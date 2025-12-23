Mega Millions en vivo: resultados del martes 23 de diciembre de 2025

Hoy martes se celebró una nueva edición del sorteo de Mega Millions del 23 de diciembre de 2025, con una bolsa total con un premio en efectivo de $100 millones de dólares. Este es el resultado del último sorteo: conoce los números afortunados de Mega Millions:

Números ganadores:

15 37 38 41 64 21 -1x

¿Cómo participar de un sorteo Mega Millions?

En Mega Millions tienes que elegir hasta seis números: concretamente, cinco del 1 al 70 para las bolas blancas y un número del 1 al 25 para la Mega Ball dorada.

Si consigues acertar los seis números ganas el jackpot del día.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Si logras el jackpot, deberás contactar con la sede principal de lotería del estado donde hubieras comprado el boleto. Una vez allí te darán una cita para comenzar los trámites necesarios para cobrar tus ganancias.

El premio mayor de Mega Millions se puede cobrar de dos maneras:

-Anualidad: se da un pago inmediato seguido de otros 29 pagos anuales. Cada pago es un 5% más alto que el anterior para contrarrestar la inflación.

-En efectivo: consiste en una sola suma global en efectivo que corresponde al fondo disponible para el premio mayor. Podrásreclamar tu premio entre 90 días hasta un año a partir de la fecha del sorteo, aunque depende de las disposiciones para cada estado.

Si tu premio es de menos de $600 dólares, puedes cobrarlo en cualquier tienda autorizada en cada estado. Sin embargo, los premios superiores a esa suma, deben solicitarse en la oficina del distrito local o la sede de la lotería estatal según corresponda.

¿Cuándo se sortea Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se realizan los martes y viernes a las 11:00 p. m. ET.

Premio:

$20 millones de dólares

Próximo juego:

Mega Millions realizará su próximo sorteo el viernes 26 de diciembre

Resultados de otros sorteos de la lotería: