ICE concluye operativo en California con el arresto de 101 conductores indocumentados

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) concluyó la Operación Centinela de Carreteras, con la cual arrestaron a 101 conductores de camiones, que según informaron son inmigrantes indocumentados.

El operativo llegó a su fin el 23 de diciembre y fue realizado por el Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de ICE en San Francisco y Los Ángeles, en coordinación con otras agencias federales.

Conductores circulan con licencias comerciales

Los agentes llevaron a cabo la misión en varias carreteras de California, en donde argumentaron circulan conductores de camión con licencias comerciales emitidas por el gobierno del estado, además de ser inmigrantes indocumentados.

“Las políticas de estado santuario de Gavin Newsom están costando vidas estadounidenses”, declaró la subdirectora de ICE, Madison D. Sheahan.

“Su gobierno emitió miles de licencias de conducir comerciales (CDL) a inmigrantes indocumentados que no tenían ningún derecho a conducir, y mucho menos a conducir un enorme camión semirremolque. Estos conductores obtienen sus licencias, se van de California y luego aterrorizan las carreteras de todo el país” añadió.

Evitar accidentes fatales

El subdirector recordó que el mismo operativo se ejecutó en Oklahoma e Indiana, porque el objetivo es evitar que provoque accidentes y “restaurar la seguridad en las calles de California”.

En Oklahoma, Indiana y Nueva York arrestaron a más de 200 conductores de camiones durante el operativo.

ICE especificó en un comunicado que a lo largo de 2025, inmigrantes indocumentados conducían vehículos comerciales en las carreteras estadounidenses y “causaron múltiples accidentes mortales en California, Florida y Oregón, que en conjunto costaron la vida de ocho inocentes”.

Conductores que no saben inglés

La Operación Centinela de Carreteras se lanzó como respuesta directa a lo que ellos llaman “amenaza”. Y reiteraron que el gobierno de California emitió licencias de conducir comerciales a conductores que “ni siquiera sabían leer inglés ni entender señales de tráfico”.

“Esta semana, HSI, junto con nuestros socios, llevó a cabo operativos de seguridad contra conductores de camiones comerciales inmigrantes indocumentados en todo el Valle Central de California, en beneficio de la seguridad pública”, declaró Tatum King, agente especial a cargo de HSI San Francisco.

“Tras múltiples accidentes automovilísticos mortales que involucraron a conductores de camiones comerciales inmigrantes indocumentados, las autoridades federales están tomando medidas para prevenir más tragedias”, indicó.

Empresas de transporte en centro y norte de California

La operación se centró en empresas de transporte de mercancías del centro y norte de California sospechosas de participar en presuntas actividades delictivas.

“Las fuerzas del orden saben que esta industria involucra a organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas, la trata de personas, el narcotráfico, el robo de carga y el fraude, como lo demuestran múltiples investigaciones independientes de HSI, el FBI y la DEA” subrayó ICE.

“El sur de California alberga los dos puertos marítimos más activos de Estados Unidos: Los Ángeles y Long Beach. A medida que la carga se traslada desde estos puertos a todo el país, las personas que transportan cumplan plenamente con la ley para mantener la seguridad vial, declaró Eddy Wang, agente especial a cargo de HSI Los Ángeles.

Indocumentados arrestados

La Operación Centinela de Carreteras arrestó a inmigrantes procedentes de India, México, Colombia, Uzbekistán, Ucrania, Nicaragua, Rusia, Georgia, Venezuela, El Salvador y Honduras.

Las personas arrestadas permanecerán bajo custodia de ICE en espera de los procedimientos de inmigración.

“El esfuerzo de esta semana ejemplifica el compromiso del FBI con la protección del pueblo estadounidense”, declaró Sid Patel, agente especial a cargo del FBI en Sacramento.

“Trabajamos con nuestros socios para identificar y detener a personas que representan un riesgo significativo para la seguridad pública y se encuentran en Estados Unidos sin permiso de residencia. Nuestros esfuerzos conjuntos han hecho que nuestras carreteras sean más seguras”, agregó.

Los investigadores también realizaron 800 inspecciones en los principales puertos de carga, lo que resultó en el arresto de dos personas. Estos puertos constituyen una infraestructura económica crucial, manejando aproximadamente el 85% de la mercancía que ingresa a Estados Unidos.

