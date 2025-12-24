“El Menchito”, hijo del líder del CJNG, apeló su sentencia de cadena perpetua en EE.UU.

Rubén Oseguera González, conocido como “El Menchito” e hijo de Nemesio Oseguera Cervantes, líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación, presentó una apelación ante una corte federal de Estados Unidos para intentar revertir la sentencia de cadena perpetua que le fue impuesta en marzo de 2025. El recurso fue ingresado ante la Corte Federal del Distrito de Columbia y solicita la anulación del fallo o, en su defecto, la celebración de un nuevo juicio.

La defensa sostiene que el proceso judicial estuvo viciado por irregularidades que impidieron un juicio justo, entre ellas la admisión de testimonios cuestionables y un ambiente de prejuicio alimentado por la cobertura mediática sobre su parentesco con uno de los narcotraficantes más buscados de México. En el escrito se argumenta que la notoriedad del acusado habría erosionado la presunción de inocencia desde el inicio del caso.

Los abogados de Oseguera González afirman que el tribunal permitió que el juicio se desarrollara bajo una narrativa sensacionalista que influyó tanto en el jurado como en las decisiones probatorias. En la apelación, consultada por el diario Milenio, se señala que “asegurar un juicio verdaderamente justo siempre fue difícil” debido a la fama criminal de su familia y a la atención pública que rodeó el proceso.

La impugnación vuelve a poner en duda la credibilidad de varios testigos colaboradores, entre ellos antiguos integrantes de organizaciones criminales rivales y un exfuncionario policial que fungió como jefe de escoltas de “El Mencho”. Según la defensa, los relatos presentados incluyeron episodios sin respaldo documental, como celebraciones multitudinarias y presuntas ejecuciones, que no debieron ser admitidos como prueba. Uno de esos testimonios fue calificado como “fantasioso” y carente de sustento verificable.

La apelación, según el medio citado, también detalla que otro de los ejes centrales del recurso es la crítica al testimonio de un agente especial de la DEA, quien interpretó mensajes interceptados en dispositivos electrónicos y los atribuyó directamente a Oseguera González. La defensa argumenta que el juez de distrito erró al permitir una interpretación amplia y subjetiva de esas comunicaciones, lo que habría influido de manera indebida en el veredicto.

El escrito de apelación plantea además que la presión de las autoridades estadounidenses por capturar al líder del CJNG derivó en un enfoque particularmente severo contra su hijo. En el documento se sostiene que, ante la imposibilidad de detener a “El Mencho”, el gobierno optó por procesar con el máximo rigor a Oseguera González como alternativa para golpear a la organización criminal.

El juicio contra “El Menchito” se celebró en septiembre de 2024 y concluyó con una condena por conspiración para traficar cocaína y metanfetaminas, así como por el uso ilegal de armas con fines delictivos. La sentencia, dictada en marzo de 2025, incluyó cadena perpetua y una pena adicional de 30 años de prisión.

Durante el proceso las autoridades habrían ofrecido al acusado un acuerdo de cooperación a cambio de beneficios judiciales. Oseguera González rechazó la propuesta al considerar que implicaba incriminar a su madre, Rosalinda González Valencia.

Tras la sentencia, el interno fue recluido inicialmente en la prisión federal USP Florence High, en Colorado, bajo un régimen menos restrictivo. Sin embargo, posteriormente fue transferido al Centro Penitenciario Federal ADX Florence, considerado el penal de máxima seguridad más estricto de Estados Unidos. La defensa cuestionó ese traslado al considerarlo un castigo adicional no contemplado por la corte y subrayó que no existían antecedentes de violencia ni intentos de fuga durante su reclusión previa.

