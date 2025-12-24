Horóscopo de hoy de Nana Calistar 24 de diciembre de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
Es momento de que encuentres ese bendito balance que tanto has buscado y que por fin te permitirá sentir paz, estabilidad y un poquito de calma en el alma. Vienen días de cambios importantes, de esos que al principio asustan pero que después agradeces, y también se visualizan nuevos amores que llegan a mover emociones que creías dormidas. Si aprendes a ser más inteligente emocionalmente y dejas de reaccionar desde el orgullo, encontrarás una estabilidad que antes se te negaba.
La Navidad y la Nochebuena traerán reencuentros con familia que tenías tiempo de no ver, conversaciones necesarias y momentos que te harán reflexionar sobre lo que has vivido este año. Aprovecha estos días para sanar lazos y no para revivir pleitos viejos. Cuidado con los chismes de vecindad, porque llegarán a tus oídos con ganas de hacer ruido y ponerte de malas; no caigas en provocaciones, recuerda que no todo lo que se dice merece respuesta.
Un nuevo amor se asoma en el horizonte, pero para que pueda quedarse necesitas soltar el equipaje emocional que vienes cargando desde hace tiempo. Si no cierras heridas del pasado, seguirás atrayendo las mismas historias con diferente cara. Aprende a perdonar, no por ellos, sino por ti. Recuerda quién eres, hacia dónde vas y no te pierdas en el camino por darle gusto a quien no lo merece.
Ve con todo tras tus sueños y metas, haz lo que esté en tus manos para lograr lo que deseas, pero sin perderte a ti en el intento. Cuida mucho tu carácter y deja de lamentarte por errores pasados; gracias a esos golpes hoy eres más fuerte, más despierta y menos ingenua. Ya aprendiste, ya no te la vuelven a hacer. Eso sí, mucho cuidado con golpes o caídas, porque estarán a la orden del día y podrían traerte molestias o problemas si no te cuidas. Baja el ritmo, pisa con cuidado y escucha a tu cuerpo.
VIRGO
Las discusiones familiares por malos entendidos aparecerán en estos días, así que antes de explotar, respira y analiza si realmente vale la pena engancharte. Descubrirás el verdadero rostro de una persona y se te caerá del pedestal donde la tenías; todo eso que te negaste a creer resultará ser cierto. Duele, sí, pero también abre los ojos y te libera.
Que esta semana sea para meditar sobre tu vida, sobre lo que necesitas para ser feliz y sobre lo que ya no quieres seguir cargando. Llega la Navidad y necesitas recibirla con una mejor actitud, más ligera de pensamientos y con el corazón un poco más en paz. Suelta eso que duele, que te quita el sueño y te roba la tranquilidad; no todo lo que amas te conviene.
Se visualiza firma de contratos o documentos importantes, así que atiéndelos a la brevedad para evitar problemas a futuro. No sigas confiando en personas que solo te han dado dolores de cabeza y se han dedicado a complicarte la existencia; aprende de una vez que no todos merecen tu lealtad. Cuídate de caídas y, sobre todo, de andar contando secretos que no te pertenecen, porque podrías meterte en un problema grande y muy innecesario.
Tu corazón noble te llevará a ayudar a alguien que realmente te necesitará en estos días; hazlo sin esperar nada a cambio, porque esas buenas acciones se te devolverán más adelante. No te culpes por errores que no son tuyos y deja que cada quien cargue con su responsabilidad. Se marca un viaje y también la oportunidad de cambiar un defecto con el que has cargado por años; esta vez sí podrás hacerlo si te comprometes contigo.
Cuida tu alimentación, porque hay tendencia a subir de peso; organiza mejor tu rutina, muévete más y no te abandones. Y ojo: ten mucho cuidado con lo que traes en el pecho, porque guardas información que, si sale a la luz, podría moverle el tapete a varias personas… y tú sabes perfectamente de quiénes se trata. Usa la cabeza, no el impulso.
LIBRA
No vuelvas a confiar en nadie a la ligera, y si lo haces que sea porque te han demostrado con hechos, no con palabras bonitas, que se lo merecen. Aprende a creer más en ti, en tu capacidad y en todo lo que puedes lograr cuando dejas de dudar. El año se va y es momento de hacer un análisis sincero de tu vida, de lo que has permitido y de lo que ya no estás dispuesto a tolerar para poder ser realmente feliz.
Ámate más que nunca y anímate a ir por ese trabajo o negocio que traes en mente, porque tienes madera para salir adelante si te decides de una buena vez. Un nuevo miembro en la familia podría aparecer cuando menos lo esperes, trayendo alegría y un cambio importante en la dinámica familiar. Aprende a dejar que cada quien se rasque con sus propias uñas; ya no es momento de meter las manos al fuego por nadie que no lo haría por ti.
Poco a poco comenzarás a madurar, a abrir los ojos y a mandar a la fregada a toda esa gente que solo te ha estorbado y no te ha dejado cumplir tus metas y sueños. Deja que el mundo ruede y que la vida te sorprenda; cada día será una oportunidad para renacer, aprender y convertirte en una mejor versión de ti mismo o misma.
En la parte económica es momento de ponerte las pilas, porque entras en una etapa de carencias si no administras bien lo que tienes. Todo lo relacionado con venta de alimentos o negocios caseros se ve muy bien aspectado y podría sacarte de apuros. Ojo con pérdidas de objetos, cuida tus cosas. Se aproxima una situación que te hará ver la vida de manera distinta; eres de los que necesitan que la vida les dé un buen sacudón para reaccionar y valorar lo que realmente importa.
Una oportunidad laboral se presentará y vendrá acompañada de decisiones que podrían afectar tu relación en caso de tener pareja. Vienen días algo grises; podrías sentirte bajoneado al irte a la cama pensando en personas que ya no forman parte de tu vida, pero recuerda que cerrar ciclos también es sanar. En lo laboral crecerás y una noticia relacionada con una amistad podría moverte emociones y hacerte sentir un poco incómodo.
ESCORPIÓN
Vienen noticias relacionadas con embarazos en el círculo de amistades y también se marca un viaje a finales de enero, ya sea a la playa o al bosque; solo toma tus precauciones y planea bien para evitar contratiempos. Cuida mucho tus ansias, porque estarás comiendo de más y eso podría reflejarse en aumento de peso; modérate y escucha a tu cuerpo.
Es momento de aprender a vivir en soledad, a entender que no necesitas de nadie para salir a flote y lograr lo que deseas en la vida. Los últimos días del mes te pedirán analizar con cabeza fría el pasado y el futuro, porque solo así podrás ser feliz y alcanzar tus metas. Ya no te quedes con ganas de nada, la vida es corta y el tiempo no perdona.
Manda al chorizo a esa persona que se quiere interponer en tus planes; recuerda que tu felicidad es tu responsabilidad, no de los demás. Es momento de que se te quite lo ingenuo y comiences a ver seriamente por tu futuro. No repitas errores que ya viviste y que te costaron caro en el pasado.
Se marca el fin de una amistad en próximas fechas debido a roces y problemas que se venían acumulando desde hace tiempo; el alejamiento será gradual hasta dejar de hablarse. Aunque duela, será lo mejor para tu paz. Deja que la vida te sorprenda, llévate las cosas con calma y pon en su lugar a esa persona que te ha dañado más de la cuenta.
Si tienes pareja, este es un momento ideal para dar el siguiente paso y dejar de postergar decisiones importantes. No pierdas más tiempo, porque cuando se hacen las cosas con el corazón y con claridad, la vida se encarga de acomodar cualquier problema que exista ahora mismo.
ARIES
Muchas amistades nuevas comenzarán a aparecer y, junto con ellas, llegarán grandes cambios que te abrirán los ojos. Empezarás a valorar más a las personas y, ahora sí, sabrás quién merece quedarse en tu vida y quién ya debe formar parte del pasado. No es que te vuelvas mala onda, es que ya aprendiste a elegir mejor. Se marca un viaje y reuniones con amistades que te ayudarán a despejar la mente y a recordar quién eres cuando te sientes libre.
Estos cambios te harán parecer una persona más fría y reservada, pero no es que no tengas sentimientos, es que la vida y ciertas jugadas de la gente te enseñaron a poner límites. Has cambiado mucho, y sí, cada día te vuelves más selectiva o selectivo con quién entra a tu círculo. Mes de perdonar, soltar y ser feliz, de disfrutar estas fechas decembrinas con tu familia y de agradecer lo aprendido, aunque haya dolido.
El amor jamás se terminará en tu vida, solo necesitas aprender a entregarlo a quien realmente lo valore y esté dispuesto a cuidarlo. Si alguna vez fuiste engañado o engañada, no tengas miedo de volver a amar; la vida, más pronto de lo que imaginas, pondrá personas valiosas y sinceras a tu lado. Eso sí, cuida mucho la forma en la que hablas y reaccionas: eres directo, sin pelos en la lengua, y aunque eso te define, a veces puedes lastimar a personas que sí son importantes para ti.
Confía en tu sexto sentido, porque no falla; te indicará cuándo una persona no te conviene y cuándo debes cambiar de actitud. Un amor de una noche podría hacerse presente y, cuidado, porque podrías desarrollar sentimientos más profundos de lo que esperas. No te aceleres, vive el momento y deja que las cosas fluyan sin forzarlas.
TAURO
Ya no es momento de lamentaciones ni de cargar culpas que no te corresponden. Vales más de lo que te imaginas y ha llegado el momento de crecer, no solo como persona, sino como ser humano. En estos últimos días del mes enfócate en ser feliz, en perdonar errores y en soltar lo que ya no suma. No permitas que amores del pasado sigan robándote la paz; esta Navidad viene cargada de reencuentros y armonía familiar que te harán sentir arropado.
No dejes que nada ni nadie te dañe; ya te tocó sufrir bastante y ahora es momento de tomar las riendas de tu vida. Nuevos amores se visualizan muy fuertes, incluso podría llegar ese amor decisivo con quien compartirás proyectos, sueños y algo más serio. También se marcan cambios importantes, como movimiento de vehículo, casa o propuestas de viaje que te sacarán de la rutina.
En próximos días sentirás la necesidad de iniciar un negocio o mejorar tus ingresos; no tengas miedo de hacerlo, porque se ve éxito y buenas oportunidades para concretar cosas grandes que te dejarán ganancias. Una amiga podría anunciar embarazo y también se visualiza un compromiso importante dentro de la familia que traerá alegría.
En el trabajo, ojo con los chismes de oficina, porque hay personas que te envidian hasta el aire que respiras. Cuida tu entorno, protege tus planes y no dejes nada para mañana, porque podrías arrepentirte. Se ve mucha suerte en juegos de azar, especialmente con los números 3, 5 y 9, que te acompañarán en lo que resta de este último mes del año.
GÉMINIS
Se marca dinero extra que llega como alivio y también la oportunidad de visitar familia en otra ciudad, lo cual te ayudará a reconectar con tus raíces y a recordar de dónde vienes. El amor te dará una gran lección, pero ojo, no vendrá de una pareja, sino desde tu propia familia, que con palabras o acciones te hará abrir los ojos y entender muchas cosas que no habías querido ver.
Que estas fechas decembrinas estén llenas de cambios y mente positiva, porque solo así evitarás caer en los mismos errores de siempre. Vienen días en los que pensarás mucho en lo que ya fue, en personas y situaciones que marcaron tu camino; es un mes de cambios, reencuentros y decisiones importantes que no puedes seguir postergando.
Entre más sigas insistiendo y humillándote por quien no te quiere, por quien solo te llena de reproches y migajas de atención, más seguirás atrapado en ese círculo. Acuérdate bien: muchas veces entre peor nos tratan, más nos aferramos, y justo cuando aprendemos a mandarlos a la tostada y a valorarnos, es cuando regresan rogando atención… porque bien que les hace falta.
Habrá días en los que no entiendas el porqué de muchas situaciones, pero ten paciencia; las piezas del rompecabezas comenzarán a encajar. Para algunos va a doler, pero tú al final saldrás más beneficiado, más fuerte y con la frente en alto. Se aproximan varios amores, incluso del pasado; algunos te hicieron sufrir y esta vez la vida te da la oportunidad de cerrar ciclos y, si se da, devolver la piedra… pero con inteligencia, no con rencor.
Cree más en ti y en todo lo que eres capaz de lograr. Aprende a no confiar a la ligera, sobre todo en amores de una noche, y mantén la guardia arriba para que no jueguen con tu confianza. Se cancela una salida, podría suspenderse un evento o incluso no ser invitado, y sí, se ha hablado mucho de ti a tus espaldas. No es casualidad: has despertado envidias, y eso, aunque no te guste, también es señal de que estás avanzando.
CÁNCER
Si tienes pareja, es momento de demostrar amor, porque la relación se ha ido apagando por falta de detalles, sonrisas y pasión. No des por sentado a quien está contigo; a veces creemos que el amor aguanta todo y no es así. Deja que las personas hablen y digan lo que quieran, eso solo indica que vas avanzando; no es momento de detenerte ni de engancharte lanzando piedras.
Sé más positivo, porque estas fechas traen grandes cambios y te invitan a comenzar a ver por tu felicidad y a soltar lo que ya fue. En el amor se visualiza un lazo muy fuerte con una amistad, que podría transformarse en algo más; también se marca noche de placer o cama en próximas fechas, una aventura con alguien que conocerás pronto y que moverá tus emociones.
Serán días de mucho pensar sobre tu futuro. Quieres hacer un cambio en tu vida, pero aún no tienes claro hacia dónde vas ni qué camino tomar. No te deprimas por situaciones que sabes perfectamente que ya no tienen remedio; es momento de tomar el toro por los cuernos y entender que solo tienes esta vida para ser feliz, no para vivirla a medias.
Llega el momento de cerrar ciclos con quien no quiso seguir a tu lado. Despréndete de todo eso que te daña y afecta tu entorno. Ya no te deprimas más, ya no llores ni te sientas menos que nadie. Es tiempo de volver a amarte, respetarte y valorarte, porque recuerda algo muy importante: te va a tocar convivir contigo toda la vida, así que más vale que hagas las paces contigo mismo o contigo misma.
PISCIS
Tus números de la suerte son el 2 y el 3, y tu mejor día de la semana es el miércoles, aprovéchalos porque traen buena vibra. Tienes que aprender, de una vez por todas, que solo tienes una vida para disfrutar y ser feliz, y no es la de mañana ni la de “algún día”, es esta. Vive, goza y atrévete antes de que sea demasiado tarde y te arrepientas de lo que no hiciste.
Es momento de aprender a vivir el ahora, de dejar de pensar en lo que ya fue y de enfocarte en lo que realmente importa y vale la pena. Que esta Navidad esté llena de buenos momentos, risas sinceras y felicidad, aunque sea sencilla. No dejes nada a la imaginación y empieza a ver la vida desde otra perspectiva; nunca te quedes con ganas de nada, porque luego esas ganas pesan más que los errores.
Se marca un viaje familiar que comenzarás a planear y que te irá de maravilla; ese movimiento te ayudará a cerrar ciclos que ya no deben seguir abiertos. Ya no cargues culpas que no te corresponden ni permitas que el mundo te señale por errores que no son tuyos. Aprende a poner límites y a decir “hasta aquí”.
Cobrarás venganza emocional sobre una situación que te dañó en el pasado; no será con gritos ni pleitos, sino demostrando que saliste adelante y que ya no te afecta. En el amor, si tu relación va en declive, pon todo en una balanza y pregúntate con sinceridad: ¿han sido más los momentos felices o los pleitos y discusiones? Ahí tendrás la respuesta que tanto has evitado.
Vienen grandes oportunidades laborales e incluso un viaje importante que será clave para soltar todo lo que te ha lastimado. Cuidado con esperar demasiado de ciertas personas, porque podrías llevarte decepciones innecesarias. Habrá mejoras en el trabajo, pero también chismes y un ambiente tenso que podría afectar tu carácter; no caigas en provocaciones, tú sigue firme y enfocado.
ACUARIO
No dejes que nadie te ponga en oferta, porque vales mucho más de lo que tú mismo imaginas. Podrías entrar en una etapa de conflictos existenciales, donde no sabrás qué camino seguir y traerás el ánimo por los suelos, pero no permitas que nadie se aproveche de tu buena voluntad ni que sigan manipulándote como si no te dieras cuenta.
Vienen días en los que desearás regresar al pasado, pero si sigues pensando así, las cosas no van a fluir como esperas. Es momento de soltar, dejar ir y enfocarte en lo que de verdad importa. No temas a los cambios ni a las nuevas oportunidades; recuerda que si ya sufriste una vez, también aprendiste a salir adelante y ahora nada te afectará igual.
Si tienes pareja, cuidado con las mentiras piadosas, porque podrían crecer y afectar seriamente la relación. Esta Navidad será ideal para reflexionar sobre lo que tienes y sobre lo que realmente deseas para tu vida. Celos y desconfianza podrían aparecer; ya no es necesario vivir así, si alguien quiere fallarte lo hará, y al final perderá más de lo que se imagina.
Se marca un gran avance en tu economía y, sobre todo, en tu vida personal. Tal vez antes sufriste demasiado por quien no lo merecía o sentiste que la vida te trató de la patada, pero ahora te pagará con intereses todo lo que te debía. Te volverás un poco más frío o reservada, pero aun así la vida te sonreirá.
Llega esa persona que necesitas o, si ya la tienes, cambiará mucho contigo y volverá a conquistarte. Cierras ciclos, se terminan problemas y comienzas a ver la vida con otros ojos, más bella, más ligera y con menos carga emocional. Ahora sí, Acuario, te toca disfrutar lo que tanto trabajaste por sanar.
CAPRICORNIO
Recordarás mucho a un ser querido que ya no está en este mundo, y en estos días sentirás su presencia más fuerte que nunca. Podría darte una señal a través de un sueño que después se cumplirá, así que pon atención a lo que sueñas y a lo que sientes. Cuidado con hablar de familiares, porque un comentario mal dicho o fuera de lugar podría detonar un problema serio que no vale la pena.
Estas fechas son para hacer a un lado lo que ya dolió y enfocarte en lo que realmente importa y sí suma a tu vida. Habrá días en los que te sentirás bajoneado por situaciones familiares; no te castigues por eso, mejor demuestra con hechos cuánto amas a los tuyos. Dios te dio la capacidad y la fuerza para lograr lo que te propongas, así que deja de dudar y aprovecha ese poder que traes dentro.
Hazle caso a tu sexto sentido, porque te dirá cuándo algo ya no es para ti y cuándo es momento de dejar de luchar por lo que solo te desgasta. En próximas fechas podrías cambiar mucho de carácter, ya que saldrán a la luz secretos que habían sido guardados durante mucho tiempo. No te sorprendas si eso te hace ver las cosas desde otro ángulo.
Recuerda que amor con amor se paga: si recibes cariño, regresa lo mismo, pero si no, tampoco te esfuerces de más. No cuentes aún lo que traes en mente, porque podrías echarlo a perder antes de tiempo. Cambia tu actitud ante la vida, sé más positivo y verás cómo empiezan a llegar cosas nuevas y oportunidades que no esperabas.
Deja que el mundo ruede y vive intensamente. Si sientes la necesidad de volver al pasado, que sea solo para despedirte de lo que ya dolió, no para quedarte ahí. Trata de ser más considerado contigo mismo; te juzgas demasiado y te culpas por situaciones que no son tu responsabilidad. Recuerda esto, Capricornio: tu peor juez eres tú, y ya va siendo hora de perdonarte.
SAGITARIO
Deja que tus sueños y metas se materialicen, pero para eso necesitas alejarte de personas negativas, de esas que todo lo ven mal, que viven deprimidas y diciendo que no se puede. Esa gente solo te carga de malas energías y no te deja avanzar. Cuidado con estafas, no caigas en apuestas tontas ni inviertas tu dinero en algo que no esté bien claro, porque podrías salir perdiendo.
Este mes es para centrarte en tu felicidad. El año se va y es momento de analizar qué necesitas para ser feliz y qué te hace falta para cumplir cada meta que te has propuesto. Siéntete seguro de quién eres y de todo lo que puedes lograr; la vida te va a sorprender, pero solo si dejas de pensar que el mundo está en tu contra.
Tienes el poder de conquistar lo que quieras y a quien quieras, así que deja de llorar y lamentarte por personas que no supieron valorarte. No te pongas de oferta, sube tu costo y deja claro que quien quiera entrar a tu vida lo haga bien, y quien no, que se quite porque estorba en la pasadera. Así, sin culpa.
Se marca embarazo o nacimiento en próximas fechas; si no está en tus planes tener hijos, cuídate más que nunca. Ojo con envidias y malas vibras, porque tu familia está despertando celos; no está de más protegerte. Podría presentarse enfermedad en un familiar y también problemas con documentos que requerirán atención inmediata.
Ten cuidado con robos o asaltos; carga un limón en tu bolso o en el vehículo como protección, no está de más. No te precipites al tomar decisiones importantes, sobre todo económicas, porque podrías cometer errores que te pasen factura. Viene una entrada de dinero que te ayudará a resolver problemas pendientes, pero ojo con una deuda que podría crecer si sigues ignorándola. Atiéndela a tiempo y cierra bien el año.