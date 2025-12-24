Explosión en hogar de ancianos de Pensilvania deja al menos dos muertos

Al menos dos personas murieron este martes tras una potente explosión en el hogar de ancianos Silver Lake, ubicado en Bristol, a unos 40 kilómetros al noreste de Filadelfia. El estallido ocurrió en horas de la tarde y generó un incendio que derivó en el colapso parcial del edificio.

El jefe de bomberos de Bristol, Kevin Dippolito, informó que se produjo un “colapso estructural significativo”, con partes del primer piso desplomándose hacia el sótano, lo que inicialmente dejó a varias personas atrapadas.

Víctimas y heridos

Las autoridades confirmaron dos fallecidos. En un primer momento se habló de una tercera víctima mortal, pero la policía local precisó que esa persona logró ser reanimada en un hospital, por lo que el balance final de muertes se mantuvo en dos hasta la noche del martes.

Además, unas 20 personas permanecían hospitalizadas, según informaron los equipos de emergencia. La policía aseguró que todos los residentes y trabajadores del centro fueron localizados y que la búsqueda de posibles desaparecidos concluyó.

Sospecha de fuga de gas

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, calificó el hecho como “un momento muy, muy trágico para esta comunidad” y señaló que, de forma preliminar, se cree que una fuga de gas natural pudo haber provocado la explosión.

Durante la respuesta de emergencia se detectó un fuerte olor a gas y se registró una segunda explosión. La empresa de energía PECO indicó que sus equipos acudieron al lugar tras reportes de olor a gas poco después de las 2:00 de la tarde y que cortaron el suministro de gas y electricidad para garantizar la seguridad, aunque aclararon que aún no está confirmado si el gas natural estuvo directamente involucrado.

Investigación y antecedentes del centro

La causa exacta del siniestro sigue bajo investigación. Shapiro indicó que el hogar de ancianos cambió de propietario este mismo mes y que el Departamento de Salud estatal había realizado una inspección el pasado 10 de diciembre, iniciando conversaciones con los nuevos dueños para mejorar las condiciones de seguridad.

“Ese trabajo continuará para garantizar que se haga todo lo necesario para mantener seguros a los residentes”, afirmó el gobernador, quien también elogió la labor de los bomberos y equipos de rescate por su rápida respuesta ante la emergencia.

Sigue leyendo:

–Viajó de Michigan a Pensilvania para quemar la casa de un hombre que se comunicó con su exnovia

–Asesinato-suicidio en Pensilvania: adolescente mata a tiros a su familia y luego se quita la vida

– Hallan el cadáver de una mujer en contenedor de basura en Pensilvania: acusan a su esposo de asesinato