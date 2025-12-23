Veterano con Green Card es liberado tras 4 meses de detención: “Pensé que nunca sucedería” 

Muhammad Zahid Chaudhry, veterano del Ejército de Estados Unidos y residente permanente legal, fue liberado esta semana tras pasar cerca de cuatro meses bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado de Washington.

La liberación se produjo luego de una decisión judicial que cuestionó la legalidad de su detención y prohibió a ICE volver a arrestarlo mientras su caso continúa en los tribunales federales.

La salida de Muhammad y sus primeras declaraciones

Muhammad Zahid Chaudhry salió del Centro de Procesamiento de ICE en Tacoma el lunes, después de que un juez federal ordenara su liberación inmediata. A las afueras del centro de detención, el veterano expresó que nunca pensó que recuperaría su libertad tras meses detenido. “Pensé que nunca sucedería”, declaró, según recogió la cadena KCPQ en Tacoma.

Good news tonight: Muhammad Zahid Chaudhry, the disabled U.S. veteran who has been detained by ICE since August, was released today from the NWDC. Chaudhry is a prominent anti-war activist and husband of former congressional candidate Melissa Chaudhry. His case remains active. pic.twitter.com/7dN8NuaCxb — Guy Oron (@GuyOron) December 22, 2025

De acuerdo con Newsweek, el juez federal David G. Estudillo no solo autorizó su liberación, sino que también prohibió que ICE vuelva a detenerlo hasta que su caso sea revisado en su totalidad por la corte. Durante la audiencia, se reconocieron fallas en el procedimiento que llevó a su arresto y posterior detención prolongada.

Así ocurrió el arresto y la detención migratoria

Chaudhry fue arrestado el 21 de agosto, cuando se presentó a una entrevista de ciudadanía en el área de Tukwila, en el estado de Washington. Según Newsweek, agentes de ICE lo detuvieron al finalizar la cita y lo trasladaron al centro de detención migratoria de Tacoma, donde permaneció durante más de cuatro meses.

Las autoridades migratorias argumentaron que Chaudhry había mentido en su solicitud de visa original al no incluir antecedentes penales ocurridos en Australia, relacionados con delitos financieros y de documentación. No obstante, su esposa, Melissa Chaudhry, señaló que esos cargos habían sido mencionados en solicitudes posteriores y que en su momento derivaron en sanciones leves, de acuerdo con el mismo medio.

Según información citada por Newsweek, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó que la ciudadanía estadounidense le había sido negada en varias ocasiones desde 2008 y que, en años posteriores, jueces migratorios cuestionaron tanto su elegibilidad como su situación médica. En su fallo, el juez Estudillo concluyó que el procedimiento utilizado para detenerlo vulneró su derecho a la libertad y careció de notificación previa adecuada.

Quién es Muhammad Zahid Chaudhry

Muhammad Zahid Chaudhry es originario de Pakistán y reside en Estados Unidos desde el año 2000. Según Newsweek, sirvió en el Ejército estadounidense antes de sufrir una lesión que le provocó daños en la espalda y el cuello, lo que lo dejó en silla de ruedas y con una discapacidad permanente.

Está casado y tiene hijos, quienes lo esperaban fuera del centro de detención al momento de su liberación. De acuerdo con su familia, durante su estancia bajo custodia de ICE recibió atención médica limitada pese a su condición física. Su estatus migratorio sigue bajo revisión y el caso se encuentra actualmente en manos del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, con una audiencia programada para enero.

Continúa leyendo:

Familia colombiana que vende tamales decide autodeportarse: “Nos tocó”

Corte Suprema rechaza la propuesta de Trump de desplegar la Guardia Nacional en Illinois

Tras orden de juez ICE brinda atención médica a dos arrestados en California





