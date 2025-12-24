Powerball Double Play: números ganadores en vivo del sorteo hoy miércoles 24 de diciembre de 2025, con premio de $10 millones de dólares

Durante este miércoles se celebró una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 24 de diciembre de 2025, con una bolsa total con un valor en efectivo de $10 millones de dólares. Más abajo te mostramos el resultado del último sorteo: descubre los números premiados de Powerball Double Play:

Números ganadores:

3 15 19 29 35 21

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que brinda una segunda oportunidad a los seguidores de Powerball. Puedes jugar con tus números de Powerball en un sorteo distinto, cuyo premio máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para participar, debes marcar la función Double Play en tu boleto de Powerball y pagarás solamente $1 dólar adicional por jugada.

Importante: los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden aspirar a ganar premios en los dos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

De la misma forma que Powerball, los premios de Double Play tienen que reclamarse en el estado donde acudiste a comprar el boleto agraciado. Los jugadores generalmente sí pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado a vender lotería de la zona del país donde hayan adquirido el boleto.

Los premios que superan los $600 dólares se pueden solicitar en la sede principal de lotería en cada caso. No obstante, hay algunos establecimientos autorizados,, cuya dirección tendrás que consultar según corresponda.

Dispondrás de entre 90 días y un año para reclamar tu boleto, según las restricciones de la jurisdicción en que se haya vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele estar a la vuelta del boleto. Si la fecha de vencimiento no apareciera en la lista, debes consultar con la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los sorteos de Double Play se celebran tres días a la semana, concretamente, los lunes, miércoles y sábados, tras concluir el sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play tendrá su siguiente sorteo el sábado 27 de diciembre

Resultados de otros sorteos de la lotería: