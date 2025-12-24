José Ron muestra su lado más vulnerable al hablar de su duelo tras la muerte de su mascota

Tremenda cátedra de inteligencia emocional y vulnerabilidad regaló el actor José Ron a sus fans luego de reaparecer en redes sociales con una conmovedora reflexión sobre su proceso de sanación, a solo unas semanas del fallecimiento de su mascota Kiara. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, el protagonista de “La mujer del Vendaval” colocó un carrusel de imágenes en donde dio una mirada inédita a las actividades que realiza para no sumirse en el vacío que dejó la perdía de su mejor amiga canina.

Sesiones de ejercicio y deporte, el avistamiento de atardeceres, salidas con amigos, lectura y meditación son algunas de las actividades que José Ron ha incorporado en su rutina durante las últimas semanas y que figuran en forma de postales a través de su post.

Sin embargo, hubo una fotografía que el galán de la pantalla chica incluyó y que resonó entre su comunidad digital más que el resto. ¿La razón? El gran mensaje sobre la vulnerabilidad que comunicó.

Se trató de una imagen en la que se le ve llorando como resultado de la pérdida de su perrita Kiara: “Así también se ve sanar… porque sanar no es olvidar, es aprender a seguir adelante sin que el dolor me detenga”, se lee como inicio de la leyenda en su post.

Bajo esta misma tesitura, José Ron afirmó que: “Sanar desde la naturaleza, sanar desde lo que nos hace humanos, sanar aceptando la realidad, porque todo lo que vivimos puede convertirse en una oportunidad”.

Y es que si bien para muchos hombres resulta difícil mostrar su sentir en los momentos de prueba, él busca inspirar a las nuevas generaciones: “Los hombres también lloramos, nos rompemos y nos reconstruimos. Las lágrimas nos devuelven a lo esencial”, dijo.

José Ron finalizó su mensaje con su adorada amiga canina en sus pensamientos: “El amor, incluso en el dolor, sigue siendo mi motivo. Siempre estarás en mi corazón Kiarita hermosa”, recalcó.

