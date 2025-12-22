Powerball Double Play: números ganadores en vivo del sorteo hoy lunes 22 de diciembre de 2025, con premio de $10 millones de dólares

Durante este lunes se celebró una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 22 de diciembre de 2025, con una bolsa total con un premio en efectivo de $10 millones de dólares. Más abajo te mostramos el resultado del último sorteo: descubre los números premiados de Powerball Double Play:

Números ganadores:

14 32 47 48 69 17

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que aporta una segunda oportunidad a los jugadores de Powerball. Puedes utilizar tus números de Powerball en un sorteo distinto, cuyo máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para jugar, debes marcar la función Double Play a tu boleto de Powerball por el precio de $1 dólar adicional por jugada.

Los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden aspirar a ganar premios en los dos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

Igual que en Powerball, los premios deberán reclamarse en el estado donde fue comprado el boleto ganador. Los jugadores en general pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado a vender lotería del lugar del país donde hayan adquirido el boleto.

Los premios superiores a $600 dólares se pueden solicitar en la sede principal de lotería en cada caso. No obstante, hay algunos establecimientos autorizados,, cuya dirección debe consultarse debidamente según corresponda.

Dispondrás de entre 90 días y un año para reclamar tu boleto, según las restricciones de la jurisdicción en que se haya vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele aparecer en la parte de atrás del boleto. Si la fecha de vencimiento no apareciera en la lista, debes consultar con la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los sorteos de Double Play se celebran tres días a la semana, concretamente, los lunes, miércoles y sábados, inmediatamente después que el sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play realizará su próximo sorteo el sábado 27 de diciembre

