Cómo se celebra la Navidad en el Vaticano

Con León XIV habrá un nuevo papa celebrando la Navidad en el Vaticano, pero las tradiciones navideñas, tan apreciadas por visitantes y fieles en el corazón de la Iglesia católica romana, se mantienen sin cambios.

¿Cuándo comienzan las celebraciones?

Para los católicos, el tiempo de Adviento y con él la espera del nacimiento de Cristo comenzó este año el 30 de noviembre, primer domingo de Adviento. En el Vaticano, sin embargo, las celebraciones arrancan oficialmente con el encendido del árbol de Navidad y la inauguración del pesebre en la Plaza de San Pedro, que esta vez tuvo lugar el 15 de diciembre.

¿Qué árbol de Navidad se exhibe?

Cada año, una comunidad católica distinta dona el árbol de Navidad al Vaticano, un gesto considerado un gran honor. En esta ocasión se trata de una picea roja procedente de la provincia de Bolzano, en el Tirol del Sur: mide 27 metros de altura y pesa alrededor de ocho toneladas.

El obispo Ivo Muser, de la diócesis de Bolzano-Bressanone, dijo en una entrevista publicada en el sitio web del Estado Vaticano: “Deseo que el asombro ante la creación también sea despertado por nuestro árbol de Navidad y nos invite a la reflexión”.

Además, llamó a las personas a ser conscientes, respetuosas y a estar dispuestas a “adoptar estilos de vida sostenibles y sencillos”. Queda por ver si lo fomenta la decoración opulenta y el gran despliegue de juego de luces.

Es el quinto año consecutivo que el árbol proviene de Italia. Desde Alemania llegaron hasta ahora cuatro árboles; en 2028 volverá a ser su turno, cuando se prevé que uno procedente de Deggendorf, en la Baja Baviera, sea instalado en la Plaza de San Pedro.

La Navidad se celebra en el Vaticano de forma solemne desde hace al menos medio milenio, pero el árbol de Navidad en la Plaza de San Pedro existe recién desde 1982, desde el pontificado de Juan Pablo II.

Hay por cierto, una transmisión en vivo que permite ver la Plaza de San Pedro en tiempo real.

¿Qué pesebre se puede ver?

La escena del nacimiento de Jesús proviene de la diócesis de Nocera Inferiore-Sarno, en la provincia de Salerno, región de Campania, en el sur de Italia. El pesebre, con figuras de tamaño natural, incorpora elementos característicos de la zona de Nocera. El obispo Giuseppe Giudice señaló al presentarlo que se trata de “una gran oportunidad para la evangelización y la renovación de todo la Tierra”.

En paralelo, se presenta por octava vez la exposición “100 pesebres en el Vaticano”, bajo las columnatas izquierdas de la Plaza de San Pedro. Reúne 132 pesebres realizados por artistas de 23 países. La muestra de este año se inscribe en el programa cultural “Giubileo è Cultura” (“El Jubileo es cultura”) y, según Vatican News, busca también “expresar gratitud por el Año Santo recientemente vivido”.

¿Qué ocurre en Nochebuena?

El papa León XIV presidirá la solemne misa de medianoche a las 22:00 horas en la Basílica de San Pedro. Como el templo se llena por completo, las puertas se abrirán ya a las 19:00. Se requieren entradas, que son gratuitas, pero por lo general se agotan con meses de anticipación.

¿Cómo continúan las celebraciones?

No se necesitan entradas el 25 de diciembre, cuando el papa impartirá la bendición solemne “Urbi et Orbi” – “a la ciudad y al mundo” – desde el balcón de la Basílica de San Pedro. León XIV se dirigirá a decenas de miles de fieles congregados en la Plaza de San Pedro y sus alrededores. El acto comienza a las 12:00; también aquí rige la recomendación de llegar temprano, especialmente en este Año Santo, convocado por el papa Francisco, fallecido en abril, y que se extiende hasta el final del periodo navideño.

En la antesala del Año Nuevo, a las 17:00, el papa celebrará en la Basílica de San Pedro un oficio de vísperas con el canto del Te Deum, en acción de gracias por el año que termina.

¿Cuándo concluyen las celebraciones?

Con la “Santa Misa en la solemnidad de la Epifanía del Señor”, presidida por León XIV el 6 de enero a las 9:30. Ese día concluye también el Año Santo.