ponerle un alto al estrés, a las desveladas innecesarias y a darle vueltas a lo que ya fue. Ya dolió lo que tenía que doler, ya lloraste lo que tenías que llorar, ahora toca soltar y avanzar, aunque sea con miedo.
Se ve un evento o reunión donde no serás requerido o requerida, y sí, eso podría pegarte en el ego, pero no te lo tomes personal, no todo gira alrededor de ti y eso no te quita valor. Los cambios lunares te traerán algo melancólico, con humor cambiante y un carácter que ni tú te aguantas; cuidado, porque esas energías pueden hacerte cometer el error de buscar o escribirle a un ex, solo por sentirte acompañado. No confundas nostalgia con amor.
Ojo con una amistad de pelo castaño y piel blanca, porque podría querer hacerte quedar mal o hablar de más; mantén distancia y no cuentes tus planes ni tus penas a cualquiera. No temas a los cambios, Libra, recuerda que actuar distinto es la única forma de obtener resultados distintos, ya no puedes seguir haciendo lo mismo y esperar algo nuevo.
Un amor de tierras lejanas comenzará a necesitarte más que nunca, y en muy poco tiempo recibirás noticias de esa persona que te moverán el corazón. Conforme pasen los días, podrías entrar en momentos de tristeza al darte cuenta de que sientes un vacío, pero aquí va la verdad incómoda: la felicidad no vive en otras personas, vive dentro de ti, y hasta que no lo entiendas, nada será suficiente.
ESCORPIO
Se vienen días muy buenos en los que por fin retomas el control de algo que se te había salido de las manos. No fue casualidad, fue aprendizaje, y ahora tienes más colmillo para no repetir errores. Eso sí, habrá momentos de incertidumbre en el área de los negocios o del dinero, pero no te angusties de más, porque saldrás bien librado si actúas con cabeza fría y no desde el impulso.
No te ausentes tanto del ser amado esperando que te busque o te extrañe, porque lejos de provocar interés, podrías generar decepción o desinterés. Hay personas que si tú no las buscas, ellas tampoco mueven un dedo, y luego tú terminas sintiéndote ignorado. Aquí el consejo es equilibrio: ni rogar, ni desaparecer.
Un viaje se planea, pero podría no concretarse por cuestiones económicas; no te frustres, no todo lo que se pospone se cancela, solo se acomoda mejor más adelante. La noticia de la posible llegada de un nuevo ser a tu vida te llenará de alegría, ilusión y muy buena vibra, renovándote el ánimo y las ganas de seguir.
Si alguna vez desconfiaste de una persona, no fue gratis ni por exagerado; pronto podrías enterarte de una traición o de chismes donde te traen en la boca, así que abre bien los ojos y no te hagas de la vista gorda. Tu carácter fuerte, dominante y directo a la yugular es parte de tu esencia, pero entiende que no todos saben lidiar con tu intensidad y muchos se ofenden rápido porque confunden honestidad con agresión.
Aprende a suavizar las formas sin dejar de ser tú. En el amor, amores a distancia podrían ayudarte a mantener estabilidad emocional y a recordarte que hay alguien en algún lugar pensando en ti y esperando el momento correcto para coincidir. No pierdas la fe, pero tampoco pierdas el piso.
ARIES
Bájale dos rayitas a la prisa y ten calma y paciencia, que no todo se resuelve a empujones. Es momento de decir lo que sientes sin guardarte nada, pero también de aprender a decirlo con cabeza y no solo con el coraje. Ten mucho cuidado a quién le entregas tu corazón, porque podrías volver a salir lastimado y meterte en broncas emocionales que ya no estás para repetir. No todo el que se acerca trae buenas intenciones, aunque hable bonito.
Aprende a soltar y dejar ir, no te aferres a lo que no es tuyo ni te corresponde. Confía en tu capacidad para atraer a alguien que realmente valga la pena y deja de darle poder a cualquier hijo o hija de la tiznada que te maneja como títere. Una expareja seguirá fregándote y buscándote, pero ya es momento de cerrar ese ciclo, porque mientras no lo hagas, sigues bloqueando la llegada de personas que sí te quieran y te valoren como mereces.
Se marca sexo en puerta, y recuerda, no necesitas una relación formal para gratinar o que te gratinen el mollete; disfruta sin culpas, pero con responsabilidad. Eso sí, mucho cuidado con relaciones de tres, porque no estás para andar rogando ni mendigando tiempo, atención o migajas emocionales. Tú mereces ser el platillo principal, no el postre escondido que solo sacan cuando les conviene.
Extrañarás mucho a un ser querido que ya no está físicamente contigo, y aunque duela, sin darte cuenta sigue acompañándote y protegiéndote cada día; presta atención a señales, sueños o recuerdos que llegan justo cuando más lo necesitas.
Si han existido celos y desconfianza en estos días, comenzarán a desaparecer conforme dejen de decirse mentiras piadosas y hablen con la neta. La verdad, aunque incomode, siempre sana.
Traerás muchos corajes al darte cuenta de injusticias relacionadas con una situación donde se han involucrado nuevas personas en tu vida. No te quedes callado, pero tampoco explotes; actúa con inteligencia, porque esta vez tienes la razón y el tiempo de tu lado.
TAURO
No le tengas miedo a una nueva oportunidad en el amor, porque estás entrando en un ciclo donde llegarán opciones y hasta vas a tener para escoger. Eso sí, no te aceleres ni te vayas con el primero que te mueva el tapete. Ten mucho cuidado con todo lo que sale de tu boca, porque tus palabras pueden convertirse en arma de doble filo, y lo que hoy dices sin pensar mañana puede regresarte como boomerang.
Verás ciertas fotos o publicaciones que te van a despertar celos y comparaciones innecesarias; recuerda que no todo lo que se ve en redes es real. Poco a poco comenzarás a sanar heridas del pasado que no te habían dejado avanzar, y eso te dará más claridad para elegir mejor a las personas que entran a tu vida.
No te fijes tanto en la envoltura ni en el físico, mejor observa el corazón y las acciones, porque muchos de tus tropiezos vienen de dejarte llevar por la apariencia. A veces los más guapos son los más perr@s, se sienten tocados por la virgen y creen que pueden tratar a cualquiera como se les dé la gana. Abre bien los ojos y no idealices.
Si no tienes relación, no es momento de iniciar una, necesitas aprender a estar solo, a convivir contigo y a enamorarte de tu propia compañía. Cuando logres armonizar tu vida y sentirte completo sin depender de nadie, entonces sí, llegará la persona correcta. En cuestiones de dinero, ojo con noticias poco favorecedoras, es momento de poner en la balanza lo que realmente importa y lo que solo te quita paz. Ajusta gastos, organiza prioridades y verás cómo empiezas a ver la luz en varias áreas de tu vida.
Si tienes pareja, se marca posibilidad de embarazo en estas fechas, así que cuídate bien si no estás listo para ese paso, porque todo pegará y no habrá marcha atrás. Aquí la clave es responsabilidad y acuerdos claros. No juegues a la ruleta rusa si no quieres sorpresas.
GÉMINIS
Se te abren oportunidades importantes de crecimiento en el área profesional y de negocios, así que deja de dudar tanto de ti y cree más en lo que eres capaz de lograr. Ya estuvo bueno de martirizarte y flagelarte por errores que no son tuyos, tú no eres responsable de las decisiones ni de las metidas de pata de los demás. No cargues culpas ajenas en la espalda, porque eso solo te atrasa y te desgasta.
Es momento de quitar rencores de tu vida y enfocarte en cumplir las metas que te pusiste para este año, que ya casi se acaba y, siendo honestos, no habías visto claro. La buena noticia es que estás en una etapa muy favorable, donde lo que te propongas puede cumplirse, siempre y cuando te comprometas de verdad y no solo lo pienses.
Atiéndele más a tu familia, Géminis, no permitas que por andar siempre ocupado o corriendo de un lado a otro la relación se enfríe o se deteriore. El tiempo no regresa y luego vienen los arrepentimientos. Cuidado con pérdidas de objetos, documentos importantes o cosas de valor, guarda bien todo y no andes distraído.
Se aproxima un evento social, y ojo, porque hay altas probabilidades de faje con una amistad, de esos que empiezan de juego y terminan moviendo sentimientos. No te hagas el sorprendido si después se complica el asunto.
Entrarás en una etapa de sueños premonitorios, así que pon mucha atención a lo que sueñas, porque ahí se te revelarán cosas que están por suceder. No ignores las señales.
Vienen días de muchos cambios, y por fin entenderás por qué ciertas personas tuvieron que salir de tu vida, aunque en su momento doliera. No fue castigo, fue limpieza. Además, entrarás en un ciclo donde andarás de lengua bien suelta, diciendo lo que sientes y piensas sin miedo, al punto que te va a valer mauser lo que los demás opinen. Solo recuerda: decir la verdad es bueno, pero sin necesidad de herir.
CÁNCER
No le temas a lo que la vida pone en tu camino, agradece a Dios cada nueva oportunidad y atrévete a tomarla, porque si tú no lo haces, habrá alguien más vivo o viva que sí lo hará. Se aproximan momentos muy buenos en los que tu vida tomará un nuevo rumbo y sentido; planes y sueños que llevabas tiempo deseando empezarán a hacerse realidad, aunque al principio no lo creas.
Ten mucho cuidado con lo que te llevas a la boca, porque se marcan infecciones estomacales, malestares y hasta kilos menos si no te cuidas. No todo lo que se antoja te conviene, acuérdate. Una situación familiar los unirá más de lo que imaginas; puede tratarse de un embarazo o del cierre de un problema que venían cargando desde hace tiempo. Sea lo que sea, servirá para fortalecer los lazos.
Vienen cambios muy positivos en la economía, pero no te dejes manipular por terceras personas que quieren decidir por ti. Recuerda que la última palabra siempre la tienes tú, no permitas que te metan ideas que no van contigo. Y hablando claro, gente tonta e infeliz sobra en este mundo, así que quita de tu camino a quien solo te friega y busca sacar provecho de ti. No estás para estar disponible siempre para quienes solo te buscan cuando necesitan algo.
Se marca enfermedad de un familiar, nada para entrar en pánico, pero sí para estar al pendiente y brindar apoyo. Otra situación familiar que se presentará fortalecerá aún más la relación de sangre. Si tienes pareja, viene una situación que los hará discutir, pero conforme cambien las mentiras por verdades, la confianza podrá recuperarse. Aquí la clave es hablar claro, aunque incomode, porque callarse solo empeora las cosas.
PISCIS
Pon mucha atención a tu entorno y a tu economía, porque podrías meterte en aprietos si sigues gastando más de la cuenta solo por ansiedad o por querer quedar bien con todo mundo. Aprende a decir “no” y a administrarte mejor, que luego andas batallando por decisiones impulsivas. Si tienes pareja, chismes y malos entendidos se aproximan, lo que puede provocar roces entre ustedes; aquí el consejo es no dejarte llevar por lo que digan terceros y hablar directo, sin rodeos ni suposiciones.
Vienen momentos muy buenos en los que por fin aprenderás a soltar todo eso que te hace daño y te ha estado drenando emocionalmente. Tus cambios de ánimo no son gratuitos, vienen a enseñarte a ir por tus sueños y a dejar de conformarte con menos de lo que mereces. No dejes pendientes para después, porque postergar decisiones importantes podría meterte en problemas más grandes de los que imaginas.
Quien te quiera, te lo va a demostrar con hechos, así que tú solo déjate llevar por quien sí está presente. No pierdas el tiempo con personas que un día te hablan bonito y al otro ni se acuerdan de tu nombre. A la fregada con quien no te busca, empieza a pensar más en ti, en tus sueños y en tus deseos, y deja de esperar de los demás lo mismo que tú das, porque no todos saben amar igual.
Una amistad podría traicionarte, incluso hablando mal de tu familia, y eso te dolerá más de lo que imaginas. Sin embargo, vendrán momentos de claridad donde entenderás el porqué de muchas situaciones y personas; no des pie a malentendidos ni te prestes a chismes. Ya déjate de tonterías y atiende tu vida, no permitas que comentarios tontos de gente sin qué hacer te arruinen los días. Aprende a que se te resbale lo que no suma.
Se vienen cambios importantes, y la llegada de nuevos amores será clave para ti. Esta semana pinta bien, aunque andarás pensativo al darte cuenta de que la persona que te interesa no es como la habías idealizado. No te castigues por eso, mejor agradécele a la vida que te abrió los ojos a tiempo.
ACUARIO
Se marca enfermedad en un miembro de la familia, nada para entrar en pánico, pero sí para estar al pendiente y brindar apoyo. Tus cambios repentinos de humor estarán intensos, así que trata de no desquitarte con quien no tiene la culpa. En el área de la salud podrías bajar algunos kilos estos días, pero ojo, no abuses de harinas, refrescos ni comida chatarra, porque podrías desarrollar problemas de retención de líquidos si no te cuidas.
Ya no temas a nuevas oportunidades laborales ni sentimentales. Recuerda bien de dónde vienes y hacia dónde vas, no pierdas el piso por aparentar algo que no eres, porque tarde o temprano la verdad sale. Podrías estar en boca de varias personas por un chisme que comenzará a circular sobre ti; no te enganches, la gente habla cuando no tiene nada mejor que hacer.
No tengas miedo de vivir y ser feliz; si te equivocas, corriges y vuelves a intentar, pero nunca te quedes con las ganas. Un viaje se aproxima, y una persona de tierras lejanas podría sentir una fuerte atracción por ti, al punto de buscarte y hasta ofrecerte un compromiso más serio de lo que imaginas.
Se ven cambios en tu estado de ánimo y la oportunidad de iniciar una nueva relación; incluso podría surgir interés amoroso por una amistad en menos tiempo del que crees. Recuerda que tienes el poder para lograr todo lo que te propongas, pero tu gran defecto sigue siendo la flojera o la falta de fe en ti mismo. No permitas que eso te frene, porque si no, jamás consolidarás nada.
Hay oportunidades para iniciar negocios, ventas o movimientos laborales, pero ten mucho cuidado con tus gastos, porque podrías llenarte de deudas si no mides bien tus decisiones. Si tienes pareja, discusiones y pleitos se presentarán, pero se resolverán hacia el final de la semana si ambos bajan la guardia y hablan con la verdad. Aquí gana quien sabe escuchar, no quien grita más.
CAPRICORNIO
Capricornio, recuerda muy bien que las terceras oportunidades ya corren bajo tu responsabilidad, así que luego no andes llorando ni quejándote si vuelven a fallarte. La vida te avisa, tú decides si escuchas o no. Y grábate esto: no mendigues cariño ni amor, porque no naciste para vivir de rodillas ni rogándole a nadie que te voltee a ver. El amor que se suplica no llena, solo desgasta.
Si cambias de actitud y empiezas a ser más positivo o positiva, las cosas comenzarán a acomodarse poco a poco y sin necesidad de exigir nada. A veces fuerzas demasiado las situaciones y eso solo provoca más resistencia. Ya no busques afuera lo que todavía no has trabajado dentro de ti; date la oportunidad de conocerte, de entenderte y de sanar antes de pensar en una relación o en volver a intentar con alguien.
Sueles deprimirte cuando algo no sale como esperabas y, en lugar de aprender, te castigas de más. Es probable que una noticia inesperada te estrese y no sepas bien cómo reaccionar; respira, analiza y no tomes decisiones en caliente. Ten presente que la vida es una sola, y nadie tiene derecho a decirte cómo vivirla. Disfruta el simple placer de estar vivo o viva y empieza a mirar la vida desde otro ángulo: menos mendiga, menos traicionera y menos falsa, pero más real y más consciente.
Cuida tu salud, porque a veces abusas de tu buena suerte. Se marcan posibles molestias en la garganta o dolores musculares por algún golpe o movimiento brusco; no te confíes y dale descanso a tu cuerpo. En el terreno económico hay estabilidad, pero hacia finales de la próxima semana podrías andar algo corto de dinero; no te espantes, solo ajusta gastos y evita prestar o gastar en cosas innecesarias.
Este es un momento clave para verte más por ti, por tus sueños y por lo que te hace feliz. Te la vives ayudando, apoyando y dando todo por los demás, pero al final te olvidas de ti mismo. No puedes llenar a otros si tú estás vacío, así que empieza por atender tus propias necesidades sin culpa.
SAGITARIO
Sagitario, no te pierdas en el camino y mantente enfocado en tus metas y sueños. A veces te quejas demasiado de cosas que no son tan importantes ni indispensables, y eso te quita energía que podrías usar para avanzar. Vienen días muy positivos y otros no tanto, así es la vida, pero ten mucho cuidado con tus cambios de humor, porque podrías lastimar a miembros de tu familia sin darte cuenta.
No te permitas caer por nadie ni te tomes las cosas tan a pecho. Aprende a distinguir entre lo que vale la pena y lo que solo es ruido. Una persona de tu pasado podría buscarte con intenciones de retomar lo que ya fue; piensa bien antes de abrir esa puerta, porque no todo lo que regresa es para quedarse.
Te enterarás del rompimiento de una relación de alguien cercano, lo cual te hará reflexionar sobre tus propias decisiones. Una amistad del pasado podría pedirte disculpas o intentar acercarse de nuevo; escucha, pero no olvides por qué se alejaron en primer lugar. Hay posibilidades de iniciar una relación o de que empieces a sentir una fuerte necesidad por alguien, pero cuidado si esa persona no muestra el mismo interés, porque podrías terminar enamorándote de quien no te conviene.
Date cuenta de que todo en esta vida tiene fecha de caducidad, y si sigues dejando pasar oportunidades, mañana podría ser demasiado tarde. En el amor, deja de desconfiar tanto de tu pareja si la tienes; tus celos a veces se pasan de la raya y puedes llegar a fastidiar a tu peor es nada. El amor no se cuida vigilando, se cuida confiando.
Se marca un periodo de nostalgia, extrañarás a familiares o personas que viven lejos. Además, el recuerdo de alguien muy querido que ya no está físicamente contigo llegará en momentos de tristeza para llenarte de paz y consuelo. No lo veas como dolor, sino como compañía espiritual que te recuerda que no estás solo.