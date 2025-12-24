ChatGPT ya tiene su propio Spotify Wrapped: así funciona “Your Year with ChatGPT”

OpenAI se suma a la fiebre de los resúmenes de fin de año con “Your Year with ChatGPT”, una experiencia tipo Spotify Wrapped que te muestra cómo has usado la IA durante todo el año. Esta función ya se está desplegando para usuarios en mercados seleccionados y promete convertirse en uno de esos contenidos perfectos para compartir y comentar en redes.

¿Qué es “Your Year with ChatGPT”?

OpenAI describe “Your Year with ChatGPT” como un resumen anual personalizado que recopila tus interacciones con el chatbot y las convierte en una experiencia visual y narrativa, muy en la línea de lo que hace Spotify con Wrapped. Igual que en la música, aquí el protagonista eres tú, pero en lugar de canciones y artistas, lo que se celebra son tus chats, tus preguntas y tus experimentos con la IA.

La función está comenzando a llegar a usuarios “eligibles” en mercados como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, al menos en esta primera fase. No es algo global ni para todo el mundo todavía, pero sí apunta a convertirse en una pieza clave del ecosistema de ChatGPT si el lanzamiento funciona bien y genera conversación.

Lo interesante es que OpenAI insiste en que esta experiencia está pensada para ser “ligera, respetuosa con la privacidad y controlada por el usuario”, es decir, no es un informe técnico frío, sino algo más juguetón, pero sin dejar de lado las preocupaciones habituales sobre datos y control.

¿Quién puede acceder y cómo activarlo?

“Your Year with ChatGPT” no está limitado solo a quienes pagan: estará disponible para usuarios del plan gratuito, Plus y Pro, siempre que cumplan algunas condiciones muy concretas. Para acceder, necesitas haber alcanzado un mínimo de actividad de conversación con el chatbot a lo largo del año, algo lógico si la idea es generar un resumen con cierta sustancia.

Además, debes tener activadas las opciones de “reference saved memories” y “reference chat history”, ya que es precisamente de ahí de donde ChatGPT extrae el contexto para armar tu wrap‑up. Sin ese histórico y esas memorias guardadas, la IA no tendría suficiente material para construir tu “historia del año”.

En cambio, las cuentas Team, Enterprise y Education quedan fuera de esta primera versión del resumen anual. Es un detalle importante: de momento, la experiencia está claramente orientada al usuario final, al consumo personal y quizá al tono más lúdico, no al uso corporativo o educativo donde la gestión de datos suele ser más estricta.

Ver tu resumen es sencillo:

Se promociona desde la pantalla de inicio de la app de ChatGPT , tanto en web como en móvil.



, tanto en web como en móvil. No se abre de forma automática ni es invasivo: tienes que entrar de forma voluntaria.



También puedes simplemente pedirle al chatbot que te muestre “Your Year with ChatGPT” para activar la experiencia.

La función está disponible tanto en la versión web como en las apps móviles de ChatGPT para iOS y Android, así que puedes revisarlo desde donde normalmente conversas con la IA.

Qué encontrarás en tu resumen anual de ChatGPT

Aquí viene lo divertido. “Your Year with ChatGPT” no se limita a decirte cuántos mensajes enviaste, sino que construye una especie de narrativa sobre tu año con la IA. El enfoque es claramente visual, ligero y muy “compartible”, pensado para que puedas mostrarlo a tus amigos o en redes sin necesidad de demasiada explicación.

Una de las piezas clave son los “premios” personalizados que se te asignan según cómo hayas usado ChatGPT durante el año. Por ejemplo, si lo usaste mucho para depurar ideas, pulir conceptos o buscar soluciones a problemas, podrías recibir una etiqueta del tipo “Creative Debugger”, que reconoce ese uso más creativo y de resolución de problemas.

A partir de ahí, es fácil imaginar otros patrones:

Usuarios que preguntan de todo un poco, desde recetas hasta código, podrían verse retratados como “todoterreno de la IA”.



Quienes lo usan para trabajo y productividad verán reflejado ese rol más “serio”, quizá con cifras de cuántas veces pidieron resúmenes, correos o documentos.



Los perfiles más curiosos y experimentales seguro que destacan por la variedad de prompts y temas abordados.

Otro elemento interesante es que la aplicación genera un poema y una imagen sobre tu año, centrados en los temas que más te interesaron durante tus conversaciones. Es decir, no solo es una lista de estadísticas, sino también una especie de mini‑historia creativa de tu relación con la IA, empaquetada en formato poético y visual.

Desde el punto de vista de experiencia de usuario, esto abre la puerta a varios momentos “compartibles”:

Un screenshot de tus “premios” como usuario de ChatGPT.



La imagen generada sobre tu año, que fácilmente podría acabar en Instagram o X.



El poema, que mezcla datos reales con el toque creativo típico de la IA.

En resumen, lo que encontrarás es una mezcla de datos, narrativa y creatividad, pensada para que entiendas mejor cómo te apoyaste en ChatGPT a lo largo del año y, de paso, para reforzar el vínculo emocional con la herramienta.

Por qué este movimiento importa para la IA de consumo

Que ChatGPT tenga su propio “Spotify Wrapped” no es solo una curiosidad: es una señal clara de que la IA generativa está entrando de lleno en el terreno de los productos de consumo masivo. Un resumen anual gamificado convierte algo tan abstracto como “usar un chatbot” en una historia personal, con momentos destacados, etiquetas y visuales que se pueden presumir.

También es una forma inteligente de recordarte el valor que ya estás obteniendo de la herramienta: cuando ves negro sobre blanco cuánto has recurrido a la IA para estudiar, trabajar, crear o simplemente matar el tiempo, es más probable que sigas usándola… o que pases a un plan de pago si todavía estás en el gratuito.

Por otra parte, al etiquetar patrones de uso, OpenAI consigue que te reconozcas en ciertos roles: creativo, solucionador de problemas, aprendiz constante, etc. Eso refuerza la sensación de que ChatGPT no es solo un chatbot genérico, sino una especie de compañero digital que ha estado presente en tu día a día a lo largo del año.

Con “Your Year with ChatGPT”, OpenAI no solo copia el formato de Spotify Wrapped, sino que lo adapta al lenguaje de la IA conversacional, mezclando datos, premios, poesía e imágenes personalizadas para convertir tus chats en una narrativa de fin de año lista para descubrir y compartir.

